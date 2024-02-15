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Yeşilçam'ın Efsane İsimleri: Geçmişten Günümüze Sinemaya İz Bırakan Yıldızların Son Halleri

Yeşilçam'ın Efsane İsimleri: Geçmişten Günümüze Sinemaya İz Bırakan Yıldızların Son Halleri

Merve Karamanlı
Merve Karamanlı - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 16:25

Yeşilçam'ın altın döneminde parlayan yıldızlar, sinema tarihine eşsiz izler bıraktı. Bu izler sinemaseverlerin kalbinde canlı ve taptaze. Şimdi, gelin bu eşsiz oyuncuların günümüzdeki hallerine birlikte göz gezdirelim

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1. Nebahat Çehre

1. Nebahat Çehre

Nebahat Çehre, Türk film sektörünün en prestijli figürlerinden biri olarak kabul edilir. 1960 yılında Türkiye'nin en güzel kadını olarak taç giydi ve Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Onun büyüleyici güzelliği ve çekiciliği hiç değişmedi. Hala sanat hayatına aktif olarak devam ediyor.

2. Ahmet Mekin

2. Ahmet Mekin

Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin hafızalara kazınan karakteri Cemşit'i canlandıran usta oyuncu, şimdilerde 92 yaşında. Bu duygusal karakterle hepimizi derinden etkilemişti.

3. Ali Poyrazoğlu

3. Ali Poyrazoğlu

Ali Poyrazoğlu, günümüzde 78 yaşında olan bir tiyatro sanatçısı. Sanat hayatına İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. 1972 yılında kendi adını taşıyan Poyrazoğlu Tiyatrosu'nu kurarak sanat hayatına kendi çizgisini çizdi. Bu deneyimli ve yetenekli  sanatçı, yaşına rağmen hala sanat hayatına aktif olarak devam etmekte. Kendi tiyatrosunda birçok oyun sahneleyen Poyrazoğlu, Türk tiyatrosuna büyük katkılar sağlamakla kalmadı; sinema filmlerinde de rol aldı.

4. Aydemir Akbaş

4. Aydemir Akbaş

Aydemir Akbaş, günümüzde 87 yaşında ve  Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri olarak hala hafızalarda yerini koruyor. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi popüler oyunlarda performans sergileyen Akbaş, 1968 yılında 7 Kocalı Hürmüz oyununda da rol aldı. Bu oyunlar, onun yeteneklerini ve sanatına olan tutkusunu gösteriyor.  Ancak Akbaş'ın yetenekleri sadece oyunculukla sınırlı değil; aynı zamanda başarılı bir senarist olarak da biliniyor.

5. Filiz Akın

5. Filiz Akın

'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen Filiz Akın, Türk sinemasının asil, modern ve zarif yüzü olarak anılıyor ve sinema severler tarafından büyük bir hayranlıkla takip ediliyor. Bu yetenekli ve güzel oyuncu, birçok ödül kazandı ve bu başarıları onun sanat dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Ancak Filiz Akın'ın yetenekleri sadece oyunculukla sınırlı değil; aynı zamanda başarılı bir yazar olarak da tanınıyor. Yazdığı kitaplar, okurlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanması onun çok yönlü bir sanatçı olduğunun göstergesi. Günümüzde 81 yaşında.

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6. Hülya Koçyiğit

6. Hülya Koçyiğit

Dört Yapraklı Yoncanın diğer bir ismi Hülya Koçyiğit. Susuz Yaz filminden sonra, basının büyük ilgisini çekti. Film, dönemin büyük filmleri arasına girmeyi başarınca  yurt dışındaki festivallere gönderildi. 'Yeni bir yıldız doğuyor' başlığı altında kendisine birçok film teklifi gelince Koçyiğit, profesyonel oyunculuk kariyerine başladı ve bir çok ödüle layık görüldü. Güzelliğiyle hala baş döndüren oyuncu, şimdilerde 77 yaşında.

7. Kadir İnanır

7. Kadir İnanır

Yeşilçam'ın akıllara kazınan efsanevi figürlerinden biri olan Kadir İnanır, sinema serüvenine 'Yedi Adım Sonra' (1968) adlı filmdeki minik bir rolle başladı. Ancak asıl çıkışını, 1970 yılında Atıf Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı 'Kara Gözlüm' filmiyle yaptı. Bu film, onu Türk sinemasının popüler erkek yıldızlarından biri haline getirdi. İnanır, Şoray ile bir dizi başarılı film daha çekerek kariyerini sürdürdü. Bu yakışıklı ve yetenekli oyuncu, şimdilerde 75 yaşında.

8. İlyas Salman

8. İlyas Salman

İlyas Salman, Malatya'nın Arguvan ilçesinde doğup bu ilçede büyüdü. Sinema dünyasında uzun yıllar boyunca köylü karakterlerini canlandırarak tanındı. Ancak Salman'ın yetenekleri sadece oyunculukla da sınırlı değildi; aynı zamanda yazar olarak da bilinir. 'Hasretim Sansürlüdür' adlı bir şiir kitabı ve 'Türksolu' dergisinde yayımlanan makalelerinden oluşan 'Kırmızı Beyaz' adlı bir kitabı bulunmakta. Yeşilçam'ın yüzümüzü güldüren sanatçılarından biri olan İlyas Salman şimdilerde 74 yaşında.

9. Kayhan Yıldızoğlu

9. Kayhan Yıldızoğlu

Haldun Taner'in rehberliği altında ilk sinema filmine 1966 yılında imza atan Yıldızoğlu, Türk sinema tarihinde genellikle rahip, doktor, komiser gibi karakterlere hayat vermiş olup  aynı zamanda yardımcı rollerde de oyunculuk yaptı. Şu anda 91 yaşında.

10. Bulut Aras

10. Bulut Aras

Bulut Aras, kariyerine Marmara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi'nde eğitim alarak başladı. 1976 yılında, o dönemin popüler gazetesi Tercüman'ın düzenlediği Sinema, Fotoroman, TV Yarışması'nda birinci oldu. Bu başarısı, onun sinema ve televizyon sektöründe tanınmasını sağladı. Ancak, geniş kitleler tarafından tanınması, Deli Yürek dizisinde canlandırdığı 'Kara Hamit' karakteri ile gerçekleşti. Bu karakter, onun oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Şimdilerde 71 yaşında.

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11. Haldun Dormen

11. Haldun Dormen
11. Haldun Dormen

1955 yılında Türkiye'nin önde gelen tiyatro figürlerinden biri olan Haldun Dormen, kendi adını taşıyan Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. Türkiye'deki tiyatro sahnesinin gelişimine büyük katkıları olan Dormen, ülkemizde sahnelenen ilk batılı müzikal olan 'Sokak Kızı İrma'yı yönetti. Bu müzikal, Türkiye'deki tiyatro tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu ve batılı müzikallerin Türkiye'deki sahne hayatına girişini sağladı. 1980'li yıllarda ise Dormen, Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' ve 'Şen Sazın Bülbülleri' gibi popüler müzikallerin sahnelenmesine öncülük etti. Bu müzikaller, Türkiye'deki müzikal sahnenin gelişimine büyük katkı sağladı ve geniş kitlelere ulaştı. Şimdilerde 95 yaşında.

12. Yusuf Sezgin

12. Yusuf Sezgin
12. Yusuf Sezgin

Yusuf Sezgin, kariyerine Hz. Yusuf filmiyle adım attı. Sezgin, Türk sinema tarihindeki en parlak yıldızlarla birlikte çalışma fırsatı bulmuş bir oyuncu. Türkan Şoray, Filiz Akın, Selma Güneri, Hülya Koçyiğit, Selda Alkor, Nebahat Çehre, Pervin Par gibi döneminin en önemli isimleriyle aynı sahneleri paylaşma fırsatı buldu.

2006 yılında, 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, sinema kariyerinin 43. yılı anısına Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

13. Türkan Şoray

13. Türkan Şoray

Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray, 'Sultan' takma adıyla geniş kitleler tarafından tanınır. Kendisi, 222 filmde rol alarak, dünya çapında 'en çok filmde oynayan' kadın oyuncu olma unvanını elinde tutmaktadır. Dört Yapraklı Yonca grubunun diğer bir ismidir. Oynadığı filmlerle birçok ödüle layık görülen güzel oyuncu şimdilerde 79 yaşında.

14. Metin Akpınar

14. Metin Akpınar

Yeşil Çam'ın büyülü dünyasında, yüzümüzü güldüren birçok isim var. Ancak bu isim parıldayan bir yıldız. Bu özel isim, her zaman seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatmayı başarıyor ve her rolünün hakkını sonuna kadar veriyor. Her filmiyle, her karakteriyle, her sahnesiyle bizi kahkahalara boğan bu yetenekli oyuncu, Yeşil Çam'ın unutulmazları arasında yerini alıyor. Her performansıyla seyircinin kalbine dokunan, her sahnesiyle bizi ekrana kilitleyen bu karizmatik isim, Metin Akpınar. Şimdilerde 82 yaşında.

15. Müjde Ar

15. Müjde Ar
15. Müjde Ar

Büyüleyici güzelliği ve etkileyici oyunculuk yeteneği ile adından sıkça söz ettiren Müjde Ar, Türk sinema tarihinde önemli bir yere sahip. Bu başarılı oyuncunun filmografisi, sinema filmlerinden dizilere, internet filmlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Müjde Ar, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda yeteneğiyle de göz kamaştırıyor. Her karaktere bürünebilen, her rolün hakkını veren bu başarılı oyuncu, performansıyla izleyicileri kendine hayran bırakıyor. Oyunculuk kariyerine dair birçok başarı hikayesi bulunan Müjde Ar, birçok ödülün de sahibi oldu. Şimdilerde 70 yaşında.

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16. Nevra Serezli

16. Nevra Serezli

1966 yılında, Dormen Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Cengiz Han'ın Bisikleti' adlı oyunla profesyonel tiyatro hayatına adım atan bu yetenekli sanatçı, kariyerine farklı alanlarda da devam etti. Dublaj sanatçılığı yaparak sesiyle birçok karaktere hayat veren sanatçı, aynı zamanda televizyon reklamlarında da yer aldı. Ancak yeteneği ve enerjisi sadece bu alanlarla sınırlı kalmadı; dizi filmlerde de rol alarak izleyicilerin karşısına çıktı. Kendi alanında yetkin ve kıdemli bir sanatçı olarak, her daim sanatseverlerin beğenisini kazanmayı başardı. Şimdilerde 80 yaşında.

17. Şener Şen

17. Şener Şen

Şener Şen, sinema kariyerine ilk adımını attığı dönemlerde, figüranlıktan tutun da her türlü işi deneyimledi. Kariyerindeki önemli bir dönüm noktası, 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği ünlü film 'Hababam Sınıfı'nda 'Badi Ekrem' karakterini canlandırmasıydı. Bu filmde, 'İnek Şaban' karakteri ile hatırlanan ve büyük beğeni toplayan Kemal Sunal ile birlikte unutulmaz bir ikili oluşturmuştu. Şen, hala bizleri kahkahalara boğan mizahi yeteneği ile tanınan, 83 yaşında bir oyuncu.

18. Gülşen Bubikoğlu

18. Gülşen Bubikoğlu

Gülşen Bubikoğlu, 1973 yılında Ses Dergisi'nin bir yarışmasına katılarak ikinci oldu ve sinemayla tanıştı. Kariyerine, Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımı Yaban filminde başrol oynayarak başladı. Şimdilerde güzel oyuncu 70 yaşında.

19. İzzet Günay

19. İzzet Günay

Ünlü Türk aktör İzzet Günay, askerlik görevini tamamladıktan sonra  gazetede gördüğü bir ilanla Dormen Tiyatrosu'na başvurdu ve kabul edildi. Profesyonel oyunculuk kariyerine, Dormen Tiyatrosu'nda 'Kara Ağaçlar Altında' isimli oyunun küçük bir rolüyle başladı. Günay, 1957 ve 1963 yılları arasında 'Sokak Kızı İrma', 'Pasifik Şarkısı', 'Zafer Madalyası' gibi birçok farklı oyunda performans sergileyen bir oyuncu ayrıca, tiyatroda sahne amirliği görevini de üstlendi. Şimdilerde 90 yaşında.

20. Ediz Hun

20. Ediz Hun

Ediz Hun, eğitim hayatını Avusturya Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Almanya'da üniversite eğitimi aldı. Kariyerine 1963 yılında Ses dergisi tarafından düzenlenen bir yarışma ile adım attı. İlk sinema deneyimini ise 'Genç Kızlar' adlı film ile  yaptı fakat erotik filmler furyasında yer almayarak sinemayı bıraktı. Günümüzde 84 yaşında olan Ediz Hun Marmara Üniversitesinden sonra Okan Üniversitesinde Ekoloji Bilimleri üzerine öğretim üyeliği yapmaktadır.

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21. Perihan Savaş

21. Perihan Savaş

Perihan Savaş, 1970 yılına dek tiyatro sahnelerinde  'Romeo ve Juliet' gibi bir oyunla izleyicilerin karşısına çıktı. Ancak 1971 yılı, Savaş'ın kariyerinde bir dönüm noktası oldu; 'Şehzade Sinbad Kaf Dağında' adlı filmdeki performansıyla sinema dünyasına adım attı. Bu film, Savaş'ın sinema kariyerinin başlangıcıydı ve kısa süre içinde birçok filmde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Kariyeri boyunca 120'ye yakın filmde rol alarak izleyicilerin beğenisini kazanan Perihan Savaş 67 yaşında.

22. Kahraman Kıral

22. Kahraman Kıral

1972 ile 1976 yılları arasında çocuk oyuncu olarak toplamda on dört filmde performans sergileyen Kahraman Kıral özellikle 'Canım Kardeşim', 'Şaşkın Damat', 'Gelin' ve 'Oğul' filmlerindeki oyunculuğuyla tanındı. Ancak 1976 yılında sinema dünyasına veda ederek farklı bir sektöre yönelen Kıral 61 yaşında.

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