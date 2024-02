Yeşilçam'ın Efsane İsimleri: Geçmişten Günümüze Sinemaya İz Bırakan Yıldızların Son Halleri

Yeşil Çam'ın büyülü dünyasında, yüzümüzü güldüren birçok isim var. Ancak bu isim parıldayan bir yıldız. Bu özel isim, her zaman seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatmayı başarıyor ve her rolünün hakkını sonuna kadar veriyor. Her filmiyle, her karakteriyle, her sahnesiyle bizi kahkahalara boğan bu yetenekli oyuncu, Yeşil Çam'ın unutulmazları arasında yerini alıyor. Her performansıyla seyircinin kalbine dokunan, her sahnesiyle bizi ekrana kilitleyen bu karizmatik isim, Metin Akpınar. Şimdilerde 82 yaşında.