Yeşilçam'ın Efsane İsimleri: Geçmişten Günümüze Sinemaya İz Bırakan Yıldızların Son Halleri
Yeşilçam'ın Efsane İsimleri: Geçmişten Günümüze Sinemaya İz Bırakan Yıldızların Son Halleri
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1. Nebahat Çehre
2. Ahmet Mekin
3. Ali Poyrazoğlu
4. Aydemir Akbaş
5. Filiz Akın
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6. Hülya Koçyiğit
7. Kadir İnanır
8. İlyas Salman
9. Kayhan Yıldızoğlu
10. Bulut Aras
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11. Haldun Dormen
12. Yusuf Sezgin
13. Türkan Şoray
14. Metin Akpınar
15. Müjde Ar
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16. Nevra Serezli
17. Şener Şen
18. Gülşen Bubikoğlu
19. İzzet Günay
20. Ediz Hun
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21. Perihan Savaş
22. Kahraman Kıral
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