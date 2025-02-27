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Sırrı Süreyya Önder Kimdir? DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Biyografisi

Sırrı Süreyya Önder Kimdir? DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Biyografisi

Sırrı Süreyya Önder
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 19:41

Siyasi açıklamalarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 7 kişilik İmralı heyetinde yer alıyor. İmralı Adası'nda üçüncü görüşmesini tamamlayan heyetin bugün Öcalan'ın mektubunu okumasıyla gündeme gelen Önder'in kim olduğu ve siyasi kariyeri de merak konusu oldu. Peki Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, mesleği ne?

İşte Sırrı Süreyya Önder hakkında merak edilenler...

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Sırrı Süreyya Önder Kimdir?

Sırrı Süreyya Önder Kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman'da dünyaya geldi. Ziya ve Zeliha Önder çiftinin çocuğu olan Sırrı Süreyya Önder, Adıyaman Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı.

Sırrı Süreyya Önder'in Kariyer Hayatı

Sırrı Süreyya Önder'in Kariyer Hayatı

Sırrı Süreyya Önder, kariyer hayatı boyunca yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk ve köşe yazarlığı yaptı. Bir dönem fakültelerde sinema dersi de verdi. Önder, 2011 tarihinden beri ise siyaset hayatına aktif olarak devam ediyor.

Sırrı Süreyya Önder'in Siyasi Yaşamı

Sırrı Süreyya Önder'in Siyasi Yaşamı

Sırrı Önder ilk kez 2011 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı seçildi.

Önder daha sonra, 2014 yerel seçimlerinde HDP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu, ancak seçilemedi. Haziran ve Kasım 2015 seçimlerinde Ankara 1. Bölge milletvekili olarak göreve başladı.

24. Dönemde İstanbul, 25. ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Önder, 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde ise DEM Parti'den 28. Dönem İstanbul milletvekili seçildi. 

Sırrı Süreyya Önder, ayrıca 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. 25. ve 26. Dönemde ise Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.

Sırrı Süreyya Önder'in Filmografisi

Sırrı Süreyya Önder'in Filmografisi

Sırrı Süreyya Önder, 2009 yılında Beynelmilel adında bir kitap yazdı. 2005 ila 2008 yıllarında ekrana gelen Emret Komutanım dizisinin ise senaristliğini üstlendi. Önder ayrıca, Kalpsiz Adam, Beynelmilel, O... Çocukları, F Tipi Film, İtirazım Var gibi yapımlarının da yönetmenliğini ya da senaristliğini üstlendi. Çeşitli dizi ve filmlerde oyuncu olarak da karşımıza çıktı. Bunlardan bazıları şu şekilde:

  • Beynelmilel - 2006

  • Sis ve Gece - 2006

  • Taş Yok mu Taş - 2007 

  • Ada: Zombilerin Düğünü - 2009

  • Ejder Kapanı - 2009

  • Mar - 2010

  • Yeraltı - 2012

  • Feraahfeza - 2012

  • Düğün Dernek - 2013

  • İçimdeki Ses - 2015

  • 14 Tirmeh - 2017

  • Manyak - 2018

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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