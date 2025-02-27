Sırrı Süreyya Önder Kimdir? DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Biyografisi
Sırrı Süreyya Önder Kimdir? DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Biyografisi
Siyasi açıklamalarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 7 kişilik İmralı heyetinde yer alıyor. İmralı Adası'nda üçüncü görüşmesini tamamlayan heyetin bugün Öcalan'ın mektubunu okumasıyla gündeme gelen Önder'in kim olduğu ve siyasi kariyeri de merak konusu oldu. Peki Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, mesleği ne?
İşte Sırrı Süreyya Önder hakkında merak edilenler...
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Sırrı Süreyya Önder Kimdir?
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Sırrı Süreyya Önder'in Kariyer Hayatı
Sırrı Süreyya Önder'in Siyasi Yaşamı
Sırrı Süreyya Önder'in Filmografisi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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