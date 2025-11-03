onedio
Yeni Yapılan Bir Binanın Balkon Korumalıklarını Gören İşçi Tepki Gösterdi

Yeni Yapılan Bir Binanın Balkon Korumalıklarını Gören İşçi Tepki Gösterdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.11.2025 - 09:52

Daha güvenli konutlar için kentsel dönüşüm veya yeni inşaatlar pek çok kişi tarafından olumlu bulunuyor. Ancak yeni yapılan ve servet istenen binaların işçilik kaliteleri ve mühendislikleri de son zamanlarda pek çok kişi tarafından eleştiriliyor. Tayfun Aldoğan isimli bir işçi de Ankara'da yapımı devam etmekte olan bir inşaatın cam balkon sistemini güvensiz buldu ve takipçileriyle paylaştı.

O paylaşım şöyle;

Bir inşaat mühendisi ise balkonu şöyle yorumladı.

Bir inşaat mühendisi ise balkonu şöyle yorumladı.

Balkonlarda bu tip cam korkuluklar yalnızca zemine mesnetlenecekse, zeminde boylu boyunca uzanan sürekli bir baza oluşturulmalı ve buna ek olarak korkuluk panelleri, mümkünse köşe noktalarından duvarlara da ankrajlanmalıdır. Bu sayede hem yatay yüklerin güvenli aktarımı sağlanır hem de panel stabilitesi artar.

Sera ZhuZhu

millet dussun diye yapilmis😡