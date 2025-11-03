Yeni Yapılan Bir Binanın Balkon Korumalıklarını Gören İşçi Tepki Gösterdi

Daha güvenli konutlar için kentsel dönüşüm veya yeni inşaatlar pek çok kişi tarafından olumlu bulunuyor. Ancak yeni yapılan ve servet istenen binaların işçilik kaliteleri ve mühendislikleri de son zamanlarda pek çok kişi tarafından eleştiriliyor. Tayfun Aldoğan isimli bir işçi de Ankara'da yapımı devam etmekte olan bir inşaatın cam balkon sistemini güvensiz buldu ve takipçileriyle paylaştı.