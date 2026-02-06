Yeni Müzik Alarmı: ‘Selût’ Sizi Hem Yatıştıracak Hem Sarsacak!
Bazı sanatçılar vardır, onları sadece dinlemezsiniz; yarattıkları dünyanın içine düşersiniz. İşte Selin Türkü Birben, ya da sahnede bildiğimiz adıyla Selût, tam olarak bunu yapıyor. Güzel sanatlardan müziğe uzanan, 'Değerlimin Hikayesi' adını verdiği o büyüleyici serüveni mercek altına alıyoruz!
Kim bu Selût? İsimdeki o gizemli "û" harfinin hikayesi ne?
Müzik, çizimlerimin bir parçasıydı...
Bir illüstrasyon serisinden notalara dökülenler!
Aslında Selût’un profesyonel kayıt planları yokmuş!
Klip değil, adeta bir Pierre et Gilles tablosu!
Sahne performansları da tam bir görsel şölen!
Peki bizi gelecekte neler bekliyor?
Eğer siz de "normalden sıkıldım, biraz dramatik, biraz sanatsal ve çokça gerçek bir şeyler duymak istiyorum" diyorsanız, Selût tam aradığınız taze kan.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
