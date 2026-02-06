onedio
Yeni Müzik Alarmı: ‘Selût’ Sizi Hem Yatıştıracak Hem Sarsacak!

Yeni Müzik Alarmı: 'Selût' Sizi Hem Yatıştıracak Hem Sarsacak!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.02.2026 - 18:01

Bazı sanatçılar vardır, onları sadece dinlemezsiniz; yarattıkları dünyanın içine düşersiniz. İşte Selin Türkü Birben, ya da sahnede bildiğimiz adıyla Selût, tam olarak bunu yapıyor. Güzel sanatlardan müziğe uzanan, 'Değerlimin Hikayesi' adını verdiği o büyüleyici serüveni mercek altına alıyoruz!

Kim bu Selût? İsimdeki o gizemli "û" harfinin hikayesi ne?

Kim bu Selût? İsimdeki o gizemli "û" harfinin hikayesi ne?

Selin Türkü Birben, aslında uzun süredir hayatımızda olan bir sanatçı. İsmindeki Selin ve Türkü'nün birleşiminden doğan Selût, aynı zamanda Fransızca 'selam' anlamına gelen Salut kelimesine de göz kırpıyor. Türkü’nün 'ü' harflerini uzatmalı bir 'û'ya dönüştürerek, müziğindeki o puslu ve derin atmosferi ismine nakşetmiş.

Müzik, çizimlerimin bir parçasıydı...

Bir illüstrasyon serisinden notalara dökülenler!

Aslında Selût’un profesyonel kayıt planları yokmuş!

Aslında Selût'un profesyonel kayıt planları yokmuş!

Her şey Güneş Akyürek’in (Tarla Records) ona sosyal medya üzerinden ulaşmasıyla başlamış. Aralarındaki o güven bağı sayesinde Selût, ilk stüdyo deneyimini yaşamış ve bağımsız ruhunu koruyarak profesyonel müzik dünyasına 'Sahiden' ile adım atmış.

Klip değil, adeta bir Pierre et Gilles tablosu!

Klip değil, adeta bir Pierre et Gilles tablosu!

Ezel Dayı yönetmenliğinde çekilen 'Sahiden' klibi, sıradan bir video klip değil. İllüstrasyonların renklerini ve ruh hallerini takip eden, tamamen Selût’un yakın arkadaş ekibiyle çektiği bir görsel şölen.

Sahne performansları da tam bir görsel şölen!

Peki bizi gelecekte neler bekliyor?

Peki bizi gelecekte neler bekliyor?

'Değerlimin Hikayesi' serisinin devamı gelecek. Bu seri, onun son Türkçe çalışmaları olabilir! Sırada İngilizce yazdığı parçalar ve bu parçalar için hazırladığı yeni görsel sergiler var.

Eğer siz de "normalden sıkıldım, biraz dramatik, biraz sanatsal ve çokça gerçek bir şeyler duymak istiyorum" diyorsanız, Selût tam aradığınız taze kan.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
