Yemek Yapmanın Arkasındaki Motivasyon Ne?
Yemek Yapmanın Arkasındaki Motivasyon Ne?
Yemek yaparken hepimizin ayrı motivasyonları var. Peki senin motivasyonu ne? Sorduğumuz sorulara cevap ver, biz de sana yemek yaparken motivasyonunu söyleyelim!
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1. Daha çok hangi yemekleri yapmayı seviyorsun?
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2. Marketten bunlardan hangilerini daha çok alırsın?
3. Peki misafirlerine ne yemekler sunarsın genelde?
4. Yemek yaparken müzik dinler misin?
5. Seçtiğin tariflerde neye dikkat ediyorsun?
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6. Yemeğin lezzeti mi sunumu mu diye sorsak...
7. Tatlı yapmayı seviyor musun?
8. Yemek yaparken tariflere ne kadar uyuyorsun?
Sen lezzet için yemek yapıyorsun!
Sen sevdiklerin için yemek yapıyorsun!
Sen sağlık için yemek yapıyorsun!
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