Yemek Yapmanın Arkasındaki Motivasyon Ne?

Senin yemek yapma motivasyonun sevdiklerin. Sevdiklerin için bir şeyler pişirmek sana o kadar iyi geliyor ki. Herkesin bir araya geldiği o büyük sofraları kurmak ve onlar için yemek pişirmek senin en sevdiğin şeylerden. Ailenin ve arkadaşlarının senin hazırladığın o güzel yemekleri yerken mutlulukları paha biçilemez, öyle değil mi? Senin sofran sadece bir yemek sofrası değil, bunun çok ötesinde sevdiklerinle bağ kurduğun bir yer! O yüzden yemek yaparken kim neyi, nasıl severse öyle yapıyorsun. Hazırladığın her yemeğe biraz sevgi katmayı da ihmal etmiyorsun tabii!