Yediğin Atıştırmalıklara Göre Hangi Beslenme Tarzı Sana Daha Uygun?

Tuzlular, yağlılar ve hızlı atıştırmalıklar senin gözünden kaçmaz. Canın ne çekerse onu yemek senin için hayat mottosu gibi. Bu yüzden sana en uygun tarz, karma beslenme düzeni. Elbette bunun uzun vadede dengelenmesi lazım ama sen keyif almayı da ihmal etmiyorsun. Senin için yemek sadece karın doyurmaktan ibaret değil, tam anlamıyla bir zevk meselesi!