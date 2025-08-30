onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Yaz Aylarında En Yakın Dostunuz Olacak 10 Makyaj Temizleyici

etiket Yaz Aylarında En Yakın Dostunuz Olacak 10 Makyaj Temizleyici

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
30.08.2025 - 16:01

Sıcak yaz günlerinde makyajı temizlemek bazen yapmaktan daha zor. Üstelik, ter, güneş kremi, toz ve makyaj kalıntıları birleşince ferahlatması iyice güçleşiyor. Biz de bunun için hafif yapılı ama etkili yapılarıyla yaz boyunca çantanızdan eksik etmek istemeyeceğiniz 10 makyaj temizleyiciyi bir araya getirdik. İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bioderma Sensibio H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu

1. Bioderma Sensibio H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu

Yazın sıcağında cildinizi yormadan temizleyen Bioderma Sensibio H2O, durulama gerektirmeyen misel formülü sayesinde gün boyu biriken kir, ter ve makyaj kalıntılarını tek hareketle arındırıyor. Hassas, normal ya da karma ciltler için uygun olan Bioderma misel su, hafif ama derinlemesine temizlerken ciltte gerilme hissi de yaşatmıyor. Üstelik göz çevresinde bile güvenle kullanılabiliyor. 

Bioderma Sensibio H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu

2. Avene Intense Göz Makyaj Temizleyici

2. Avene Intense Göz Makyaj Temizleyici

Yaz geceleri biraz ışıltılı far biraz suya dayanıklı maskara derken göz makyajınızı çıkarmak günün sonunda oldukça zorlu olabiliyor. Avène Intense ise ovalama gerektirmeyen yapısıyla bu konuda sabrınızı zorlamıyor. Çift fazlı yapısı, en kalıcı makyajı bile kolayca çıkarırken Avène Termal Suyu ile göz çevrenizi ferahlatıyor. Üstelik hassas gözler ve lens kullanıcıları için de uygun. 

Avene Intense Göz Makyaj Temizleyici

3. Caudalie Vinoclean Makyaj Temizleme Yağı

3. Caudalie Vinoclean Makyaj Temizleme Yağı

Suya dayanıklı makyajınızın bile Caudalie Vinoclean karşısında şansı yok. %100 doğal türevli yağlardan oluşan formülü, hem makyajı hem de ciltteki kirleri pamuk gerektirmeden nazikçe temizliyor. Cildinizi besleyen tatlı badem, hint, üzüm çekirdeği ve ayçiçeği yağı içeren Caudalie, su ile temas edince süt formunu alıyor ve yağlı his bırakmadan arınma sağlıyor.

Caudalie Vinoclean Makyaj Temizleme Yağı

4. SVR Palpebral Makyaj Temizleyici Jel

4. SVR Palpebral Makyaj Temizleyici Jel

Güneş, rüzgar ve tuzlu su derken yazın göz çevresi ekstra hassaslaşabiliyor. SVR Palpebral Jel ise ultra taze formülüyle en nazik çözümü sunuyor. Pamuklu ped ile ya da pedsiz kullanabileceğiniz bu jel, suya dayanıklı makyajı bile tek adımda çıkarıyor. Ayrıca, aşırı duyarlı göz kapaklarında bile kullanılabiliyor. 

SVR Palpebral Makyaj Temizleyici Jel

5. Vichy Purete Thermale Mineral Misel Su

5. Vichy Purete Thermale Mineral Misel Su

Cildinizi yıpratmayan bir temizleyici arıyorsanız Vichy Purete Thermale Mineral Misel Su, favori bakım ürününüz olmaya hazır. Pantenol ve %15 mineral açısından zengin Vichy Volkanik Suyu ile formüle edilen bu misel su, durulama gerektirmeden makyajı ve kirleri arındırıyor. Tek adımda ferahlık ve bakım istiyorsanız yaz çantanızda Vichy misel suya mutlaka yer açın!

Vichy Purete Thermale Mineral Misel Su

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Barulab OilBiome Perfect Clear Cleansing Oil

6. Barulab OilBiome Perfect Clear Cleansing Oil

Yazın suya dayanıklı makyaj yapmış olabilirsiniz ama Barulab OilBiome için bu hiç sorun değil. Özel formülüyle ağır makyajı ve gün boyu biriken kirleri nazikçe çözen temizleme yağı, siyah ve beyaz nokta oluşumunu en aza indiriyor. İçeriğindeki %83 doğal yağ karışımı hem besleyen hem de yumuşacık yapan Barulab yağ, yazın ağır makyaj sonrası bile cildinizi tertemiz hissettiriyor!

Barulab OilBiome Perfect Clear Cleansing Oil

7. Institut Esthederm Osmoclean Micellar Cleansing Oil

7. Institut Esthederm Osmoclean Micellar Cleansing Oil

Yaz boyunca makyajınızı, güneş kreminizi ve günün tüm yorgunluğunu cildinizden arındırırken aynı zamanda bakım yapmak isterseniz Institut Esthederm Osmoclean temizleme yağına bir göz atabilirsiniz. Hem suya dayanıklı makyajı çıkaran hem de cildi nemlendirip besleyerek daha pürüzsüz ve aydınlık bir görünüm kazandıran temizleme yağı, durulama sonrası yağlı his de bırakmıyor. 

Institut Esthederm Osmoclean Micellar Cleansing Oil

8. Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

8. Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

Sıcak yaz günlerinde makyajınızı temizlerken hızlı ama etkili bir çözüm arıyorsanız Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu tam da ihtiyacınız olan ürün. Üzüm özü ve misel tanecikleriyle zenginleştirilmiş formülü, yüz, göz ve dudak makyajını tek adımda, ovalamadan çıkarıyor. Ayrıca hassas ciltler de endişe etmeden kullanabiliyor. 

Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

9. Dermalogica Oil To Foam Total Cleanser

9. Dermalogica Oil To Foam Total Cleanser

Güneş kremi, deniz tuzu ve makyaj… Gün sonunda cildinizin derin bir temizliğe ihtiyaç duyması kaçınılmaz. Dermalogica ise yağ formuyla makyaj ve kirleri çözerken suyla buluşunca yoğun köpüğe dönüşerek cildi arındırıyor. İçeriğindeki Yalancı İğde Yağı ve prebiyotiklerle cildinize pürüzsüz bir his veren Dermalogica, hem yağ hem köpük temizleyici olmasıyla tatilde valizinizde yer kaplamadan iki işi birden hallediyor!

Dermalogica Oil To Foam Total Cleanser

10. Nivea Aqua Rose Makyaj Temizleme Suyu

10. Nivea Aqua Rose Makyaj Temizleme Suyu

Yaz akşamlarında çiçek gibi ferah hissetmek isteyenlerin dostu olan Nivea Aqua Rose, organik gül suyuyla zenginleştirilmiş çift bazlı formülü ile suya dayanıklı makyajı bile ovalamadan çıkarıyor. Cildi germeden temizleyip arındırırken tonik etkisiyle de tazelik veriyor. Yaz boyunca makyajınızı silip atan Nivea temizleyici, mis gibi gül kokusuyla da bakım rutininizi keyifli hale getiriyor.

Nivea Aqua Rose Makyaj Temizleme Suyu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın