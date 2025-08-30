Yaz Aylarında En Yakın Dostunuz Olacak 10 Makyaj Temizleyici
Sıcak yaz günlerinde makyajı temizlemek bazen yapmaktan daha zor. Üstelik, ter, güneş kremi, toz ve makyaj kalıntıları birleşince ferahlatması iyice güçleşiyor. Biz de bunun için hafif yapılı ama etkili yapılarıyla yaz boyunca çantanızdan eksik etmek istemeyeceğiniz 10 makyaj temizleyiciyi bir araya getirdik. İşte detaylar!
1. Bioderma Sensibio H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu
2. Avene Intense Göz Makyaj Temizleyici
3. Caudalie Vinoclean Makyaj Temizleme Yağı
4. SVR Palpebral Makyaj Temizleyici Jel
5. Vichy Purete Thermale Mineral Misel Su
6. Barulab OilBiome Perfect Clear Cleansing Oil
7. Institut Esthederm Osmoclean Micellar Cleansing Oil
8. Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu
9. Dermalogica Oil To Foam Total Cleanser
10. Nivea Aqua Rose Makyaj Temizleme Suyu
