Yaz Aylarında En Yakın Dostunuz Olacak 10 Makyaj Temizleyici

Yazın suya dayanıklı makyaj yapmış olabilirsiniz ama Barulab OilBiome için bu hiç sorun değil. Özel formülüyle ağır makyajı ve gün boyu biriken kirleri nazikçe çözen temizleme yağı, siyah ve beyaz nokta oluşumunu en aza indiriyor. İçeriğindeki %83 doğal yağ karışımı hem besleyen hem de yumuşacık yapan Barulab yağ, yazın ağır makyaj sonrası bile cildinizi tertemiz hissettiriyor!

Barulab OilBiome Perfect Clear Cleansing Oil