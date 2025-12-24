onedio
Kolajen, Peptit, Retinol… Cildin Elastikiyet Kaybını Önleyen Süper İçerikler

etiket Kolajen, Peptit, Retinol… Cildin Elastikiyet Kaybını Önleyen Süper İçerikler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 16:31

Cilt zamanla elastikiyetini kaybediyor. Bunu durdurmak için kullanabileceğin birçok içerik mevcut. Tabii cildin yapısını korumak için bu içerikleri doğru şekilde kullanmak gerekiyor. Yaşlanma hızını yavaşlatan ve cildin sıkılığı koruyan içeriklere beraber bakalım mı?

Kolajen

Kolajen, son zamanlarda en çok duyduğumuz içeriklerden. Cilde katkısını duyan herkes kolajen kullanmaya başlıyor. Kolajen cildi ayakta tutmaya yarayan bir içerik. Yaş ilerledikçe ciltteki üretimi azalıyor ve dışarıdan alınması gerekiyor. Kolajenin düzenli kullanılması cildin daha elastik olmasını sağlıyor.

Peptit

Cildini toparlamak için ihtiyacın olan peptit. Peptitler cildi çalıştıran içerikler. Cildini sıkılaştırmak istiyorsan peptit içeren ürünlere bakım rutininde yer verebilirsin. Cildin toparlanmasına yardımcı olan peptitleri hassas ciltliler bile rahatlıkla kullanabiliyor.

Retinol

Retinol güçlü içeriklerden biri. Yaşlanma karşıtı bakım sunan retinol, kolajen üretimini artırıyor. Düzenli kullandığında cildinin sıkılaştığını görebiliyorsun. Retinol çok güçlü bir içerik olduğu için dikkatli kullanmak gerekiyor. O yüzden ilk kez kullanırken düşük dozla başlamak daha doğru.

Retinal

Bir de retinal var. Retinal, retinolün daha güçlü hali. Cildi çok daha kısa sürede sıkılaştıran bir içeriği var retinalin. Etkisi güçlü retinalin dikkatli kullanılması gerekiyor. 30 yaş sonrası kullanıma başlayanlar için retinal içerikli ürünler daha iyi etki gösterebilir.

C vitamini

C vitamini, kolajen üretimine yardımcı olan içeriklerden. Bu sayede cildin kaybolan elastikiyetini geri kazanmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda cilde aydınlık ve eşitlik veriyor. Yani C vitamini içeren bir bakım ürününü düzenli kullandığında cildin daha parlak görünüyor.

Niacinamide

Niacinamide, cildi güçlendiren bir içerik. Cildi güçlendiren yapısıyla daha dolgun görünmesini sağlıyor. Elastikiyet kaybını yavaşlatan Niacinamide içeriğe sahip bakım ürünleri ince çizgi görünümünü de azaltmaya yardımcı oluyor. Her cilt tipine uygun Niacinamide içerikli bakım ürünlerini düzenli kullanarak cildine etkilerini görebilirsin.

Hyaluronik Asit

Hyaluronik Asit içerikli ürünlerin aslında doğrudan sıkılaştırma etkisi yok. Ama cildi dolgunlaştırarak sarkık görünümü azaltıyor. Hyaluronik Asitli ürünlerin su tutma kapasitesi de çok yüksek, o yüzden cildin anında daha taze görünmesini sağlıyorlar.

Ceramidler

Ceramidler, cildin temel yağları. Yaşla birlikte azalan yağlar sonucunda cilt çok daha hızlı kuruyor. Bu da cildin sarkmasına neden oluyor. O yüzden Ceramid içeren krem gibi ürünleri kullanarak cildinin daha gergin olmasını sağlayabilirsin.

AHA-BHA Asitleri

imgur.com

AHA ve BHA asit içeren bakım ürünlerini son zamanlarda sıklıkla duyuyoruz. Bu asitler cildi temizliyor. Bu sayede de cildin daha pürüzsüz görünüyor. Bunun yanında daha esnek de görünüyor elbette. Tabii fazla kullanılırsa cildi hassaslaştırabiliyor o yüzden dikkatli olmak gerekiyor.

Meryem Hazal Çamurcu
