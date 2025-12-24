Kolajen, Peptit, Retinol… Cildin Elastikiyet Kaybını Önleyen Süper İçerikler

Bir de retinal var. Retinal, retinolün daha güçlü hali. Cildi çok daha kısa sürede sıkılaştıran bir içeriği var retinalin. Etkisi güçlü retinalin dikkatli kullanılması gerekiyor. 30 yaş sonrası kullanıma başlayanlar için retinal içerikli ürünler daha iyi etki gösterebilir.