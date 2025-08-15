Enerjin şehir temposuyla yoğrulmuş, modern, hızlı ama bir o kadar da karizmatik. Marmara Bölgesi insanı olarak hem kültürel hem sosyal anlamda çok yönlüsün. Herkesle kolay iletişim kurar, moduna göre hem sofistike hem de rahat görünebilirsin. Bu, seni animasyon dünyasında hem stil sahibi hem de hayat dolu bir karakter yapar.