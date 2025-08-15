Yaşadığın Bölgeye Göre Yapay Zeka Seni Çiziyor!
Türkiye’nin farklı bölgeleri, kendine özgü kültürü, doğası ve insan enerjisiyle adeta birer karakter gibidir. Yaşadığın yer, seni hem dış görünüşünde hem de tavırlarında şekillendirebilir. Bu testte yaşadığın bölgeye göre seni bir animasyon karakterine dönüştürüyoruz.
Seç bakalım, animasyon çizimin nasıl olacak?
1. Hangi bölgede yaşıyorsun?
Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
