Yapay Zeka Anlatıyor: Ücret Artışları Enflasyonu Besliyor mu, Dengeliyor mu?
Ücret artışları enflasyonu besliyor mu yoksa dengeliyor mu? Ücret artışları ile birlikte tam olarak ekonomide ne yaşanıyor? İşte tüm bu merak ettiğimiz soruları yapay zekaya sorduk, o da yanıtladı. Bakalım yapay zekanın bu soruya yanıtı ne olmuş, hazırsanız hadi içeriğimizi okumaya başlayalım!
Talep yönlü enflasyonu etkileyebilir.
Maliyet yönlü baskı oluşabilir.
Eğer verimlilikle desteklenirse denge sağlanabilir.
Aynı zamanda reel gelir dengesini de koruyabilir.
Bir diğer yandan beklentiler yoluyla enflasyonu etkileyebilir.
Bu noktada merkez bankası politikaları enflasyonda belirleyici rol oynar.
Gelir dağılımı eşitlenerek tüketim sürdürülebilir bir hale getirilebilir.
Kısa vadede besleyebilir uzun vadedeyse dengeleyebilir.
Tabii psikolojik etkisi de önemlidir.
Sonuç olarak enflasyon için denge politikası şarttır.
