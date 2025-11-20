Yapay Zeka Anlatıyor: Ücret Artışları Enflasyonu Besliyor mu, Dengeliyor mu?

Ücret artışları enflasyonu besliyor mu yoksa dengeliyor mu? Ücret artışları ile birlikte tam olarak ekonomide ne yaşanıyor? İşte tüm bu merak ettiğimiz soruları yapay zekaya sorduk, o da yanıtladı. Bakalım yapay zekanın bu soruya yanıtı ne olmuş, hazırsanız hadi içeriğimizi okumaya başlayalım!