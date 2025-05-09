Hepimizde biraz melek, biraz da şeytan var, değil mi? Ama hangi tarafın daha ağır bastığını merak ediyor musunuz? Bu test, içimizdeki melek ve şeytanın dengesini belirlemek için tasarlandı. İçinizdeki melek mi daha çok yoksa şeytan mı? İşte bu sorunun cevabını bulmanızı sağlayacak bir testle karşınızdayız!

Yaparım/Yapmam Testine Göre İçinde Melek mi Şeytan mı Var?

Haydiiiİ!