Yaparım/Yapmam Testine Göre İçinde Melek mi Şeytan mı Var?

Senin içinde melek var! Bu melek, senin en saf, en iyi halindir. O, senin içindeki sevgi, merhamet, şefkat ve anlayışın temsilcisidir. Her zaman doğru olanı yapmaya çalışan, başkalarına iyilik ve huzur getirmek isteyen bir yanın vardır. İster zor bir durumda ol, ister mutlu bir anında, içindeki melek seni doğru yola yönlendirir. O, seni yalnızca başkalarına değil, aynı zamanda kendine karşı da nazik ve şefkatli olmaya çağırır. İçindeki melek, seni yargılamaz; sadece senin daha iyi bir insan olmanı ister. O, sana her durumda empati gösterir, kalbinde sevgi taşır ve başkalarının da en iyi şekilde gelişmesini arzulayan bir iç ses gibidir. Zaman zaman, bu melek bazen sessiz kalabilir, çünkü o, koşulların seni içsel huzurdan uzaklaştırmasına izin verir. Ancak, ne zaman bir krizle karşılaşırsan ya da birine yardım etme fırsatın olsa, içindeki melek hemen devreye girer ve seni doğru bir şekilde yönlendirir. Senin içindeki melek, aslında her an seninle birlikte var olan, sana yol gösteren ve seni insanlığının en iyi versiyonuna çağıran bir iç güdüdür. Kendi içindeki melekle iletişim kurarak, dünyayı daha nazik, daha anlayışlı ve daha sevgi dolu bir yer haline getirebilirsin.