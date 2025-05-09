Yaparım/Yapmam Testine Göre İçinde Melek mi Şeytan mı Var?
Hepimizde biraz melek, biraz da şeytan var, değil mi? Ama hangi tarafın daha ağır bastığını merak ediyor musunuz? Bu test, içimizdeki melek ve şeytanın dengesini belirlemek için tasarlandı. İçinizdeki melek mi daha çok yoksa şeytan mı? İşte bu sorunun cevabını bulmanızı sağlayacak bir testle karşınızdayız!
Yaparım/Yapmam Testine Göre İçinde Melek mi Şeytan mı Var?
Haydiiiİ!
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1. Yolda düşen bir cüzdan bulsan, sahibini arar mısın?
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2. Bir arkadaşın, çok önemli bir sır verdiğinde, başka birine anlatır mısın?
3. Birinin zor durumda olduğunu gördüğünde, ona yardım etmek için zaman ayırır mısın?
4. Haksızlık karşısında susar mısın?
5. Birine zarar vermek için bir fırsat bulduğunda, bunu değerlendirir misin?
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6. Biri senden yardım istediğinde, çok meşgul olsan bile ona yardımcı olur musun?
7. Kendi çıkarın için bir başkasının hakkını çalar mısın?
8. Başka birinin başarısını kıskanıp, ona engel olur musun?
9. Bir arkadaşının sosyal medya şifresini bulsan, gizlice girer misin?
10. Bir restoranda, yemek çok kötü olsa da garsona "Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık!" der misin?
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Senin içinde melek var!
Senin içinde şeytan var!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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