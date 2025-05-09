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Yaparım/Yapmam Testine Göre İçinde Melek mi Şeytan mı Var?

Yaparım/Yapmam Testine Göre İçinde Melek mi Şeytan mı Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
09.05.2025 - 14:01

Hepimizde biraz melek, biraz da şeytan var, değil mi? Ama hangi tarafın daha ağır bastığını merak ediyor musunuz? Bu test, içimizdeki melek ve şeytanın dengesini belirlemek için tasarlandı. İçinizdeki melek mi daha çok yoksa şeytan mı? İşte bu sorunun cevabını bulmanızı sağlayacak bir testle karşınızdayız!

Yaparım/Yapmam Testine Göre İçinde Melek mi Şeytan mı Var?

Haydiiiİ!

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1. Yolda düşen bir cüzdan bulsan, sahibini arar mısın?

2. Bir arkadaşın, çok önemli bir sır verdiğinde, başka birine anlatır mısın?

3. Birinin zor durumda olduğunu gördüğünde, ona yardım etmek için zaman ayırır mısın?

4. Haksızlık karşısında susar mısın?

5. Birine zarar vermek için bir fırsat bulduğunda, bunu değerlendirir misin?

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6. Biri senden yardım istediğinde, çok meşgul olsan bile ona yardımcı olur musun?

7. Kendi çıkarın için bir başkasının hakkını çalar mısın?

8. Başka birinin başarısını kıskanıp, ona engel olur musun?

9. Bir arkadaşının sosyal medya şifresini bulsan, gizlice girer misin?

10. Bir restoranda, yemek çok kötü olsa da garsona "Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık!" der misin?

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Senin içinde melek var!

Senin içinde melek var! Bu melek, senin en saf, en iyi halindir. O, senin içindeki sevgi, merhamet, şefkat ve anlayışın temsilcisidir. Her zaman doğru olanı yapmaya çalışan, başkalarına iyilik ve huzur getirmek isteyen bir yanın vardır. İster zor bir durumda ol, ister mutlu bir anında, içindeki melek seni doğru yola yönlendirir. O, seni yalnızca başkalarına değil, aynı zamanda kendine karşı da nazik ve şefkatli olmaya çağırır. İçindeki melek, seni yargılamaz; sadece senin daha iyi bir insan olmanı ister. O, sana her durumda empati gösterir, kalbinde sevgi taşır ve başkalarının da en iyi şekilde gelişmesini arzulayan bir iç ses gibidir. Zaman zaman, bu melek bazen sessiz kalabilir, çünkü o, koşulların seni içsel huzurdan uzaklaştırmasına izin verir. Ancak, ne zaman bir krizle karşılaşırsan ya da birine yardım etme fırsatın olsa, içindeki melek hemen devreye girer ve seni doğru bir şekilde yönlendirir. Senin içindeki melek, aslında her an seninle birlikte var olan, sana yol gösteren ve seni insanlığının en iyi versiyonuna çağıran bir iç güdüdür. Kendi içindeki melekle iletişim kurarak, dünyayı daha nazik, daha anlayışlı ve daha sevgi dolu bir yer haline getirebilirsin.

Senin içinde şeytan var!

Senin içinde şeytan var! Fakat bu şeytan, sana kötülük yapma niyetiyle var olmaz. Aslında, senin içindeki bu 'şeytan' ya da daha doğrusu içindeki karanlık yön, tamamen seni korumak için gelişmiş bir mekanizma. Hayatta kalma içgüdünün bir parçası olarak, seni tehlikelerden, acıdan ve zarardan koruma amacı güder. Bazen, bu koruma arzusunun yanlış anlaşıldığını ve seni zarar verici davranışlara ittiğini düşünebilirsin. Ancak, bu içsel ses aslında senin savunma mekanizman. Onun amacı, seni daha güvende tutmak, ama bazen yanlış anlaşılabilir ve seni egoist ya da bencil bir hale getirebilir. Aslında, insanın içindeki bu şeytan, kendi korkularıyla, zaaflarıyla, geçmiş travmalarıyla şekillenir. Senin düşüncelerin, hislerin, tecrübelerin, seni hayatta tutmak için bir tür savunma duvarı inşa eder. Bu duvar zamanla, başkalarına karşı mesafeli ve soğuk bir tavır sergilemenize yol açabilir. Oysa aslında, içindeki 'şeytan' seni savunuyor, seni korumaya çalışıyor. Onu kötülemek yerine, anlamaya çalışmak daha doğru olabilir. Ne de olsa, her birimizde var olan bu savunma mekanizması, yalnızca kendimizi güvende tutmak için gelişmiş bir yanımızdır.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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