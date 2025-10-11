onedio
Yabancı Bir Kadın Türk Hamamı Hakkındaki Şaşkınlıklarını Dile Getirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.10.2025 - 13:21

Yabancı bir kadın, Türkiye’de gittiği hamam deneyimini sosyal medyada anlattı. Sauna, kese, masaj ve kahve peelingi dahil her hizmeti alan kadın, yaşadıklarını beklenmedik bir yorumla özetledi. Sosyal medyada filtreli, kusursuz beden görüntülerine alışık olduğumuzu söyleyerek, hamamda ilk kez doğal kadın bedenlerini gördüğünü anlattı.

Kaynak: TikTok / Kayleigh Öğüt

"Kimse kimseyi umursamıyor, herkes olduğu gibi güzel"

Türk hamamına ilk kez giden yabancı bir kadın, yaşadığı deneyimi anlatırken adeta duygularına hakim olamadı. 'Filtre yok, poz yok, herkes kendi halinde... Kimse kimseyi yargılamıyor' diyerek şaşkınlığını dile getirdi. 

Kadın bedenine bakışını tamamen değiştirdiğini söyleyen kadının sözleri, sosyal medyada güzel yorumlar aldı. Hamamda yaşadığı bu doğal atmosferi rahatlık ve özgüven kelimeleriyle tarif etti.

