Yabancı Bir Kadın Türk Hamamı Hakkındaki Şaşkınlıklarını Dile Getirdi

Türk hamamına ilk kez giden yabancı bir kadın, yaşadığı deneyimi anlatırken adeta duygularına hakim olamadı. 'Filtre yok, poz yok, herkes kendi halinde... Kimse kimseyi yargılamıyor' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Kadın bedenine bakışını tamamen değiştirdiğini söyleyen kadının sözleri, sosyal medyada güzel yorumlar aldı. Hamamda yaşadığı bu doğal atmosferi rahatlık ve özgüven kelimeleriyle tarif etti.