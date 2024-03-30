Verilen Paraya Değmiş Dedirten 20 Netflix İmzalı İzlenmesi Gereken Film
Verilen Paraya Değmiş Dedirten 20 Netflix İmzalı İzlenmesi Gereken Film
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Son on yılda Netflix, dünyanın en popüler yayın hizmeti haline geldi. Muhtemelen her evde bulunan şirket, artık Disney ve Warner Bros. gibi büyük liglerde yer almakta ve geniş bir orijinal içerik yelpazesi sunmaktadır. Netflix, bazı kötü şöhrete sahip filmler (seni kastediyorum, Uzun Kız ve 365 Gün) yayınlamış olmasına rağmen, platformda nereden bakılacağını bildiğiniz takdirde birçok harika ve eleştirmenlerden övgü alan film bulunmaktadır. Biz de sizin için bu yapımlardan en iyi 20 tanesini derledik.
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1. Bird Box (2018)
2. Always Be My Maybe (2019)
3. The Old Guard (2020)
4. Ma Rainey's Black Bottom (2020)
5. Glass Onion (2022)
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6. Dolemite Is My Name (2019)
7. The King (2019)
8. Hustle (2022)
9. Okja (2017)
10. Nimona (2023)
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11. Tick, Tick... BOOM! (2021)
12. The Mitchells vs. the Machines (2021)
13. Guillermo del Toro's Pinocchio (2022)
14. Roma (2018)
15. Beasts of No Nation (2015)
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16. The Irishman (2019)
17. All Quiet on the Western Front (2022)
18. The Swimmers (2022)
19. Marriage Story (2019)
20. Klaus (2019)
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Siz de bu Netflix orijinal yapımlarını sevenlerden misiniz? Yorumlarda buluşalım 👇
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