Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Verilen Paraya Değmiş Dedirten 20 Netflix İmzalı İzlenmesi Gereken Film

Verilen Paraya Değmiş Dedirten 20 Netflix İmzalı İzlenmesi Gereken Film

Netflix film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 18:01

Son on yılda Netflix, dünyanın en popüler yayın hizmeti haline geldi. Muhtemelen her evde bulunan şirket, artık Disney ve Warner Bros. gibi büyük liglerde yer almakta ve geniş bir orijinal içerik yelpazesi sunmaktadır. Netflix, bazı kötü şöhrete sahip filmler (seni kastediyorum, Uzun Kız ve 365 Gün) yayınlamış olmasına rağmen, platformda nereden bakılacağını bildiğiniz takdirde birçok harika ve eleştirmenlerden övgü alan film bulunmaktadır. Biz de sizin için bu yapımlardan en iyi 20 tanesini derledik.

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bird Box (2018)

1. Bird Box (2018)

IMDb: 6.6

Özet: Bird Box, peşlerinde olanlardan kurtulmak için gözleri bağlı bir şekilde yola koyulan bir kadın ve çocuklarının hikayesini konu ediyor. Her şey tam beş yıl öncesinde başlar. Başlangıçtan bu zamana kadar hayatta kalmayı başaran Malorie ve iki çocuğu için hayat bu süreçte hiç de kolay olmaz. Nehir kenarında terk edilmiş bir evde yaşamlarını sürdürürlerken, dış dünyada tehlike her zaman onları beklemektedir. Gözlerini bir kez açsalar bile, gizemli varlıkların etkisi altına girme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bu yüzden, dışarı çıkmak zorunda olduklarında, gözleri bağlı bir şekilde yola koyulurlar. Ancak, nehir kenarındaki evde uzun süre saklanmanın sonu gelir ve Malorie, çocuklarını güvenli bir sığınak bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkarmak zorunda kalır. Bu yolculuk sırasında, geçmişteki travmalarıyla yüzleşmek zorunda kalırken, içlerinden biri bile gözlerini açarsa, hayatta kalma şansları tehlikeye girecektir.

Oyuncular: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, Sarah Paulson

Yönetmen: Susanne Bier

2. Always Be My Maybe (2019)

2. Always Be My Maybe (2019)

IMDb: 6.7

Özet: 'Always Be My Maybe', 15 yıl sonra yeniden bir araya gelen çocukluk arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Sasha ve Marcus, çocukluk arkadaşıydılar, ancak yolları ayrılmıştı. Sasha, başarılı bir şef olmuş ve nişanlısı Brandon ile evlenmeye hazırlanıyordu. Diğer yandan Marcus, yerel bir müzisyendi ve babasının yanında yaşıyordu. Sasha, doğup büyüdüğü şehir olan San Francisco'ya geri dönmek zorunda kalır ve eski hatıralar canlanır. Aradan geçen 15 yılın ardından karşılaşan Sasha ve Marcus, geçmişi hatırlamaya başlarlar. Brandon'ın evlilikten vazgeçtiğini öğrenen Sasha için bu büyük bir hayal kırıklığıdır. Sasha, Marcus'tan büyük destek alır ve birlikte vakit geçirdikçe eski duygular yeniden canlanır. Marcus, Sasha'yı kaybetmemeye kararlıdır, ancak yeni bir engelle karşılaşırken adım atmadan önce.

Oyuncular: Ali Wong, Randall Park, Keanu Reeves

Yönetmen: Nahnatchka Khan

3. The Old Guard (2020)

3. The Old Guard (2020)

IMDb: 6.7

Özet: 'The Old Guard', yıllardır paralı asker olarak çalışan bir grup ölümsüz askere odaklanıyor. Andromecha, Thebae Campus'ın prensesi Eetion’un kızıdır ve diğer Yunan mitolojisinden gelen insanlarla birlikte 21. yüzyılda paralı asker olarak çalışırlar. Ölümsüzlükleriyle yaşamak zorunda kalan bu grup, başka bir ölümsüzün varlığını keşfederler: denizcilere hizmet veren bir siyahi kadın. Ancak, kötü niyetli bir grup onların varlığını keşfeder ve peşlerine düşer. Ölümsüzler, ölümden çok daha kötü şeylerin olduğunu anlayacaklardır...

Oyuncular: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts

Yönetmen: Gina Prince-Bythewood

4. Ma Rainey's Black Bottom (2020)

4. Ma Rainey's Black Bottom (2020)

IMDb: 6.9

Özet: Ma Rainey, 'Blues'un Annesi' olarak bilinen, yeni bir albüm hazırlığı içindedir. Şikago'daki bir kayıt stüdyosunda grubuyla buluşur. Ancak, albümün kontrolü konusunda menajeri ve yapımcısıyla anlaşmazlık yaşar. Bu süreçte, Ma Rainey ve grubu arasında gerilim artar ve konuşmalar gerginleşir.

Oyuncular: Viola Davis, Chadwick Boseman, Colman Domingo

Yönetmen: George C. Wolfe

5. Glass Onion (2022)

5. Glass Onion (2022)

IMDb: 7.1

Özet: COVID-19 pandemisi sırasında, 2020 Mayıs'ında, Miles Bron, teknoloji şirketi Alpha'nın kurucularından biri olarak tanınır. Özel bir adadaki malikanesinde bir cinayet gizemi oyunu düzenler. Arkadaş grubunu davet eder ve bulmaca kutusunda bir davet verir. Grup, adaya seyahat eder. Ünlü dedektif Benoit Blanc da katılır. Blanc, Miles'ın cinayeti çözmesi için uyarır. Duke, Miles'ın bardağından içtikten sonra ölür. Blanc, cinayeti çözer. Gerçek, Andi'nin intiharıdır. Andi, Alpha'da Klear'ın tehlikeli olduğunu öğrenir ve Miles'ı tehdit eder. Miles, Andi'yi öldürür ve Duke'u şantaj yapmaya çalıştıktan sonra öldürür. Helen, Miles'ı durdurmak için Blanc ile işbirliği yapar. Blanc, Miles'ın suçunu ortaya çıkarır ve polis çağrılır.

Oyuncular: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe

Yönetmen: Rian Johnson

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Dolemite Is My Name (2019)

6. Dolemite Is My Name (2019)

IMDb: 7.2

Özet: “Dolemite Is My Name”, 1970'lerde kaydettiği Dolemite komedi albümleri ve 1975 yapımı “Dolemite” filmi ile tanınan komedyen ve oyuncu Rudy Ray Moore’un hayatına odaklanıyor. Muhabbet tellalı ve kenar mahalle kahramanı bir karaktere hayat veren oyuncu, “The Human Tornado”, “The Monkey Hu$tle” ve “Petey Wheatstraw” gibi kült klasikleriyle de tanınır.

Oyuncular: Eddie Murphy, Wesley Snipes, Mike Epps

Yönetmen: Craig Brewer

7. The King (2019)

7. The King (2019)

IMDb: 7.3

Özet: Shakespeare'in oyunundan uyarlanan 'The King' filminde Hal, dikbaşlı bir prenstir. Aynı zamanda İngiltere tahtının varisidir. Ancak tahta ve ailesine sırtını dönmüş, sıradan halkın arasında yaşamını sürdürmektedir. Tiran bir kral olan babası öldüğünde ise Kral Henry V olarak tahta geçmek zorunda kalır. Şimdi, kaçtığı o hayatı sahiplenmek zorunda kalacaktır. Genç kralın sarayda olup bitenleri yeniden düzenlemesi, babasının ardında bıraktığı savaş ve kaosun altından kalkması gerekecektir. Ayrıca geçmişinde ona akıl hocalığı yapan ve şimdilerde alkolik bir şövalye olan John Falstaff ile geçmişi yeniden karşısına çıkacaktır.

Oyuncular: Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Ben Mendelsohn

Yönetmen: David Michod

8. Hustle (2022)

8. Hustle (2022)

IMDb: 7.3

Özet: 'Hustle', bir yetenek avcısının hayatına odaklanıyor. Genç bir adam, haksız yere işinden kovulmasının ardından yurtdışında yetenekli bir basketbolcu keşfeder. Bunun üzerine hem kendi hem de yeni keşfinin NBA'de başarılı olabileceğini kanıtlamak için onu ABD'ye getirmeye karar verir.

Oyuncular:  Adam Sandler, Queen Latifah, Ben Foster

Yönetmen: Jeremiah Zagar

9. Okja (2017)

9. Okja (2017)

IMDb: 7.3

Özet: En iyi arkadaşını kaçırmamak için çok uluslu büyük bir şirketin her şeyini riske atan genç kız Mija'yla tanışın; en yakın arkadaşı ise Okja adında büyük bir hayvan. Başrollerinde Tilda Swinton, Paul Dano ve Seo-Hyun Ahn'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Joon-ho Bong oturuyor. Joon-ho Bong senaryoyu ise Jon...

Oyuncular:  Seo-Hyun Ahn, Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal

Yönetmen: Bong Joon Ho

10. Nimona (2023)

10. Nimona (2023)

IMDb: 7.5

Özet: Şekil değiştirici genç Nimona ile çılgın bilim adamı Lord Ballister Blackherat'ın, krallığın hükümdarını ortaya çıkarmak için bir araya gelmelerini anlatan animasyon filminin yönetmenliğini Patrick Osborne üstleniyor.

Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Frances Conroy

Yönetmen: Nick Bruno, Troy Quane

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Tick, Tick... BOOM! (2021)

11. Tick, Tick... BOOM! (2021)

IMDb: 7.5

Özet: Jonathan Larson'ın otobiyografik oyununun beyaz perde uyarlaması olan 'Tick Tick... Boom', 1990'lı yılların New York'unda yaşayan ve müzikal besteler yapan Jon isimli bir adamın hikayesini konu ediyor. Jon, sahne sanatları üzerinde çalışabilmek için yanlış kariyer seçimi yapmış olup olmadığı konusunda kendini sorgulamaya başlar.

Oyuncular: Andrew Garfield, Vanessa Hudgens, Bradley Whitford

Yönetmen:  Lin-Manuel Miranda

12. The Mitchells vs. the Machines (2021)

12. The Mitchells vs. the Machines (2021)

IMDb: 7.6

Özet: Film ayaklanan teknolojiye karşı zorlu bir mücadeleye girişen bir ailenin hikayesini konu ediyor. Katie, hayalini kurduğu sinema okuluna girmeyi başarınca mutluluktan deliye döner. Evinden kilometrelerce uzaklıktaki okuluna gitmek için hazırlıklara başlayan Katie’ye bu yolculuğunda ailesi de eşlik eder. Keyifli bir şekilde yola koyulan aile, yolculuk sırasında robotların dünyayı istila ettiğini öğrenir. Teknoloji ayaklanıp, robotlar sokaklarda dolaşmaya başlayınca, aile dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Oyuncular: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph

Yönetmen: Michael Rianda, Jeff Rowe

13. Guillermo del Toro's Pinocchio (2022)

13. Guillermo del Toro's Pinocchio (2022)

IMDb: 7.6

Özet: Pinokyo, yaşayan gerçek bir çocuk olmak isteyen bir kuklayı konu alıyor. 1930’lu yıllarda İtalya’da geçen film, endişe verici bir tarihi ana, faşizmin yükseldiği ve diktatör Benito Mussolini’nin ülkenin kontrolünü iyice eline aldığı döneme odaklanıyor. 'Suyun Sesi' ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen dalında Oscar ödülü kazanan ünlü yönetmen Guillermo del Toro tarafından yönetilen Pinokyo, sadece bir masalın ötesinde, politik bir dönemin yansımalarını da ele alıyor.

Oyuncular:  Gregory Mann, David Bradley (IV), Ewan McGregor

Yönetmen: Guillermo del Toro, Mark Gustafson

14. Roma (2018)

14. Roma (2018)

IMDb: 7.7

Özet: Cleo, Meksiko’nun orta sınıf ailelerinin yaşadığı bir Roma mahallesinde bulunan bir evde hizmetçi olarak çalışan genç bir kadındır. Bir yandan ev işleri ile uğraşan Cleo, bir yandan da evdeki dört çocukla ilgilenir. O tüm zamanını hizmetlisi olduğu evde geçirse de kendisine ait bambaşka bir dünyası vardır. Genç kadın, gönlünü Fermin adındaki bir adama kaptırmıştır. Fakat bu ilişki pek de Cleo’nun düşlediği gibi sonuçlanmaz. Bu sırada evin dört çocuk annesi olan hanımı Sofia, kocasının yokluğu ile başa çıkmaya çalışır. Birbirinden farklı hayatlara sahip olsalar da benzer travmalar yaşayan Cleo ve Sofia, siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü bir ortamda birbirlerinin en büyük destekçisi olur.

Oyuncular: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Nancy García

Yönetmen: Alfonso Cuaron

15. Beasts of No Nation (2015)

15. Beasts of No Nation (2015)

IMDb: 7.7

Özet: Jane Eyre uyarlamasıyla uluslararası sinema sahnesinde dikkatleri üzerine çeken ve True Detective dizisiyle de tanınan genç yönetmen Cary Fukunaga'nın, Uzodinwa Iwala'nın aynı adlı eserinden beyazperdeye taşıdığı filmde, Afrika'daki iç savaşta savaşması için ailesinden kopartılan çocuk asker Agu'nun öyküsü anlatılıyor.

Oyuncular: Idris Elba, Abraham Attah, Emmanuel Nii Adom Quaye

Yönetmen: Cary Joji Fukunaga

İçeriğin Devamı Aşağıda

16. The Irishman (2019)

16. The Irishman (2019)

IMDb: 7.8

Özet: 'The Irishman', bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran’ın hayatına odaklanıyor. II. Dünya Savaşı'nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran, yıllar boyunca Bufalino suç örgütü için çalışmıştır. Birçok ünlü isim için dolandırıcılık ve tetikçilik yapmış olan ve ‘İrlandalı’ lakabı ile anılan Sheeran, aynı zamanda işçi sendikası memurudur. Filmde Frank Sheeran’ın hayatından kesitler sunulurken, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değinilmektedir.

Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

Yönetmen: Martin Scorsese

17. All Quiet on the Western Front (2022)

17. All Quiet on the Western Front (2022)

IMDb: 7.8

Özet: Hikaye, gençler Paul Bäumer ve arkadaşları Albert ve Müller'i takip ediyor. Alman ordusuna gönüllü olarak katılan bu gençler, milliyetçi coşkuyla hareket ederler ancak birlikte yaşadıkları cephedeki acımasız gerçeklerle yüzleşince bu coşku hızla dağılır. Paul'ün düşman hakkındaki önyargıları ve çatışmanın haklılık ve haksızlık yönleriyle ilgili önceden sahip olduğu düşünceleri hızla yıkılır. Ancak, ateşkesin gerçekleşmesine kadar, Paul savaşın sonuna kadar mücadele etmek zorundadır; tek amacı, savaşı Alman bir saldırısıyla sonlandırma isteğini karşılamaktır.

Oyuncular: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer

Yönetmen: Edward Berger

18. The Swimmers (2022)

18. The Swimmers (2022)

IMDb: 7.8

Özet: 'Yüzücüler', savaştan harap olan Suriye'den ayrılıp 2016 Rio Olimpiyatları'na doğru yola koyulan iki kız kardeşin hikayesini konu ediyor. Kendilerini tehlikeli bir yolculuğun içinde bulan göçmen iki kardeş, bu süreçte hem yüreklerini hem de profesyonel yüzme becerilerini kahramanca ortaya koyuyor.

Oyuncular: Nathalie Issa, Manal Issa, Matthias Schweighöfer

Yönetmen: Sally El Hosaini

19. Marriage Story (2019)

19. Marriage Story (2019)

IMDb: 7.9

Özet: 'Marriage Story', evli bir çiftin New York'tan Los Angeles'a kadar uzanan boşanma hikayesini konu ediyor. Bir yönetmen olan Charlie ve oyuncu olan eşi Nicole, evliliklerinde sona gelen bir çiftir. Boşanmaya karar veren çift, bu süreci kolayca sona erdirmeyi düşünse de işler pek de düşündükleri gibi gitmez. Çocuklarının velayeti işin içine girince, süreç beklediklerinden daha karmaşık bir hal alır. Çiftin bu sırada hayatlarına farklı şehirlerde yön vermeye çalışması, işlerin iyice kızışmasına neden olur. Charlie projelerini sürdürmek için New York'ta kalmak isterken, Nicole ise katıldığı televizyon dizisi için Los Angeles'ta yaşamayı planlar. Uzun zaman boyunca içlerinde gömülü kalmış kızgınlıklar da bu giderek agresifleşen boşanma sürecinde ortaya çıkmaya başlar.

Oyuncular:  Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern

Yönetmen: Noah Baumbach

20. Klaus (2019)

20. Klaus (2019)

IMDb: 8.2

Özet: Klaus, genç bir postacının yaşamına odaklanıyor. Smeerensburg'un yeni postacısı olan Jesper, oyuncaklarla dolu bir yerde tek başına yaşayan oyuncakçı Klaus ile tanışır. Oyuncak imalatçısı olan Klaus ile anlaşma yapmak isteyen Jesper, Klaus'tan eski oyuncaklarını bedava dağıtılmak üzere bağışlamasını ister. Teklifi kabul eden Klaus, oyuncakların dağıtılması için Jesper ile birlikte gitmeye karar verir. Birlikte oyuncak dağıtmaya başlayan Jesper ile Klaus, dünyanın en mutsuz yeri olan Smeerensburg'u değiştirmeye başlar. Ancak onların kasabaya neşe getirmesinden rahatsız olan bir takım insanlar vardır.

Oyuncular: Jason Schwartzman, Rashida Jones, J.K. Simmons

Yönetmen: Sergio Pablos

İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz de bu Netflix orijinal yapımlarını sevenlerden misiniz? Yorumlarda buluşalım 👇

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?