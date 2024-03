Verilen Paraya Değmiş Dedirten 20 Netflix İmzalı İzlenmesi Gereken Film

IMDb: 6.7

Özet: 'Always Be My Maybe', 15 yıl sonra yeniden bir araya gelen çocukluk arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Sasha ve Marcus, çocukluk arkadaşıydılar, ancak yolları ayrılmıştı. Sasha, başarılı bir şef olmuş ve nişanlısı Brandon ile evlenmeye hazırlanıyordu. Diğer yandan Marcus, yerel bir müzisyendi ve babasının yanında yaşıyordu. Sasha, doğup büyüdüğü şehir olan San Francisco'ya geri dönmek zorunda kalır ve eski hatıralar canlanır. Aradan geçen 15 yılın ardından karşılaşan Sasha ve Marcus, geçmişi hatırlamaya başlarlar. Brandon'ın evlilikten vazgeçtiğini öğrenen Sasha için bu büyük bir hayal kırıklığıdır. Sasha, Marcus'tan büyük destek alır ve birlikte vakit geçirdikçe eski duygular yeniden canlanır. Marcus, Sasha'yı kaybetmemeye kararlıdır, ancak yeni bir engelle karşılaşırken adım atmadan önce.

Oyuncular: Ali Wong, Randall Park, Keanu Reeves

Yönetmen: Nahnatchka Khan