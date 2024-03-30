Verilen Paraya Değmiş Dedirten 20 Netflix İmzalı İzlenmesi Gereken Film

IMDb: 6.6

Özet: Bird Box, peşlerinde olanlardan kurtulmak için gözleri bağlı bir şekilde yola koyulan bir kadın ve çocuklarının hikayesini konu ediyor. Her şey tam beş yıl öncesinde başlar. Başlangıçtan bu zamana kadar hayatta kalmayı başaran Malorie ve iki çocuğu için hayat bu süreçte hiç de kolay olmaz. Nehir kenarında terk edilmiş bir evde yaşamlarını sürdürürlerken, dış dünyada tehlike her zaman onları beklemektedir. Gözlerini bir kez açsalar bile, gizemli varlıkların etkisi altına girme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bu yüzden, dışarı çıkmak zorunda olduklarında, gözleri bağlı bir şekilde yola koyulurlar. Ancak, nehir kenarındaki evde uzun süre saklanmanın sonu gelir ve Malorie, çocuklarını güvenli bir sığınak bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkarmak zorunda kalır. Bu yolculuk sırasında, geçmişteki travmalarıyla yüzleşmek zorunda kalırken, içlerinden biri bile gözlerini açarsa, hayatta kalma şansları tehlikeye girecektir.

Oyuncular: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, Sarah Paulson

Yönetmen: Susanne Bier