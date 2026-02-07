onedio
Veliaht Dizisinin Kars Çekimlerinden Kamera Arkası Yayınlandı

Veliaht Dizisinin Kars Çekimlerinden Kamera Arkası Yayınlandı

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.02.2026 - 15:32

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ta hikaye Kars'a taşındı. Dizinin Kars'ın enfes atmosferinde geçen yeni bölümü sosyal medyada gündeme otururken Veliaht dizisi övgüler yağan o sahnelerin kamera arkasını yayınladı.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Veliaht'ın Kars'ta geçen sahneleri gündemden düşmüyor.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Veliaht'ın Kars'ta geçen sahneleri gündemden düşmüyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal gibi isimlerin kadroda yer aldığı Veliaht'ta tüm hikaye Kars'a taşındı. Çekimleri İstanbul'daki Esenler Otogarı'nda geçen Veliaht'ın bir anda Kars'ın enfes atmosferindeki sahneleri sosyal medyada viral oldu ve seyirciden beğeni dolu yorumlar geldi.

Sosyal medyadaki yorumların ardından Veliaht'taki o sahnelerin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Veliaht'ın Kars çekimlerinin kamera arkasını buradan izleyebilirsiniz:

