"17 Yaşında Çocuğu Var" Oyuncu Damla Sönmez, Son Aldığı Rol Teklifini İtiraf Etti

Kötü Kan dizisinde Nazan karakterine hayat veren Damla Sönmez, televizyona ara verse de film ve dijital projelerine devam ediyor. Zeynep Atakan'ın YouTube kanalında dizi görüşmeleri hakkında konuşan Damla Sönmez, geçtiğimiz günlerde aldığı rol teklifini itiraf etti.

Damla Sönmez, 'Dün ilk defa bir yapımcı bana şey dedi 'Senaryo daha yazılıyor, hikaye var ama 17 yaşında çocuğu var ne düşünürsün? Dedim hiç sıkıntı yok...' diyerek yeni bir projeyle geri dönüşünün sinyallerini verdi.