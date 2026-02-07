onedio
"17 Yaşında Çocuğu Var" Oyuncu Damla Sönmez, Son Aldığı Rol Teklifini İtiraf Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.02.2026 - 15:01

Son olarak NOW'da yayınlanan Kötü Kan dizisinde izlediğimiz Damla Sönmez bir süredir ekrandan uzak. Zeynep Atakan'ın YouTube kanalına konuk olan Damla Sönmez, son aldığı rol teklifini itiraf etti.

KAYNAK: Neden Filmimi Çekemiyorum?/ YouTube

Sevilen oyuncu Damla Sönmez final yapan NOW dizisinin ardından ekranlara ufak bir ara verdi.

Kötü Kan dizisinde Nazan karakterine hayat veren Damla Sönmez, televizyona ara verse de film ve dijital projelerine devam ediyor. Zeynep Atakan'ın YouTube kanalında dizi görüşmeleri hakkında konuşan Damla Sönmez, geçtiğimiz günlerde aldığı rol teklifini itiraf etti.

Damla Sönmez, 'Dün ilk defa bir yapımcı bana şey dedi 'Senaryo daha yazılıyor, hikaye var ama 17 yaşında çocuğu var ne düşünürsün? Dedim hiç sıkıntı yok...' diyerek yeni bir projeyle geri dönüşünün sinyallerini verdi.

Damla Sönmez'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

