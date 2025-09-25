'Uzun Saçlı ve Satanist' Diyenlere İnat Vatan Aşkıyla Gönüllü Komando Olarak Askere Gidip Şehit Düşen Gitarist
İnsanların içinde yarattığı ön yargıların ve şekilciliğin ne kadar haksız olduğunu hepimiz biliyoruz. Hele konu vatanını sevmekse, kimsenin kimseye ahkam kesmemesi lazım. Böyle düşünenlere Şehit Ümit Yılbar'ı anlatın!
Pentagram grubunu, özellikle rock dinleyicileri iyi bilir. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en köklü ve en efsane heavy metal gruplarından biridir. Hele bazı şarkıları, ağızlarda neredeyse marş gibi olmuştur.
Grubun tarihi, belki de birçoğumuzun çocukluğundan eski. Zaten Ümit'in gruba girişi de hemen hemen o yıllara denk geliyor.
Bir Heavy Metal grubunun Bağcılar'daki düğün salonunda 200 kişilik konser verdiğini söylesek herhalde pek inanmazsınız ama gerçekten de durum bu.
Daha ilkokul çağlarındayken eline gitar alıp çalan bir adamın müzik aşkını tahmin edebilirsiniz. Fakat o, sadece iyi bir müzisyen olarak yoluna devam etmiyor.
Gitaristliği aynı zamanda eğitmenliğe de dönüşüyor. Athena grubundan tanıdığımız Gökhan ve Hakan Özoğuz gibi bir çok sanatçının da gitar hocalığını yapıyor.
Dönem öyle bir dönem ki, uzun saçlı olan bütün erkekler "kız gibi"; sert müzikler dinleyip siyah giyinenler ise "satanist". Ümit de bu kesin hükümlerden nasibini alıp metanetle yoluna devam edenlerden.
Kariyerinin en üst noktasındayken gruptan ayrılıp askere gitmeyi kafasına koymuştu bir kere. Hem de komando olarak!
Öyle ki, yedek subay sınavına gözlüklerini evde bırakıp lenslerini takarak gidiyor ve orada da gönüllü olarak komando seçiliyor.
Hep yaptığı gibi, annesine gülen yüzü ile çekilmiş bir fotoğraf göndermeyi ihmal etmiyor çünkü herkes onu sürekli gülen o meşhur ifadesiyle tanımış, öyle bilmiş.
Annesinin oğlunun hasretine dayanmasındaki en büyük güç ise oğlunun vatan için teröristlerle çatışmaktan onur duyması.
17 Kasım 1993'de terhis olup evine dönecek, yeniden müzik çalışmalarına başlayacak diye beklenirken 25 Eylül'de teröristlerle girdiği çatışma sonrası şehit düşüyor Ümit.
Ümit'in, ölümünden 11 gün önce eşyaları arasında bulunan bir deftere karaladığı şiiri şöyle:
26 yaşında, hayatının en güzel çağında olan bu "uzun saçlı" ve "asi" adam, içinde taşıdığı ve belki de tam istediği gibi vatan aşkıyla, vatan uğruna şehit düştü.
Bizler için, vatan için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ile anıyoruz. Vatan size minnettar!
Pentagram'ın, Ümit Yılbar anısına bestelediği ve konserlerinde onun fotoğrafları eşliğinde çaldığı Fly Forever şarkısı.
