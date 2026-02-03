Uzak Şehir’de En Çok İzlenen Sahneden Ben Leman’ın Seyirci Kitlesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

3 Şubat Salı günü televizyon gündemi yine oldukça yoğundu. Gün içinde ekranlara yansıyan gelişmeler kadar, setlerden ve kulislerden gelen bilgiler de konuşuldu. Yoğun tempoya yetişemeyenler için günün öne çıkan başlıklarını tek bir akışta topladık. Dizilerdeki beklenmedik hamleler, programlarda yaşanan dikkat çekici anlar ve sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımlar günün gündemini belirledi. Kısacası televizyon dünyasında neler olup bittiğini merak edenler için günün panoramasını çıkardık. İşte 3 Şubat Salı günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeler…