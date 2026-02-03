Uzak Şehir’de En Çok İzlenen Sahneden Ben Leman’ın Seyirci Kitlesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
3 Şubat Salı günü televizyon gündemi yine oldukça yoğundu. Gün içinde ekranlara yansıyan gelişmeler kadar, setlerden ve kulislerden gelen bilgiler de konuşuldu. Yoğun tempoya yetişemeyenler için günün öne çıkan başlıklarını tek bir akışta topladık. Dizilerdeki beklenmedik hamleler, programlarda yaşanan dikkat çekici anlar ve sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımlar günün gündemini belirledi. Kısacası televizyon dünyasında neler olup bittiğini merak edenler için günün panoramasını çıkardık. İşte 3 Şubat Salı günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeler…
Veliaht dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap, ekip arkadaşlarından Derya Karadaş’la Aile Arasında filmine gönderme yaptı.
TikTok'ta bir kadın Alman kocası Patrick'e Yaprak Dökümü izlettiği anları yayınladı.
Uzak Şehir'in 48. bölümünde en çok izlenen sahnenin hangisi olduğu merak edildi.
Yener Yalçın’a, “setlerde yemek yerken bile olan hiyerarşi hakkında ne düşünüyorsun?” sorusu geldi.
Mısır'da yayına girecek yeni bir dizinin Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın afişini kopyaladığı ifşa oldu.
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarılmıştı.
Show TV’de yayınlanan Rüya Gibi beklenen ilgiyi görmemesi gündem oldu.
Kendine has bir izleyici kitlesi olan Ben Leman, yayınlandığı dönem çok sevilse de reytinglerinin düşük gelmesiyle finalden kaçamadı.
2 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu
Survivor 2026'da kaos yine üst seviyelere çıktı.

