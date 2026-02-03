onedio
Uzak Şehir’de En Çok İzlenen Sahneden Ben Leman’ın Seyirci Kitlesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir’de En Çok İzlenen Sahneden Ben Leman’ın Seyirci Kitlesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
03.02.2026 - 15:51

3 Şubat Salı günü televizyon gündemi yine oldukça yoğundu. Gün içinde ekranlara yansıyan gelişmeler kadar, setlerden ve kulislerden gelen bilgiler de konuşuldu. Yoğun tempoya yetişemeyenler için günün öne çıkan başlıklarını tek bir akışta topladık. Dizilerdeki beklenmedik hamleler, programlarda yaşanan dikkat çekici anlar ve sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımlar günün gündemini belirledi. Kısacası televizyon dünyasında neler olup bittiğini merak edenler için günün panoramasını çıkardık. İşte 3 Şubat Salı günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeler…

Veliaht dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap, ekip arkadaşlarından Derya Karadaş’la Aile Arasında filmine gönderme yaptı.

Derya Karadaş’ın Aile Arasında filminde kahkahaları toplayan o meşhur sahnesinden bir görselle ikili beğenileri topladı. Hatırlamayanlarınız için Derya Karadaş’ın hayat verdiği Leyla, filmde dilinin kemiği olmayan, saf ve komik karakterlerindendi. Aynı zamanda filmin yeniden viral olmasında da epey rol oynadı diyebiliriz. Şimdilerde Aile Arasında 2’nin hazırlıklarının sürdüğü biliniyor. Bakalım ikinci film de aynı popülerliği yakalayacak mı?

TikTok'ta bir kadın Alman kocası Patrick'e Yaprak Dökümü izlettiği anları yayınladı.

Video açıklamasında eşinin Necla'yı mı yoksa Leyla'yı mı tutacağını merak ettiğini belirten kadın karşılaştığı manzaraya şaşırdığını açıkladı. Kocasının iş görüşmesine giden Ali Rıza'nın maaş pazarlığı yapmamasına tepki gösterdiği anları videoya alan kadının TikTok paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Uzak Şehir'in 48. bölümünde en çok izlenen sahnenin hangisi olduğu merak edildi.

Temposu yüksek bir bölümün geride bırakıldığı Uzak Şehir'de totalde en çok izlenen sahne, Cihan'ın Alya ve Deniz'in önünü keserek gitmelerine engel olduğu sahne olmuş. Alya'nın gitmesini Cihan kadar izleyici de istemiyor elbette. Bol reytinglere!

Yener Yalçın’a, “setlerde yemek yerken bile olan hiyerarşi hakkında ne düşünüyorsun?” sorusu geldi.

Yalçın da yemek molalarının işleyişinden bahsederek konuya açıklık getirdi. Süreye göre yemeklerin değişkenlik gösterdiğini ekledi. Başrollerin en iyi yemeği yediğini söylemesi izleyicilerin dikkatini çeken bir konu oldu. Yorumlarda buluşan sosyal medyakullanıcıları yemeklerin başrol, figüran, set çalışanı olarak ayrım göstermesini doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Mısır'da yayına girecek yeni bir dizinin Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın afişini kopyaladığı ifşa oldu.

X'te ortaya çıkan olayda bir kullanıcı Eşref Rüya ve Mısır yapımı yeni dizi Awlad Al-Ra'i'nin afişlerini yan yana getirerek paylaştı. Kullanıcı paylaşımında 'Bir dizinin, bir başka dizinin poster fikrini bir yıldan kısa bir süre içinde çaldığını ilk kez görüyorum.' ifadelerini kullanırken Mısır yapımı dizinin 2026 Ramazan ayında yayına gireceği detayı da ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarılmıştı.

Kulis Magazin, Kızılcık Şerbeti'nde bir oyuncunun daha yasaklı madde kullandığını ancak diziden çıkarılmadığını iddia etti.

Show TV’de yayınlanan Rüya Gibi beklenen ilgiyi görmemesi gündem oldu.

Bu sezon Ben Leman da sosyal medya kitlesinin sevdiği işlerden olup, TV’de ilgi göremediği için final yapan dizilerdendi. Seyircileri sosyal medyada diziyi her gün gündeme taşısa da final kaçınılmaz olmuştu. Şimdiyse Rüya Gibi izleyicileri aynı sonu yaşayacağı için endişeli.

Kendine has bir izleyici kitlesi olan Ben Leman, yayınlandığı dönem çok sevilse de reytinglerinin düşük gelmesiyle finalden kaçamadı.

Reyting uzmanı, Ben Leman'ı kimlerin izlediğini açıkladı. X'te paylaşım yapan reyting uzmanı, Ben Leman'ın seyircisinin yüzde 60,4'ünün kadın seyirci, yüzde 39,6'sının ise erkek seyirciden oluştuğunu belirtti.

2 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu

2 Şubat Pazartesi total reyting sonuçları

1-Uzak Şehir 13.48

2-Uzak Şehir özet 6.84

7-Cennetin Çocukları 3.77

10-Survivor 2.81

2 Şubat Pazartesi AB reyting sonuçları

1-Uzak Şehir 10.17

2-Uzak Şehir özet 5.06

5-Cennetin Çocukları 3.22

7-Survivor 2.64

2 Şubat Pazartesi ABC1 reyting sonuçları

1-Uzak Şehir 13.06

2-Uzak Şehir özet 6.46

7-Cennetin Çocukları 4.29

9-Survivor 2.75

Survivor 2026'da kaos yine üst seviyelere çıktı.

Survivor 2026'da kaos yine üst seviyelere çıktı.

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Doğuş ve Ramazan arasındaki tartışma dikkat çekti. Halat çekme oyunu oynanırken Ramazan'ın rakibi Doğuş'a sataşması gündem oldu. Doğuş, Ramazan'ın sataşmasına tepkisiz kalamazken ayrıca Gönüllüler yarışmacısının üzerine yürüdü. Fragmandaki o anlar sosyal medyada gündem oldu.

