Uzak Şehir'in Son Bölümünde En Çok İzlenen Sahne Hangisi Oldu?

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.02.2026 - 14:59

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, küçük düşüşler yaşasa da zirvedeki yerini koruyor. Hatta Taşacak Bu Deniz'le girdiği rekabette haftanın liderliğini de zaman zaman kazanıyor. Dün akşam yayınlanan 48. bölümüyle ekrana gelen Uzak Şehir, yine zirvede yer aldı. Uzak Şehir'in en çok hangi sahnesinin izlendiği belli oldu.

2. sezonunda da Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, sezonu başarılı şekilde sürdürüyor.

10+ reytingin altına hiç düşmeyen dizi, haftanın en çok izlenen yapımı olmak için Taşacak Bu Deniz'le kıyasıya bir mücadele içinde. Uzak Şehir, dün akşam yayınlanan 48. bölümüyle pazartesi akşamları tek rakibi olan Cennetin Çocukları'na fark atmayı bir kez daha başardı.

Uzak Şehir'in 48. bölümünde en çok izlenen sahnenin hangisi olduğu merak edildi.

Temposu yüksek bir bölümün geride bırakıldığı Uzak Şehir'de totalde en çok izlenen sahne, Cihan'ın Alya ve Deniz'in önünü keserek gitmelerine engel olduğu sahne olmuş. Alya'nın gitmesini Cihan kadar izleyici de istemiyor elbette. Bol reytinglere!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın