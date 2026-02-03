Uzak Şehir'in Son Bölümünde En Çok İzlenen Sahne Hangisi Oldu?
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, küçük düşüşler yaşasa da zirvedeki yerini koruyor. Hatta Taşacak Bu Deniz'le girdiği rekabette haftanın liderliğini de zaman zaman kazanıyor. Dün akşam yayınlanan 48. bölümüyle ekrana gelen Uzak Şehir, yine zirvede yer aldı. Uzak Şehir'in en çok hangi sahnesinin izlendiği belli oldu.
2. sezonunda da Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, sezonu başarılı şekilde sürdürüyor.
Uzak Şehir'in 48. bölümünde en çok izlenen sahnenin hangisi olduğu merak edildi.
