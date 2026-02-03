onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nde Bir Oyuncunun Doğukan Güngör'le Aynı Durumu Yaşayıp Diziden Çıkarılmadığı İddia Edildi

Kızılcık Şerbeti'nde Bir Oyuncunun Doğukan Güngör'le Aynı Durumu Yaşayıp Diziden Çıkarılmadığı İddia Edildi

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.02.2026 - 13:46

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son olarak Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılmasıyla gündeme gelmişti. Diziye Fatih karakterini canlandırması için Emre Dinler dahil oldu. Kulis Magazin'in haberine göre, dizide bir oyuncu daha benzer bir durum yaşamasına rağmen diziden çıkarılmamış.

Kaynak: Kulis Magazin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarılmıştı.

Show TV yönetiminin verdiği karar doğrultusunda dizideki rolüne son verilen Doğukan Güngör'ün ardından Fatih'i canlandırması için diziye Emre Dinler dahil oldu. Sosyal medya gündemine oturan bu gelişme sonrasında ortaya benzer bir iddia daha atıldı.

Kulis Magazin, Kızılcık Şerbeti'nde bir oyuncunun daha yasaklı madde kullandığını ancak diziden çıkarılmadığını iddia etti.

Kulis Magazin, Kızılcık Şerbeti'nde bir oyuncunun daha yasaklı madde kullandığını ancak diziden çıkarılmadığını iddia etti.

İddialarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Doğukan Güngör'ün ardından dizi kadrosunda da herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın