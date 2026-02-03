Kızılcık Şerbeti'nde Bir Oyuncunun Doğukan Güngör'le Aynı Durumu Yaşayıp Diziden Çıkarılmadığı İddia Edildi
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son olarak Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılmasıyla gündeme gelmişti. Diziye Fatih karakterini canlandırması için Emre Dinler dahil oldu. Kulis Magazin'in haberine göre, dizide bir oyuncu daha benzer bir durum yaşamasına rağmen diziden çıkarılmamış.
Kaynak: Kulis Magazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kulis Magazin, Kızılcık Şerbeti'nde bir oyuncunun daha yasaklı madde kullandığını ancak diziden çıkarılmadığını iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın