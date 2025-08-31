Türkiye Ziyaretiyle Gündem Olan iShowSpeed, Türkiye'yi Övdü: "Çok Underrated"

Türkiye ziyaretinde kaos dolu yayınıyla dikkat çeken iShowSpeed ülkemizden ayrılmasının üzerinden aylar geçti ama Türkiye'yi unutamadı.

Saç traşı olurken kuaförünün sorduğu 'Yayın yapmasan en çok hangi ülkede vakit geçirirdin?' sorusuna Speed, 'Muhtemelen Türkiye' yanıtını verdi. 'Neden?' sorusuna ise 'Öncelikle yemekleri, sonra suyu. Dostum Türkiye çok güzel' yanıtını verdi.

Hak ettiği değerin verilmediğini ifade etmek için 'Çok underrated' diyen Speed, 'Sadece İstanbul değil çok güzel şehirleri var' cevabı verdi. Speed sözlerini 'Türkiye'de yapılacak çok şey var' diyerek noktaladı.