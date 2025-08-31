onedio
Türkiye Ziyaretiyle Gündem Olan iShowSpeed, Türkiye'yi Övdü: "Çok Underrated"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2025 - 19:21

iShowSpeed'in Türkiye'ye gelişi büyük ses getirmişti. Kaos dolu yayın yüzbinlerce beğeni alırken Türkiye'de de tartışmalara neden olmuştu. Kimi Speed'in doğru yerlere götürülmediğini kimi ise eğlence amaçlı yerleri görüp içerik amaçlı yerlere uğrandığını dile getirmişti. 

Speed, ziyaretinden aylar sonra Türkiye ile ilgili konuştu. Kaynak

iShowSpeed'den Türkiye'ye övgü...

Türkiye ziyaretinde kaos dolu yayınıyla dikkat çeken iShowSpeed ülkemizden ayrılmasının üzerinden aylar geçti ama Türkiye'yi unutamadı. 

Saç traşı olurken kuaförünün sorduğu 'Yayın yapmasan en çok hangi ülkede vakit geçirirdin?' sorusuna Speed, 'Muhtemelen Türkiye' yanıtını verdi. 'Neden?' sorusuna ise 'Öncelikle yemekleri, sonra suyu. Dostum Türkiye çok güzel' yanıtını verdi. 

Hak ettiği değerin verilmediğini ifade etmek için 'Çok underrated' diyen Speed, 'Sadece İstanbul değil çok güzel şehirleri var' cevabı verdi. Speed sözlerini 'Türkiye'de yapılacak çok şey var' diyerek noktaladı.

iShowSpeed'in Türkiye sözlerini buradan izleyebilirsiniz:

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
