Türkiye’yi 6-0 Yenen İspanya’nın Yıldızı Lamine Yamal Konya’da Mahsur Kaldı
Dün akşam 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu karşılaşmasında İspanya, Türkiye'yi 6-0'lık bir skorla mağlup etti. Bizim açımızdan ‘hezimet’ olarak adlandırılan karşılaşma İspanya'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal içinse kaosa döndü. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından takım otobüsüne binen İspanyol futbolcu Lamine Yamal, uzun süre boyunca pasaportunu bulamadı. İspanya Futbol Federasyonu'nun konuya ilişkin Türk makamlarıyla temasa geçtiği öğrenilirken, devam eden süreçte Yamal, Türkiye'den özel jetle ayrılmak zorunda kaldı.
6-0’lık ‘rezalet’ bir skorla sona eren Türkiye - İspanya maçı sonrasında Lamine Yamal Konya’da mahsur kaldı.
İşte o anlarda Konya'da yaşananlar...
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
E ne olacak ki pasaporta ihtiyaci yok, normal kimlikle de Turkiye'e girip cikabilir ki? Komple cuzdani mi carptirdi acaba
Dostum saçmalama o kadar da değil! Bu ülkenin kanunları nizami var!! Sadece sınırdan güle oynaya geçebilir..!
Gonya yolundayım. Gonya yolunda. :)
aptal bı pasaporta sahip çıkamıyor 😄