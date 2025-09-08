onedio
Türkiye’yi 6-0 Yenen İspanya’nın Yıldızı Lamine Yamal Konya’da Mahsur Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2025 - 08:18 Son Güncelleme: 08.09.2025 - 08:25

Dün akşam 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu karşılaşmasında İspanya, Türkiye'yi 6-0'lık bir skorla mağlup etti. Bizim açımızdan ‘hezimet’ olarak adlandırılan karşılaşma İspanya'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal içinse kaosa döndü. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından takım otobüsüne binen İspanyol futbolcu Lamine Yamal, uzun süre boyunca pasaportunu bulamadı. İspanya Futbol Federasyonu'nun konuya ilişkin Türk makamlarıyla temasa geçtiği öğrenilirken, devam eden süreçte Yamal, Türkiye'den özel jetle ayrılmak zorunda kaldı.

6-0’lık ‘rezalet’ bir skorla sona eren Türkiye - İspanya maçı sonrasında Lamine Yamal Konya’da mahsur kaldı.

Karşılaşma sonrasında takım arkadaşlarıyla birlikte Konya’dan ayrılmaya hazırlanan Lamine Yamal pasaportunu kaybetti. Beyaz Futbol'un haberine göre, 18 yaşındaki oyuncunun pasaportunu bulamaması üzerine kriz yaşanırken, yeniden aprona inen Yamal, valizlerini karıştırmaya başladı. 

İspanya Futbol Federasyonu yetkililerinin, durumu çözmek için Türk makamlarıyla temasa geçtiği ve Konya Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatıldığı bildirildi. İlerleyen saatlerde Yamal, Türkiye'den özel jetle ayrıldı.

İşte o anlarda Konya'da yaşananlar...

Kestane çeri

E ne olacak ki pasaporta ihtiyaci yok, normal kimlikle de Turkiye'e girip cikabilir ki? Komple cuzdani mi carptirdi acaba

Fırat B.

Dostum saçmalama o kadar da değil! Bu ülkenin kanunları nizami var!! Sadece sınırdan güle oynaya geçebilir..!

Bozkurt

Gonya yolundayım. Gonya yolunda. :)

Serkan Sonmez

aptal bı pasaporta sahip çıkamıyor 😄