Türkiye'de Yaşayan Amerikalı Kadın Türkçe Öğrenmenin Kolay Yönlerini Anlattı

Everyday Aegean hesabıyla paylaşımlar yapan ABD'li bir içerik üreticisi 10 yıldır bir Türkle evli ve Amerikan kültürü ve Türk kültürü farkları, kendisinin de zamanla Türk alışkanlıklarını kazanması ve Türkiye'de yaşamla ilgili pek çok paylaşım yapıyor. Üstelik Türkçe öğrenmekle kalmayıp Türkçenin kendisine ilginç gelen yönlerini ve bazı önemli kelimeleri de takipçileriyle paylaşıyor.

TikTok kullanıcılarının 'yenge' diye hitap ettiği içerik üretici Türkçe öğrenmenin kolay olduğunu üç maddede anlattı. Türkçenin matematiksel yönünden bahsetti.