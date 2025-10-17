onedio
Türkiye'de Yaşayan Amerikalı Kadın Türkçe Öğrenmenin Kolay Yönlerini Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.10.2025 - 11:51

Everyday Aegean hesabıyla paylaşımlar yapan ABD'li bir içerik üreticisi 10 yıldır bir Türkle evli ve Amerikan kültürü ve Türk kültürü farkları, kendisinin de zamanla Türk alışkanlıklarını kazanması ve Türkiye'de yaşamla ilgili pek çok paylaşım yapıyor. Üstelik Türkçe öğrenmekle kalmayıp Türkçenin kendisine ilginç gelen yönlerini ve bazı önemli kelimeleri de takipçileriyle paylaşıyor. 

TikTok kullanıcılarının 'yenge' diye hitap ettiği içerik üretici Türkçe öğrenmenin kolay olduğunu üç maddede anlattı. Türkçenin matematiksel yönünden bahsetti.

Türkçe öğrenmenin neden kolay olduğunu böyle anlattı.

Türkçe pek çok araştırmaya göre Macarca, Sırpça, Bulgarca gibi dillerle beraber anadili İngilizce olan kişiler için öğrenmesi zor bir dil.

Özellikle eklerin fazla olması, eklemeli bir dil olmasından ötürü sıralamanın doğru yapılması gerekliliği ve seslerle ilgili çok fazla kural olması Türkçenin özellikle Avrupa dillerine sahip kişiler kişi öğrenmesi zor bir dil olduğu araştırmalarda rastlanmış durumda. Ancak yine yabancılar isimlerin cinsiyetinin olmaması, Latin alfabesi kullanımı ve 'var' 'yok' gibi günlük hayatta pratik bazı kalıplara sahip olması nedeniyle Türkçe öğrenmenin ilginç olduğunu da düşünüyor.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
