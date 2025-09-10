Türkiye'de Sineroman Türünde İlk Kitap: 4N1K Yazarı Büşra Yılmaz'dan Kozmos!
Kitap okurken aynı zamanda zihninizde film çekenlerden misiniz? Satırlarda anlatılan karakterleri canlandırıp hatta arkaya bir de müzik ekler misiniz? O halde size müjdeli bir haberimiz var!
4N1K kitabının yazarı Büşra Yılmaz, yeni eseri Kozmos ile Türkiye’ye ilk kez 'sineroman' formatını getiriyor. Edebiyat ve sinemayı bir araya getiren Kozmos, iki ciltlik çekilmemiş senaryosuyla okuyucularını hikayenin yaratıcısı olmaya çağırıyor. Yani sizler, bu hikayenin yönetmeni olacaksınız.
Gelin, detaylara birlikte bakalım.
Daha önce hiç "sineroman" okudunuz mu?
Peki Kozmos Ne Anlatıyor?
