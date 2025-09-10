onedio
Türkiye'de Sineroman Türünde İlk Kitap: 4N1K Yazarı Büşra Yılmaz'dan Kozmos!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 18:48

Kitap okurken aynı zamanda zihninizde film çekenlerden misiniz? Satırlarda anlatılan karakterleri canlandırıp hatta arkaya bir de müzik ekler misiniz? O halde size müjdeli bir haberimiz var!

4N1K kitabının yazarı Büşra Yılmaz, yeni eseri Kozmos ile Türkiye’ye ilk kez 'sineroman' formatını getiriyor. Edebiyat ve sinemayı bir araya getiren Kozmos, iki ciltlik çekilmemiş senaryosuyla okuyucularını hikayenin yaratıcısı olmaya çağırıyor. Yani sizler, bu hikayenin yönetmeni olacaksınız.

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

Daha önce hiç "sineroman" okudunuz mu?

Sineroman anlatım biçimi Türkiye'ye ilk kez 4N1K kitabının yazarı Büşra Yılmaz'ın kaleminden çıkan Kozmos ile geldi. Sineroman, 'sinema” ve “roman” kelimelerinin birleşiminden doğan bir terim. Bu yeni teknik, okuyucuların bir romanın sayfalarını çevirirken aynı zamanda bir filmin sahnelerini zihinlerinde canlandırmasını sağlıyor. Yani okuyucu, aslında henüz çekilmemiş bir senaryoyu okuyor ve zihninde kendi filmini çekiyor.

Büşra Yılmaz'ın Kozmos'u, okuyucularına bir romanın derinliğini ve bir filmin sürükleyici atmosferini bir arada veriyor. Hikâyenin her sahnesi aynı zamanda sinematik unsurlarla zenginleştirilmiş.

Sayfaları çevirirken, okuyucular “Dış Ses”, “Resim Dışı” ve “Müzik Altı” gibi sinematik unsurlarla hikâyenin içine çekiliyor! Bu teknikle birlikte, okuyucular pasif birer okur olmaktan çıkıp hikâyenin yönetmeni haline geliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, edebiyat ve sinema arasında bir köprü kurarak hikâye anlatımına yepyeni bir soluk getiriyor elbette.

Edebiyat ve sinemanın eşsiz buluşması!

Büşra Yılmaz, gençlik edebiyatının en çok okunan yazarlarından biri hiç şüphesiz. Yılmaz’ın kaleme aldığı romanlar bugüne kadar on binlerce okura ulaştı. Yılmaz şimdi ise Kozmos ile yalnızca yeni bir kitap değil, aynı zamanda edebiyat dünyasına da yepyeni bir tür sunuyor.

Peki Kozmos Ne Anlatıyor?

Gelelim Büşra Yılmaz'ın yeni kitabı Kozmos'un konusuna!

'Neva Koleji; görkemli binası, köklü geçmişi ve yüksek duvarlarının ardına gizlediği sırlarına rağmen yıllar içinde kazandığı itibarını korumayı başarmıştır. Bu prestijli okul, dış dünya için her zaman merak uyandıran bir cazibe merkezi olmuş, içerideki görünmez düzen ise yalnızca seçilmiş olanların bildiği bir oyuna dönüşmüştür.

Fakat yeni okul yılıyla birlikte ortaya çıkan KAOS isimli bir sanal oyun uygulaması, tüm dengeleri altüst edecek; Neva Koleji’ni geri dönüşü zor bir çıkmazın eşiğine getirerek uzun süredir saklı kalan sırları gün yüzüne çıkaracaktır.'

Okurlardan gelecek yorumları merakla bekliyoruz!

