Türkiye’de Kaç Asgari Ücretle iPhone 17 Pro Max Alınabilir?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.09.2025 - 14:24

Apple'ın 'Şimdiye kadarki en güçlü iPhone' olarak adlandırdığı iPhone 17 serisini tanıttı. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinden oluşan yeni seri teknolojiseverleri de heyecanlandırdı. E tabi iPhone 17 serisinin Türkiye fiyatı da merak edildi. 77 bin 999 TL-168 bin 999 TL arasında değişen fiyatlara sahip olan yeni modeller asgari ücretle karşılaştırıldı. iPhone 17 Pro Max kaç asgari ücret? Türkiye’de kaç asgari ücretle iPhone 17 Pro Max alınabilir?

Apple meraklılarının heyecanla beklediği iPhone 17 serisi tanıtıldı.

Apple, iPhone 17 serisinin lansmanını gerçekleştirdi. Dünya çapında yankı uyandıran yeni serinin detayları tanıtıldı. Yeni seri buhar haznesi sayesinde en iyi performans ve en uzun pil ömrü vaadini sunuyor. En ince iPhone olma özelliği serisi taşıyan yeni modeller, “Bugüne kadar ürettiğimiz açık ara en güçlü iPhone” sözleriyle tanıtıldı.

iPhone 17 Türkiye fiyatları👇🏻

iPhone 17 Fiyatı

  • 256 GB: 77.999 TL

  • 512 GB: 89.999 TL

iPhone 17 Air Fiyatı

  • 8 GB + 256 GB: 97.999 TL

  • 8 GB + 512 GB: 109.999 TL

  • 8 GB + 1 TB: 121.999 TL

iPhone 17 Pro Fiyatı

  • 256 GB: 107.999 TL

  • 512 GB: 119.999 TL

  • 1 TB: 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max Fiyatı

  • 256 GB: 119.999 TL

  • 512 GB: 131.999 TL

  • 1 TB: 143.999 TL

  • 2 TB: 168.999 TL

iPhone 17 Pro Max fiyatı kaç asgari ücret? Türkiye’de kaç asgari ücretle iPhone 17 Pro Max alınabilir?

iPhone 17 serisinin Türkiye fiyatları dudak uçuklatan türden. Sosyal medya kullanıcıları kolları sıvadı ve o beklenen hesabı yaptı: Türkiye’de kaç asgari ücretle iPhone 17 Pro Max alınabilir?

X'te '@KiyaslaTR24' isimli hesap iPhone 17 Pro Max'in fiyatını ABD ve Türkiye ile karşılaştırdı. 

iPhone 17 Pro Max kaç asgari ücret

Paylaşıma göre 51 bin 600 TL). Bu ücret ABD’de 1 aylık asgari ücrete denk geliyor. ABD’de asgari ücretle çalışan oran ise yüzde.

Türkiye’de ise iPhone 17 Pro Max’in fiyatı 3 bin 100 dolar yani 128 bin TL. Bu oran yaklaşık 6 aylık asgari ücrete denk geliyor. Yani Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir kişi yemeden-içmeden, hiçbir harcama yapmadan 6 aylık maaşıyla iPhone 17 Pro Max alabilir. 

Türkiye’de asgari ücretle çalışan oran ise yaklaşık yüzde 50.

Sosyal medyadaki bu hesaba ise yorum yağdı👇🏻

