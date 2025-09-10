iPhone 17 serisinin Türkiye fiyatları dudak uçuklatan türden. Sosyal medya kullanıcıları kolları sıvadı ve o beklenen hesabı yaptı: Türkiye’de kaç asgari ücretle iPhone 17 Pro Max alınabilir?

X'te '@KiyaslaTR24' isimli hesap iPhone 17 Pro Max'in fiyatını ABD ve Türkiye ile karşılaştırdı.

iPhone 17 Pro Max kaç asgari ücret?

Paylaşıma göre 51 bin 600 TL). Bu ücret ABD’de 1 aylık asgari ücrete denk geliyor. ABD’de asgari ücretle çalışan oran ise yüzde.

Türkiye’de ise iPhone 17 Pro Max’in fiyatı 3 bin 100 dolar yani 128 bin TL. Bu oran yaklaşık 6 aylık asgari ücrete denk geliyor. Yani Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir kişi yemeden-içmeden, hiçbir harcama yapmadan 6 aylık maaşıyla iPhone 17 Pro Max alabilir.

Türkiye’de asgari ücretle çalışan oran ise yaklaşık yüzde 50.