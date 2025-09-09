onedio
Neler Değişecek, Almaya Değer mi? İşte iPhone 17 ile İlgili Şimdiye Kadar Bilinen Tüm Özellikler!

Dilara Bağcı
09.09.2025 - 14:33

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17'nin aramıza katılmasına az bir zaman kaldı. Uzun bir süredir yolunu gözlediğimiz iPhone 17, 9 Eylül itibarıyla aramızda olacak. Bu süreçte, iPhone 17 ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Ayrıca, bazı sızıntılar da yaşandı ve iPhone 17 özellikleri, kullanıcıların dikkatini çekti. Apple, iPhone 17'de pek çok yeni özellik tanıtmaya hazırlanıyor.

Peki tüm özellikler dikkate alındığında iPhone 17 almaya değer mi?

iPhone 17 Hakkında Tüm Bilinenler

Teknoloji devi Apple, yeni amiral gemisi iPhone 17'yi tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 17 ile yine 4 farklı model karşımıza çıkacak. Fakat bu kez, önceki iPhone serilerinden farklı olarak 'Plus' değil 'Air' geliyor. Ayrıca yepyeni iPhone renkleri de aramızda olacak. Tasarımlarda yapılan büyük değişiklikler ise yalnızca Air ve Pro serilerinde görülecek. iPhone 17'de, 16'ya göre önemli bir tasarım değişikliği görülmeyecek. 

iPhone 17 Bilinen Özellikleri

  • Tasarım: Daha küçük kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island, titanyum ve alüminyum gövde

  • Ekran: 6.3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion

  • İşlemci: A19

  • Bellek: 8 GB (17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)

  • Kamera: 24 MP selfie kamera, Pro modellerde üçlü 48 MP arka kamera, ikinci arka kamera 12 MP

  • Bağlantı: Wi-Fi 7, 5G modem, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj desteği

  • Batarya: 3.6000 mAh (22 saat civarı pil ömrü)

Peki iPhone 17 Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 17, 9 Eylül'deki lansmanda tanıtılacak. 12 Eylül'de ise ön satışların başlaması bekleniyor.

iPhone 17 ile iPhone 16 Arasındaki Farklar Neler?

iPhone 16 ve 17'yi karşılaştırmak için öncelikle iPhone 16'nın özelliklerini hatırlayalım:

  • İşlemci: Apple A18

  • Ekran: 6.1 inç

  • Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 (FHD+) Piksel

  • Bellek: 8 GB RAM

  • Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

  • Batarya Kapasitesi: 3561 mAh

  • Kamera: 12 MP selfie kamera, 48 MP ve 12 MP arka kameralar

Sonuç Olarak: iPhone 17 Almaya Değer mi?

iPhone 17'deki en büyük iyileştirmelerin tasarımsal olduğunu söylemek yanlış olmaz. Apple, artık ön kameralarında 24 MP çözünürlük sunan selfie kameralara geçiyor. Böylece selfieler çok daha net bir şekilde çekilebilecek.

Öte yandan, iPhone 17, A19 işlemci kullananacak. Buradaki en büyük fark ise bu işlemcinin yapay zekâ tarafında iyileştirilmiş olması. iPhone 17'nin işlemcisi, 16 serisindekinde kıyasla daha hızlı ve daha verimli olacak. 

Sonuç olarak, yabancı teknoloji bloglarının önerisine göre eğer iPhone 16'nız varsa iPhone 17 sizin için büyük bir değişiklik olmayabilir. Ancak, yeni bir telefona geçmeyi düşünüyorsanız ve iPhone 16 ile 17 arasında kalıyorsanız 17'yi tercih etmeniz tavsiye ediliyor. 120 Hz ekran,daha iyi ön kamera ve yeni nesil yapay zeka özellikleri, aradaki farka değebilir.

Nihai sonucu ise lansmanda tanıtılan özelliklerden sonra vermeniz tavsiye ediliyor. Bakalım daha hangi özellikleri göreceğiz?

