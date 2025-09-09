Neler Değişecek, Almaya Değer mi? İşte iPhone 17 ile İlgili Şimdiye Kadar Bilinen Tüm Özellikler!

iPhone 17'deki en büyük iyileştirmelerin tasarımsal olduğunu söylemek yanlış olmaz. Apple, artık ön kameralarında 24 MP çözünürlük sunan selfie kameralara geçiyor. Böylece selfieler çok daha net bir şekilde çekilebilecek.

Öte yandan, iPhone 17, A19 işlemci kullananacak. Buradaki en büyük fark ise bu işlemcinin yapay zekâ tarafında iyileştirilmiş olması. iPhone 17'nin işlemcisi, 16 serisindekinde kıyasla daha hızlı ve daha verimli olacak.

Sonuç olarak, yabancı teknoloji bloglarının önerisine göre eğer iPhone 16'nız varsa iPhone 17 sizin için büyük bir değişiklik olmayabilir. Ancak, yeni bir telefona geçmeyi düşünüyorsanız ve iPhone 16 ile 17 arasında kalıyorsanız 17'yi tercih etmeniz tavsiye ediliyor. 120 Hz ekran,daha iyi ön kamera ve yeni nesil yapay zeka özellikleri, aradaki farka değebilir.

Nihai sonucu ise lansmanda tanıtılan özelliklerden sonra vermeniz tavsiye ediliyor. Bakalım daha hangi özellikleri göreceğiz?