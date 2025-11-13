Türk Girişimci Oğuzhan Atay'ın Şirketinin Piyasa Değeri 5.8 Milyara Ulaştı

BillionToOne kan örneğiyle yapılan genetik testler geliştirmek amacıyla kuruldu ve başlangıçta doğum öncesi kan testleriyle faaliyet gösterirken, daha sonra kanser gibi hastalıklarda kullanılan testler üzerine çalışmaya başladı. Süratli bir finansal büyüme kaydeden şirketin 2021'de 8 milyon dolar olan yıllık geliri, 2024 itibariyle 153 milyon doları aştı. Son 12 ayda 508 bin genetik testten 209 milyon dolar kazanan BillionToOne zarar açıklasa da bu zarar 4 milyon dolara kadar geriledi.