onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türk Girişimci Oğuzhan Atay'ın Şirketinin Piyasa Değeri 5.8 Milyara Ulaştı

Türk Girişimci Oğuzhan Atay'ın Şirketinin Piyasa Değeri 5.8 Milyara Ulaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.11.2025 - 12:52

Türk girişimci Oğuzhan Atay'ın 2016'da kurduğu BillionToOne geçtiğimiz gün Nasdaq'ta halka arz edildi. Orak hücre anemisi ve kistik fibrozis gibi yaygın hastalıklar için, kan örneğiyle yapılan genetik testler geliştirmek için kurulan biyoteknoloji firması ilk günden yatırımcısının yüzünü güldürdü. İlk işlem gününün sonunda hisse fiyatı 60 dolardan 109 dolara yükselen şirketin piyasa değeri 5,8 milyar dolara ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şirket hızla büyüdü

Şirket hızla büyüdü

BillionToOne kan örneğiyle yapılan genetik testler geliştirmek amacıyla kuruldu ve başlangıçta doğum öncesi kan testleriyle faaliyet gösterirken, daha sonra kanser gibi hastalıklarda kullanılan testler üzerine çalışmaya başladı. Süratli bir finansal büyüme kaydeden şirketin 2021'de 8 milyon dolar olan yıllık geliri, 2024 itibariyle 153 milyon doları aştı. Son 12 ayda 508 bin genetik testten 209 milyon dolar kazanan BillionToOne zarar açıklasa da bu zarar 4 milyon dolara kadar geriledi.

Atay, ortağı David Tsao ile birlikte 2016'da kurdu.

Atay, ortağı David Tsao ile birlikte 2016'da kurdu.

Oğuzhan Atay, doğum öncesi testlerin önemli bulsa da kanser testlerindeki potansiyeli işaret ediyor. Sigorta şirketleriyle de anlaşmaları olan BillionToOne'ın yeni ürünleriyle 100 milyar dolara kadar pazar potansiyeli olacağını öngörüyor.

Başarılı girişimci Oğuzhan Atay kimdir?

Başarılı girişimci Oğuzhan Atay kimdir?

Türkiye'de doğup büyüyen Oğuzhan Atay, üniversite eğitimi için ABD'ye yerleşti. Princeton Üniversitesi'nden Moleküler Biyoloji lisans derecesini üstün başarıyla tamamlayan Atay Fizik, Bilgisayar Bilimi ve Uygulamalı Matematik gibi farklı alanlarında yan dal yaptı.

Stanford Üniversitesi'nde Biyoloji bölümünde doktoranın ardından hücresel sinyalleşme ilkelerinin analizi üzerine çalıştı. Atay, 2016'da, David Tsao ve Sukrit Silas ile birlikte BillionToOne şirketini kurdu, ilk ortaklardan Silas sonrasında akademiye yöneldi.

Atay dünyaca ünlü finans dergisi Forbes kapağında yer alan girişimcilerden biri.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın