Türk Girişimci Oğuzhan Atay'ın Şirketinin Piyasa Değeri 5.8 Milyara Ulaştı
Türk girişimci Oğuzhan Atay'ın 2016'da kurduğu BillionToOne geçtiğimiz gün Nasdaq'ta halka arz edildi. Orak hücre anemisi ve kistik fibrozis gibi yaygın hastalıklar için, kan örneğiyle yapılan genetik testler geliştirmek için kurulan biyoteknoloji firması ilk günden yatırımcısının yüzünü güldürdü. İlk işlem gününün sonunda hisse fiyatı 60 dolardan 109 dolara yükselen şirketin piyasa değeri 5,8 milyar dolara ulaştı.
Şirket hızla büyüdü
Atay, ortağı David Tsao ile birlikte 2016'da kurdu.
Başarılı girişimci Oğuzhan Atay kimdir?
