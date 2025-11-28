onedio
Türk Gezgin, Tayland’da Koh Tao Adasına Geçmeye Çalıştığı Feribot Yolculuğuyla Yürekleri Hoplattı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2025 - 15:04

Candan Akgül adlı gezgin, TikTok hesabından bir yolculuğunu paylaşmasıyla gündeme geldi. Türk gezgin, Tayland’daki Koh Tao adasına geçmeye çalışıyordu. Ancak 2 saat süren feribot yolculuğu yürekleri ağızlara getiren türdendi. Gelin birlikte izleyelim!

İşte detaylar 👇

Bavulları denize dökülenleri öğrendikten sonra gezgin daha da stres olmuştu.

Bavullar bir yana, asıl olarak yolculuğun sağ salim tamamlanıp tamamlanamayacağını düşünmek insanı geriyordu. Varış noktasındaki güzelliklere değer mi değmez mi bilemedik…

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
