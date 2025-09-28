onedio
Turgay Ciner Kimdir, Nereli? Ciner Holding Sahibi Turgay Ciner Neden Gündemde?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 18:54

Türkiye, Can Holding hakkında yürütülen soruşturmayı konuşuyor. 28 Eylül Pazar günü Can Holding'in yeni sahibi Kemal Can tutuklandı. Ardından Habertürk ve Show TV'nin eski sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Turgay Ciner, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir.

Peki Turgay Ciner kimdir, nereli?

Turgay Ciner Kimdir?

Turgay Ciner, Ciner Grubu'nun sahibi ve Türkiye'nin önemli bir iş insanıdır. Ciner, ticari hayata üniversite yıllarında atılmış ve medya sektörüne de Sabah Grubu'na ortak olarak giriş yapmıştır. Ciner Grubu, Kanal 1 ve Habertürk kanallarını satın almış, ardından da Habertürk Gazetesi ve Habertürk Radyo'yu da kurmuştur. 

TMSF'den Show TV'yi satın alan Turgay Ciner, Türkiye'nin en önemli Medya Patronlarından biridir.

Turgay Ciner Nereli?

Turgay Ciner, Hopa Artvinlidir.

Turgay Ciner Kaç Yaşında?

1956 yılında dünyaya gelen Turgay Ciner, 69 yaşındadır.

Turgay Ciner İş Hayatı

Turgay Ciner medya sektörüne 1998 yılında Sabah Grubu'na ortak olarak başlamıştır. Ciner Grubu, daha sonra Kanaltürk'ü alma girişimi sonuç vermeyince Kanal 1 ve Habertürk kanallarını satın almaya karar vermiştir. TMSF'den Show TV'yi satın alan Ciner, Türkiye'nin en önemli Medya Patronlarından biri olmuştur.

Habertürk, Show TV ve Bloomberg, daha sonra Can Holding tarafından satın alınmıştır.

Turgay Ciner Neden Gündemde?

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın tutuklanmasının ardından Ciner Grup’a bağlı bazı şirketlere kayyum atandı ve bazı yöneticiler için gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Can Holding soruşturması kapsamında Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Dilara Bağcı
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
