Turgay Ciner Kimdir, Nereli? Ciner Holding Sahibi Turgay Ciner Neden Gündemde?

Turgay Ciner medya sektörüne 1998 yılında Sabah Grubu'na ortak olarak başlamıştır. Ciner Grubu, daha sonra Kanaltürk'ü alma girişimi sonuç vermeyince Kanal 1 ve Habertürk kanallarını satın almaya karar vermiştir. TMSF'den Show TV'yi satın alan Ciner, Türkiye'nin en önemli Medya Patronlarından biri olmuştur.

Habertürk, Show TV ve Bloomberg, daha sonra Can Holding tarafından satın alınmıştır.

Turgay Ciner Neden Gündemde?

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın tutuklanmasının ardından Ciner Grup’a bağlı bazı şirketlere kayyum atandı ve bazı yöneticiler için gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Can Holding soruşturması kapsamında Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.