TikTok’un Son Günlerdeki Yeni Akımı “Sugar On My Tongue” Milyonlarca İzlenme Alıyor

Tiktok
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2025 - 14:12

Kimberly Kim isimli TikToker kadının buzdolabının kapağını açarak yaptığı danslar ile 2 hafta içerisinde 850.000 takipçiye ulaşması sonrasında TikTok’un yeni akımı Sugar On My Tongue oldu. Buzdolabının kapağını açanlar, yaptıkları danslarla milyonlarca izlenme aldı.

İşte TikTok'ta viral olarak akım haline gelen videolardan kesitler:

Bir TikToker kadının buzdolabının karşısında çektiği dans videosu sonrasında akım haline gelen “Sugar On My Tongue” videoları sosyal medyada milyonlarca izlenme oldu. Videonun ilk çıkışını yağan Tiktoker ise kısa sürede 1 milyona yakın takipçi kazandı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Zuhal

Çok da yargılayamıyorum bu kızları maalesef. Okuyup kendini geliştirmek, donanımlı güçlü bir kadın olmak değil,Kendini objeleştirmek, cinsel çağrışımlarda bu... Devamını Gör

Serkan Sevinc

Eskortlara güncelleme gelmiş ..