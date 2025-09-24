TikTok’un Son Günlerdeki Yeni Akımı “Sugar On My Tongue” Milyonlarca İzlenme Alıyor

Kimberly Kim isimli TikToker kadının buzdolabının kapağını açarak yaptığı danslar ile 2 hafta içerisinde 850.000 takipçiye ulaşması sonrasında TikTok’un yeni akımı Sugar On My Tongue oldu. Buzdolabının kapağını açanlar, yaptıkları danslarla milyonlarca izlenme aldı.
İşte TikTok'ta viral olarak akım haline gelen videolardan kesitler:
TikTok'un yeni akımı “Sugar On My Tongue” oldu!
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Çok da yargılayamıyorum bu kızları maalesef. Okuyup kendini geliştirmek, donanımlı güçlü bir kadın olmak değil,Kendini objeleştirmek, cinsel çağrışımlarda bu... Devamını Gör
Eskortlara güncelleme gelmiş ..