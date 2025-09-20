The Telegraph Seçti: İşte En İyi 20 Bilim Kurgu Romanı
Bilim kurgu, hayal gücünü zorlayan kurgularıyla geleceği değil bugünü de sorgulatır. Türün en güçlü eserleri, toplum düzeninden teknolojiye, insandan evrene kadar her şeyi yeniden düşünmemizi sağlar. The Telegraph tarafından hazırlanan tüm zamanların en iyi 20 bilim kurgu kitabı listesi de tam olarak bunu yapıyor. Kimi kitap politik eleştirilerle, kimi kitap da evrenin sınırlarını zorlayan vizyonuyla öne çıkıyor.
İşte The Telegraph'a göre bilimkurgunun unutulmaz 20 kitabı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
What Not - Rose Macaulay (1918)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadın Adam - Joanna Russ (1975)
Camp Concentration - Thomas M. Disch (1968)
Mülksüzler - Ursula K. Le Guin (1974)
İstasyon On Bir - Emily St. John Mandel (2014)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaman Makinesi - H.G. Wells (1895)
Adalılar - Christopher Priest (2011)
Rogue Moon - Algis Budrys (1960)
Dune - Frank Herbert (1965)
Ubik - Philip K. Dick (1969)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın