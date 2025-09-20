The Telegraph Seçti: İşte En İyi 20 Bilim Kurgu Romanı

Rose Macaulay’ın bu erken dönem eseri, savaş dönemi bürokrasisini alaya alır. Britanya’da zekaya göre üremenin dayatıldığı bir sistemde, Kitty Grammont isimli üst düzey bir memur, sevdiği Nicholas Chester ile evlenemez. Çünkü Nicholas’ın “aptal olma” ihtimali bile evliliğe engeldir.

Roman, toplumu sahte kesinlik baloncuklarına hapseden sistemleri hicveder. Huxley’nin Cesur Yeni Dünyasına ilham verdiği söylense de, Huxley ABD’yi hicvederken, Macaulay doğrudan Britanya’yı hedef almıştır.

Biz - Yevgeni Zamyatin (1920)

Zamyatin’in distopyası, Macaulay’ın Britanya için yaptığını Rusya için yapar. “Tek Devlet” düzeninde yaşayan mucit D-503, günlüklerinde hem çılgınca hem hüzünlü bir dille hayal kırıklıklarını aktarır. Düzenin tam bir destekçisi iken, komşusu E-330’a aşık olmasıyla düzenin baskıcı yüzüyle karşılaşır. Tek Devlet, duygusal bozulmaları bastırmak için nihai çözümler uygular. Kitleler giderek ruhsuz bir şekilde 'insansı traktörlere' dönüşür.