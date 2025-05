Temizlik Konusunda Ne Kadar Ustasın?

Senin için temizlik bir görev değil, yaşamın doğal bir parçası. Sadece yüzeyleri değil, dip bucak her köşeyi temiz görmeden rahat edemiyorsun. Dolabın içinden masa altına kadar her yer kontrolün altında; adeta bir düzen kurucusu gibisin. Temizlik senin elinde neredeyse bir sanata dönüşüyor. Her şey yerli yerinde olmadıkça huzur bulamıyorsun. Bu yüksek temizlik standardın, seni “temizliğin kitabını yazmış” olarak tanımlamamıza sebep oluyor. Ve evet, bu kitabı biz ilk sırada okurduk!