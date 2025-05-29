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Temizlik Konusunda Ne Kadar Ustasın?

etiket Temizlik Konusunda Ne Kadar Ustasın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.05.2025 - 10:31

Temizlik bazen bir görev, bazen bir terapi, bazen de kaçmak istediğimiz bir sorumluluk olabiliyor. Peki, sen temizlik konusunda neredesin? Bu testte, temizlikle olan bağını fark edecek, ne kadar usta olduğunu keşfedeceksin. 

Hazırsan, kendini bu eğlenceli teste bırak!

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1. İlk sorumuzla başladık bile! Temizlik rutininin ne kadar sıkı bir programa bağlı?

2. Temizlik konusunda bir başkasından yardım alıyor musun?

3. Her gün evi süpürüyor musun?

4. Geldik o malum soruya! Ne sıklıkla derin temizlik yapıyorsun?

5. Kendi yaptığın ev temizliğine bir puan verecek olsaydın kaç verirdin? (1 en düşük, 5 en yüksek)

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6. Düzen konusunda ne kadar başarılısın?

7. Genel ev temizliğinde hangi bölgeden başlanır?

8. Son olarak, temizlik yapmak için en verimli zaman dilimini seçer misin?

Temizliğin kitabını yazmışsın!

Senin için temizlik bir görev değil, yaşamın doğal bir parçası. Sadece yüzeyleri değil, dip bucak her köşeyi temiz görmeden rahat edemiyorsun. Dolabın içinden masa altına kadar her yer kontrolün altında; adeta bir düzen kurucusu gibisin. Temizlik senin elinde neredeyse bir sanata dönüşüyor. Her şey yerli yerinde olmadıkça huzur bulamıyorsun. Bu yüksek temizlik standardın, seni “temizliğin kitabını yazmış” olarak tanımlamamıza sebep oluyor. Ve evet, bu kitabı biz ilk sırada okurduk!

Temizlik ustası!

Senin temizlik anlayışın hem pratik hem de özenli yani tam kararında! Detayları gözden kaçırmıyorsun ama her köşeyi saatlerce silmeden de tertemiz bir ortam yaratmayı başarıyorsun. Misafirlerin gelmeden önce evi hızla ama etkili bir şekilde toparlaman, senin işini bilen bir temizlik ustası olduğunu kanıtlıyor. Ne fazla abartı, ne de gelişigüzellik var sende; her şey tam ölçüsünde. Kısacası sen, temizlik işini çözmüş, kendi düzenini oturtmuş ve bu konuda oldukça yol almış birisin. Bravo sana!

Temizlikle aran çok iyi!

Senin temizlik tarzın: pratiklik ve akışta kalmak. Evi baştan sona silip süpürmek yerine, gerektiğinde harekete geçiyor, fazla detaya takılmadan düzenli ve temiz bir ortam yaratıyorsun. Temizlik senin için bir maraton değil; hayatın hızına uyum sağlayan, esnek ama etkili bir alışkanlık. Ne gerekiyorsa onu yapıyorsun, fazla değil, eksik hiç değil! Kendi temizlik rutininle, hem zamandan tasarruf ediyor hem de evinin her zaman düzgün görünmesini sağlıyorsun.

Temizliği pek sevmiyorsun bu sebeple çıraksın!

Senin için temizlik bir ihtiyaçtan ziyade biraz mecburiyet gibi. Gibisi fazla oldu hatta çünkü tam olarak öyle. Evin çok kirlenmeden harekete geçmiyor, süpürge sesi yerine sessizliği tercih ediyorsun. Belki de temizlikle barışmak için doğru motivasyonu henüz bulamadın. Dert etme, herkes temizlikte usta olacak diye bir şey yok. Sen şimdilik çırak olsan da olur.

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miray soysal
miray soysal
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