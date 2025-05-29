Temizlik Konusunda Ne Kadar Ustasın?
Temizlik bazen bir görev, bazen bir terapi, bazen de kaçmak istediğimiz bir sorumluluk olabiliyor. Peki, sen temizlik konusunda neredesin? Bu testte, temizlikle olan bağını fark edecek, ne kadar usta olduğunu keşfedeceksin.
Hazırsan, kendini bu eğlenceli teste bırak!
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Temizlik rutininin ne kadar sıkı bir programa bağlı?
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2. Temizlik konusunda bir başkasından yardım alıyor musun?
3. Her gün evi süpürüyor musun?
4. Geldik o malum soruya! Ne sıklıkla derin temizlik yapıyorsun?
5. Kendi yaptığın ev temizliğine bir puan verecek olsaydın kaç verirdin? (1 en düşük, 5 en yüksek)
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6. Düzen konusunda ne kadar başarılısın?
7. Genel ev temizliğinde hangi bölgeden başlanır?
8. Son olarak, temizlik yapmak için en verimli zaman dilimini seçer misin?
Temizliğin kitabını yazmışsın!
Temizlik ustası!
Temizlikle aran çok iyi!
Temizliği pek sevmiyorsun bu sebeple çıraksın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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