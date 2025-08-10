Temizlik Konusunda Ne Kadar Takıntılısın?
Evine gelen herkes ne kadar temiz ve düzenli olduğunu söylese de sana hep sanki bir şeyler kirliymiş gibi mi geliyor? Ya da masadaki eşyalar simetrik olmadığında kendini hiç iyi hissetmiyor, başkalarının evinde bile hemen ortalığı toparlamak mı istiyorsun? Belki de gece yatmadan önce gözünün önünden etrafta uçuşan toz zerreleri geçiyordur, ne dersin?
İşler senin için bu kadar ciddi olmasa da temizlik konusunda hala biraz takıntılı olabilirsin. Ne kadar takıntılı olduğunu öğrenmenin yoluysa bu testi çözmen!
1. Önce kolayla başlayalım... Evdeki çöp kutusunu ne sıklıkla boşaltırsın?
2. Banyoda saç teli görmek sana kendini nasıl hissettirir?
3. Temizlikle aran iyi mi?
4. Misafir ağırladın diyelim, onlar gidince yapacağın ilk şey ne olur?
5. Kendini hiç aklında yokken elinde temizlik beziyle gezerken bulduğun oldu mu?
6. Toz almak senin için ne ifade ediyor?
7. Temizlik ürünleriyle aran nasıl?
8. Sence bulaşıklar ne kadar süre yıkanmadan kalabilir?
9. Evinde misafirlik yastık yorgan var mı?
10. Misafir gelmeden yaptığın temizlikte bunlardan hangisi olur?
Hijyen hastalığın var.
Dengeli bir temizlik anlayışın var.
Biraz üşengeçsin o kadar.
Tembel ve dağınıksın.
Test
