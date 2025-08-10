onedio
Temizlik Konusunda Ne Kadar Takıntılısın?

Özge
10.08.2025 - 10:31

Evine gelen herkes ne kadar temiz ve düzenli olduğunu söylese de sana hep sanki bir şeyler kirliymiş gibi mi geliyor? Ya da masadaki eşyalar simetrik olmadığında kendini hiç iyi hissetmiyor, başkalarının evinde bile hemen ortalığı toparlamak mı istiyorsun? Belki de gece yatmadan önce gözünün önünden etrafta uçuşan toz zerreleri geçiyordur, ne dersin? 

İşler senin için bu kadar ciddi olmasa da temizlik konusunda hala biraz takıntılı olabilirsin. Ne kadar takıntılı olduğunu öğrenmenin yoluysa bu testi çözmen!

1. Önce kolayla başlayalım... Evdeki çöp kutusunu ne sıklıkla boşaltırsın?

2. Banyoda saç teli görmek sana kendini nasıl hissettirir?

3. Temizlikle aran iyi mi?

4. Misafir ağırladın diyelim, onlar gidince yapacağın ilk şey ne olur?

5. Kendini hiç aklında yokken elinde temizlik beziyle gezerken bulduğun oldu mu?

6. Toz almak senin için ne ifade ediyor?

7. Temizlik ürünleriyle aran nasıl?

8. Sence bulaşıklar ne kadar süre yıkanmadan kalabilir?

9. Evinde misafirlik yastık yorgan var mı?

10. Misafir gelmeden yaptığın temizlikte bunlardan hangisi olur?

Hijyen hastalığın var.

Bu kadar şaşırmana gerek yok çünkü temizliğin senin için bir yaşam biçimi olduğunu herkes biliyor. Sonuçta deterjan ve sabun kokusunu terapi gibi gören pek fazla insan yok sanıyoruz. Hiç iş yokken bile kendine düzenleyecek ve temizleyecek alan bulman bunun en iyi kanıtı. Hatta öyle ki, sen sırf bu yüzden misafir geldiğine bile heyecananlanıyorsun. Çünkü o zaman takıntının başkaları tarafından fark edilmediğini düşünüyorsun. Ama sen gerçek anlamda bir temizlik hastasısın.

Dengeli bir temizlik anlayışın var.

Senin temizlik anlayışın gayet yerinde ve dengeli. Çünkü ne seni hayattan alıkoyacak kadar aşırıya kaçıyorsun, ne de yaşam alanının kontrolden çıkmasına izin veriyorsun. Yani temizliği olması gerektiği gibi ve zamanında yaparak belirli bir düzen yakalamışsın. Bu da hayatının geri kalanında rahat ve esnek davranmanı sağlamış. Rutinlerine bağlı, planlı ve programlı bir insan olduğun için hem evini hem zihnini derli toplu tutabiliyorsun. Harika!

Biraz üşengeçsin o kadar.

Sen rahatına düşkün olanlardansın ama asla pis değilsin. Azıcık üşengeç olsan da gerektiğinde kalkıp temizliğini yapıyorsun. Genelde biraz mecbur kaldığından yapıyorsun ama olsun, sonuçta onu yapmayanlar da var. Yani kir ve pislik bir yerden sonra senin gözüne batıyor, geriye kalkıp işleri tamamlamak kalıyor. O zaman da sorumluluk alarak nerede ne yapman gerektiğini kavrayabiliyorsun. Öyle temizlik gurusu olmasan da öğrenmeye açıksın ve temiz bir alanda yaşama fikrinden hoşlanıyorsun.

Tembel ve dağınıksın.

Sen ve temizlik aynı cümlede bile geçmemeli. Çünkü resmen dağınıklığın kitabını yazıyorsun. Senin evinde yerlerde kıl olsa, bulaşıklar günlerce birikse ve etraf toz toprak olsa haberin bile olmuyor. Ya da oluyor ama onlarla yaşamaya o kadar alışmışsın ki gözünün önündeki kiri görmüyorsun bile. Bunun pek hijyenik ve sağlıklı bir sistem olduğu söylenemez, dolayısıyla acilen kendine çekidüzen verip işleri yoluna koymaya başlasan iyi olur. Çok değil sadece genel temizlik rutini kazansan ve ortalığı toparlamaya alışsan bile yeter!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio'nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
