Temizlik Anlayışına Göre Senin Gizli Gücünü Açığa Çıkarıyoruz!
Bir bez, bir kova ve sonsuz sabır… ya da belki sadece “bi’ siler geçerim” diyorsun. Herkesin temizlikle olan ilişkisi farklı: Bazımız temizlik günlerini Pinterest panosu gibi planlarken, bazımız paspası görse yolunu değiştiriyor. Ama inkar edemeyiz, nasıl temizlik yaptığımız biraz da karakter meselesi.
Peki hiç düşündün mü, temizlik tarzın aslında içindeki gizli gücün ipuçlarını veriyor olabilir mi? Belki sen planlamanın kraliçesisin, belki de “olduğu kadar” diyen bir rahatlık büyücüsü…
Hadi bakalım, verdiğin yanıtlara göre içindeki süper gücü ortaya çıkaralım!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. Aşağıdaki temizlik görevlerinden hangisi sana göre en zoru?
4. Bu görselden hangisi temiz ev enerjisini yansıtıyor?
5. Evin şu anda % kaç temiz?
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6. Bu durumlardan hangisi seni temizlik yapmaya zorlar?
7. Aynayı silip sonra kendine hayran hayran baktığın bir an yaşadın mı?
8. Son olarak… Temizlik sonrası ruh halini anlatan bir emoji?
Kontrol Kraliçesi/Kralı!
Enerji Dengeleyici!
Krizi Fırsata Çeviren
Hayatta Kalma Ustası!
Yaratıcı Zihin!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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