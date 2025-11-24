Telefonu Sessize Alıp Kendinle Baş Başa Kalırken Dinlenecek Şarkılar
Bazen dünya insana o kadar gürültülü geliyor ki her şeyden uzaklaşmak istiyor. O anlarda da telefonu sessize alıp kenara koymak, en güzel kaçış yöntemlerinden bir tanesi. Bu listede tam o anlara eşlik edecek harika şarkılardan oluşuyor!
1. This is the life
2. It's Plenty
3. My Way
4. Birds Of A Feather
5. Gamine
6. Something About You
7. Diet Mountain Dew
8. Lost On You
9. Past Lives
10. Snap
