Telefonu Sessize Alıp Kendinle Baş Başa Kalırken Dinlenecek Şarkılar

Aslı Uysal
24.11.2025 - 23:01

Bazen dünya insana o kadar gürültülü geliyor ki her şeyden uzaklaşmak istiyor. O anlarda da telefonu sessize alıp kenara koymak, en güzel kaçış yöntemlerinden bir tanesi. Bu listede tam o anlara eşlik edecek harika şarkılardan oluşuyor!

1. This is the life

2. It's Plenty

3. My Way

4. Birds Of A Feather

5. Gamine

6. Something About You

7. Diet Mountain Dew

8. Lost On You

9. Past Lives

10. Snap

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
