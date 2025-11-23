onedio
Tek Başına Araba Sürerken Bile Eğlendirecek Şarkılar

Aslı Uysal
23.11.2025 - 20:31

Direksiyonun başına geçince sanki tüm dertler de şehir gibi insanın arkasında kalıyor. Yollar uzadıkça şarkı dinlemek de bir o kadar huzurlu hale geliyor. Yalnızken sizi hüzünlendirecek ve yol arkadaşı olacak birbirinden güzel şarkılar için listeye göz atın!

1. Broken

2. Pain

3. Before You Go

4. How To Save A Life

5. Sorry

6. July

7. One Day

8. Wasted

9. Dancing On My Own

10. Arcade

