Tek Başına Araba Sürerken Bile Eğlendirecek Şarkılar
Direksiyonun başına geçince sanki tüm dertler de şehir gibi insanın arkasında kalıyor. Yollar uzadıkça şarkı dinlemek de bir o kadar huzurlu hale geliyor. Yalnızken sizi hüzünlendirecek ve yol arkadaşı olacak birbirinden güzel şarkılar için listeye göz atın!
1. Broken
2. Pain
3. Before You Go
4. How To Save A Life
5. Sorry
6. July
7. One Day
8. Wasted
9. Dancing On My Own
10. Arcade
