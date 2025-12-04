Taşacak Bu Deniz'de Oruç Karakteri İçin İlk Teklif Giden İsim Ortaya Çıktı!

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz'de sadece onlar değil, tüm karakterler beğeni topluyor. Hatta sadece karakterler değil, dizideki tüm oyuncular arasındaki samimiyet ve arkadaşlık sosyal medyaya da yansıdı. Ortam böyle şahane olunca da izleyicilere de geçti.

Dizinin öne çıkan karakterlerinden Oruç, Burak Yörük'ün muhteşem oyunculuğuyla adeta bütünleşti. Ancak ondan önce karakter için teklifin bir başkasına gittiği ortaya çıktı.