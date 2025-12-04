onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'de Oruç Karakteri İçin İlk Teklif Giden İsim Ortaya Çıktı!

Taşacak Bu Deniz'de Oruç Karakteri İçin İlk Teklif Giden İsim Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.12.2025 - 08:38

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz'de sadece onlar değil, tüm karakterler beğeni topluyor. Hatta sadece karakterler değil, dizideki tüm oyuncular arasındaki samimiyet ve arkadaşlık sosyal medyaya da yansıdı. Ortam böyle şahane olunca da izleyicilere de geçti.

Dizinin öne çıkan karakterlerinden Oruç, Burak Yörük'ün muhteşem oyunculuğuyla adeta bütünleşti. Ancak ondan önce karakter için teklifin bir başkasına gittiği ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in hem setinde hem ekranda sıcak bir ortam oluştu.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in hem setinde hem ekranda sıcak bir ortam oluştu.

İzleyiciler oyuncular arasındaki samimiyeti hissettiğinden dizi yalnızca reytinglerde değil, sosyal medyada da çok konuşularak ayrı bir başarı yakaladı. Oyuncular da karakterleriyle bütünleşti ama kötü karakterlerin rolleriyle dalga geçerek yaptıkları paylaşımlar da takdir topladı.

Taşacak Bu Deniz'in başta çok sevilen ama sonra bir miktar kafamızı karıştıran karakteri Oruç'a gelelim.

Taşacak Bu Deniz'in başta çok sevilen ama sonra bir miktar kafamızı karıştıran karakteri Oruç'a gelelim.

Eleni'ye vuruldu vurulmasına ama artık nişanlı ve hatta evlilik arifesinde bir isim olduğu için kendince günah da işlemek istemediğinden hataya sürüklendi adeta. Eleni'nin kalbini kırdığı için izleyenlerden tepki görse de Oruç karakteri Burak Yörük'ün oyunculuğuyla bütünleşti.

Oruç için düşünülen ilk ismin Burak Tozkoparan olduğu ortaya çıktı!

Oruç için düşünülen ilk ismin Burak Tozkoparan olduğu ortaya çıktı!

İddiaya göre, rol için ilk teklif Burak Tozkoparan'a gitti ancak ünlü oyuncu bu teklifi reddetti. Sarışın ve renkli gözlü bir oyuncunun arandığı karakter için sonraki aday Burak Yörük oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın