Taşacak Bu Deniz'de Oruç Karakteri İçin İlk Teklif Giden İsim Ortaya Çıktı!
Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz'de sadece onlar değil, tüm karakterler beğeni topluyor. Hatta sadece karakterler değil, dizideki tüm oyuncular arasındaki samimiyet ve arkadaşlık sosyal medyaya da yansıdı. Ortam böyle şahane olunca da izleyicilere de geçti.
Dizinin öne çıkan karakterlerinden Oruç, Burak Yörük'ün muhteşem oyunculuğuyla adeta bütünleşti. Ancak ondan önce karakter için teklifin bir başkasına gittiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in hem setinde hem ekranda sıcak bir ortam oluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz'in başta çok sevilen ama sonra bir miktar kafamızı karıştıran karakteri Oruç'a gelelim.
Oruç için düşünülen ilk ismin Burak Tozkoparan olduğu ortaya çıktı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın