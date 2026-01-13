onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Tarihin Gelmiş Geçmiş En İyi 10 Tenisçisi

etiket Tarihin Gelmiş Geçmiş En İyi 10 Tenisçisi

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
13.01.2026 - 10:01

Tenis dünyasının en iyilerini mercek altına aldığımızda sadece kazanılan kupalarla değil, aynı zamanda kortta bırakılan mirası da işin içine kattık. Ahşap raketlerin hüküm sürdüğü nostaljik dönemlerden modern çağın fizik kurallarını zorlayan oyununa kadar bu spor sayısız efsaneye ev sahipliği yaptı. Grand Slam rekorlarından unutulmaz rekabetlere, kortların tozunu attıran isimleri sıralamak hiç kolay olmadı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. Andre Agassi (ABD) ve 8 major şampiyonluğu ile listeye başlıyoruz.

10. Andre Agassi (ABD) ve 8 major şampiyonluğu ile listeye başlıyoruz.

Listeye Andre Agassi gibi bir efsane ile sağlam bir başlangıç yapıyoruz. Eski dünya 1 numarası, tam 8 kez Grand Slam şampiyonu ve boynunda bir de Olimpiyat altın madalyası taşıyor. Agassi’nin kariyeri sadece zaferlerle değil, aynı zamanda finallerle de dolu. 7 kez de kupanın ucundan dönmüşlüğü var ama onu asıl tarihe geçiren olay 'Kariyer Grand Slam'i. Yani Wimbledon, Avustralya Açık, Fransa Açık ve Amerika Açık... Bu dört büyük turnuvanın hepsini en az bir kez kazanarak koleksiyonu tamamlamış nadir isimlerden.

9. Bill Tilden (ABD) Wimbledon'ı kazanmış ilk Amerikalı ve 10 major şampiyonluğu var.

9. Bill Tilden (ABD) Wimbledon'ı kazanmış ilk Amerikalı ve 10 major şampiyonluğu var.

Tenisin siyah-beyaz fotoğraflarda kaldığı o eski dönemlere, yani 1920’lere gidiyoruz. Bill Tilden, Wimbledon’ı kazanan ilk Amerikalı olarak tarihe geçmiş, yetmemiş sonraki iki sene de kupayı kimselere kaptırmamış. Ama Tilden denince asıl konuşulması gereken şey o efsanevi servisleri. Hatta dönemin şartlarında attığı servislerin 263 km/s hıza ulaştığı söyleniyor! Bu hız bugün bile tüm zamanların en hızlı ikinci servisi kabul ediliyor. O zamanki tahta raketlerle topu adeta mermi gibi yolluyormuş desek yeridir.

8. Bjorn Borg (İsveç) 11 major şampiyonluğu ile barajı geçen biri.

8. Bjorn Borg (İsveç) 11 major şampiyonluğu ile barajı geçen biri.

70'lerin sonuna damgasını vuran İsveçli efsane, Wimbledon'ı tam 5 sene üst üste kazanarak turnuvayı adeta domine etmişti. Modern dönemde 10 major şampiyonluğu barajını geçen ilk isim de yine o. Özellikle ezeli rakibi John McEnroe ile oynadığı ve 5 sete uzayan o son Wimbledon zaferi yok mu... İşte o maç bugün bile hala tenis tarihinin gelmiş geçmiş en iyi karşılaşmalarından biri olarak anlatılır.

7. Rod Laver (Avustralya): Grand Slam'i iki kez tamamlayan efsane!

7. Rod Laver (Avustralya): Grand Slam'i iki kez tamamlayan efsane!

Dile kolay, kariyerine sığdırdığı tam 200 kupa ile Rod Laver, tenisin gördüğü en başarılı isimlerden biri. Ancak onu tarihte bambaşka bir yere koyan asıl başarısı erkekler tenisinde 'Grand Slam' yapmayı (yani aynı takvim yılı içinde 4 büyük turnuvayı birden kazanmayı) iki kez başaran tek oyuncu olması. Avustralya tenisinin atası sayılan Laver'a duyulan saygı o kadar büyük ki bugün Avustralya Açık'ın oynandığı o meşhur merkez korta onun adı verildi. 1970 yılına kadar tam 7 sene boyunca dünya 1 numarası koltuğundan hiç kalkmadığını da ekleyelim.

6. Billie Jean King (ABD): WTA'nın kurucusu ve kadın tenisinin kaderini değiştiren isim!

6. Billie Jean King (ABD): WTA'nın kurucusu ve kadın tenisinin kaderini değiştiren isim!

Billie Jean King sadece kazandığı 12 major kupa ile değil, aynı zamanda saha dışındaki duruşuyla da tam bir efsane. 1971 yılında tek bir sezonda 100.000 dolar ödül barajını aşan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçmişti. Ama onun asıl mirası kupalardan çok daha fazlası. Meslektaşlarını ikna edip bir araya getirdi, bugün bildiğimiz WTA'yı (Kadınlar Tenis Birliği) kurdu ve ilk başkanı olarak kadınlar ligini resmileştirdi. Yani bugün kadın tenisi dünyada bu kadar büyükse, temelinde onun harcı var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Martina Navratilova (ABD): Wimbledon'ı tam 9 kez kazanan rekortmen!

5. Martina Navratilova (ABD): Wimbledon'ı tam 9 kez kazanan rekortmen!

Navratilova demek rekor demek! Açık Dönem'in en çok şampiyonluk yaşayan ismi olan Navratilova, tekler, çiftler ve karışık çiftler derken kariyerine inanılması güç bir şekilde tam 167 kupa sığdırmış. İş Wimbledon'a gelince ise bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Turnuvayı tam 9 kez kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı ve kariyer rekorunu eline geçirdi.

4. Chris Evert (ABD): Kaybetmeyi unutan kadın ve yüzde 90'lık inanılmaz galibiyet oranı!

4. Chris Evert (ABD): Kaybetmeyi unutan kadın ve yüzde 90'lık inanılmaz galibiyet oranı!

Chris Evert, tenisin en banko ismiydi desek yanlış olmaz. Kariyeri boyunca yakaladığı yüzde 90'ın üzerindeki galibiyet oranıyla tam bir istikrar abidesiydi. Dile kolay, tam 7 yıl boyunca sezonu dünya 1 numarası olarak kapattı. Grand Slam finallerinin de gediklisiydi kendisi. Tam 34 kez finale yükselip bunların 18'inde kupayı kaldırarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.

3. Helen Wills (ABD): 6 yıl boyunca tek bir set bile vermeyen kortların kraliçesi!

3. Helen Wills (ABD): 6 yıl boyunca tek bir set bile vermeyen kortların kraliçesi!

Helen Wills, 1920'ler ve 30'lar boyunca tam 8 yıl dünyanın 1 numarası olarak hüküm sürdü. Öyle bir istatistiği var ki dudak uçuklatır: 1926 ile 1932 yılları arasında oynadığı teklerde tek bir set bile kaybetmedi! Paris 1924 Olimpiyatları'ndan iki altın madalyayla dönen Wills, 7 ABD Açık ve 8 Wimbledon zaferiyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

2. Serena Williams (ABD): Açık Dönem'in rekortmeni ve kortların mutlak hakimi!

2. Serena Williams (ABD): Açık Dönem'in rekortmeni ve kortların mutlak hakimi!

Serena Williams için sadece bir sporcu değil, aynı zamanda kortların gerçek patronu diyebiliriz. Teklerde kazandığı 23 Grand Slam şampiyonluğuyla Açık Dönem’in rekorunu tek başına elinde tutuyor. İşin sadece teklerle bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Kardeşi Venus ile omuz omuza verip kazandığı 14 çiftler zaferi ve 2 karışık çiftler şampiyonluğu da cabası. Tam 18 yıla yayılan bu inanılmaz performans ile tenis dünyasında imkansız diye bir şey olmadığını herkese kanıtladı.

1. Novak Djokovic (Sırbistan): Erkekler tenisinin zirvesindeki tek isim ve 24 major zaferi!

1. Novak Djokovic (Sırbistan): Erkekler tenisinin zirvesindeki tek isim ve 24 major zaferi!

ABD Açık'taki son zaferiyle birlikte Djokovic, Federer ile süregelen o uzun soluklu düğümü çözdü ve erkekler tenisinde tahtın tek sahibi oldu. Tüm zamanlar listesinde ise zirveye ortak. Formunun zirvesindeyken adeta yenilmez bir robota dönüşen Sırp raket, yaklaşık 20 yıllık kariyerine şimdiden 87 kupa sığdırdı. Birçok otoriteye göre yakında bu listenin tepesinde tek başına kalması an meselesi. Ancak alttan gelen o zehir gibi genç yetenekler onu durdurabilir mi? İşte orasını zaman gösterecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BONUS: Toplamda 62 kupa ile tenis tarihinin en büyük rekortmeni Margaret Court!

BONUS: Toplamda 62 kupa ile tenis tarihinin en büyük rekortmeni Margaret Court!

Tüm zamanlar listesinin Djokovic ile ortağı olan Margaret Court, tenis tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Margaret Court, kariyeri boyunca kazandığı 24 Grand Slam şampiyonluğuyla tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor ama rekorları bununla da sınırlı değil. 19 çiftler ve 19 karışık çiftler zaferini de hesaba kattığınızda toplamda 62 major kupa gibi akıl almaz bir sayıya ulaşıyor ve kırılması imkansız bir yerde duruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın