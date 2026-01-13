Tarihin Gelmiş Geçmiş En İyi 10 Tenisçisi

Listeye Andre Agassi gibi bir efsane ile sağlam bir başlangıç yapıyoruz. Eski dünya 1 numarası, tam 8 kez Grand Slam şampiyonu ve boynunda bir de Olimpiyat altın madalyası taşıyor. Agassi’nin kariyeri sadece zaferlerle değil, aynı zamanda finallerle de dolu. 7 kez de kupanın ucundan dönmüşlüğü var ama onu asıl tarihe geçiren olay 'Kariyer Grand Slam'i. Yani Wimbledon, Avustralya Açık, Fransa Açık ve Amerika Açık... Bu dört büyük turnuvanın hepsini en az bir kez kazanarak koleksiyonu tamamlamış nadir isimlerden.