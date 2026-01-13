Tarihin Gelmiş Geçmiş En İyi 10 Tenisçisi
Tenis dünyasının en iyilerini mercek altına aldığımızda sadece kazanılan kupalarla değil, aynı zamanda kortta bırakılan mirası da işin içine kattık. Ahşap raketlerin hüküm sürdüğü nostaljik dönemlerden modern çağın fizik kurallarını zorlayan oyununa kadar bu spor sayısız efsaneye ev sahipliği yaptı. Grand Slam rekorlarından unutulmaz rekabetlere, kortların tozunu attıran isimleri sıralamak hiç kolay olmadı!
10. Andre Agassi (ABD) ve 8 major şampiyonluğu ile listeye başlıyoruz.
9. Bill Tilden (ABD) Wimbledon'ı kazanmış ilk Amerikalı ve 10 major şampiyonluğu var.
8. Bjorn Borg (İsveç) 11 major şampiyonluğu ile barajı geçen biri.
7. Rod Laver (Avustralya): Grand Slam'i iki kez tamamlayan efsane!
6. Billie Jean King (ABD): WTA'nın kurucusu ve kadın tenisinin kaderini değiştiren isim!
5. Martina Navratilova (ABD): Wimbledon'ı tam 9 kez kazanan rekortmen!
4. Chris Evert (ABD): Kaybetmeyi unutan kadın ve yüzde 90'lık inanılmaz galibiyet oranı!
3. Helen Wills (ABD): 6 yıl boyunca tek bir set bile vermeyen kortların kraliçesi!
2. Serena Williams (ABD): Açık Dönem'in rekortmeni ve kortların mutlak hakimi!
1. Novak Djokovic (Sırbistan): Erkekler tenisinin zirvesindeki tek isim ve 24 major zaferi!
BONUS: Toplamda 62 kupa ile tenis tarihinin en büyük rekortmeni Margaret Court!

