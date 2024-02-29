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Takvimlerin Günümüze Evrimi: ''Artık Yıllar''ın Olmasının Sebebi Dünyanın Yavaşlaması mı?

Takvimlerin Günümüze Evrimi: ''Artık Yıllar''ın Olmasının Sebebi Dünyanın Yavaşlaması mı?

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 12:26

Şu anda hali hazırda kullandığımız takvimin arkasında çok uzun bir yolculuk var. Peki siz de neden 4 senede bir Şubat ayının 29 gün olduğunu merak ediyor musunuz? Yoksa dünyamız 4 senede bir hızlanıyor mu? Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://www.iflscience.com/why-does-a...
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Dünya'nın tam bir tur atması için 365 gün gerektiğini duymaya alışkın olabilirsiniz, ancak bu yolculuk aslında yaklaşık olarak 365 ve dörtte bir gün sürer.

Dünya'nın tam bir tur atması için 365 gün gerektiğini duymaya alışkın olabilirsiniz, ancak bu yolculuk aslında yaklaşık olarak 365 ve dörtte bir gün sürer.

Arta kalan bu saatler dört yılda bir tam bir günü oluşturur. Artık yıllar, 12 aylık takvimi Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketiyle uyumlu tutmaya yardımcı olur. Dört yılın sonunda, bu artan saatler bir tam gün oluşturur. Artık yılda, bu ekstra günü Şubat ayına ekleriz, böylece normalde 28 gün olan ayı 29 gün yaparız.

Yıllık bir yakınlaşma fikri, antik Roma'ya kadar dayanır, burada insanlar, Ay'ın döngüleri ve evrelerine dayandığı için 355 gün yerine 365 gün olan bir takvime sahipti.

Yıllık bir yakınlaşma fikri, antik Roma'ya kadar dayanır, burada insanlar, Ay'ın döngüleri ve evrelerine dayandığı için 355 gün yerine 365 gün olan bir takvime sahipti.

Takvimlerinin mevsimlerle senkronize olmaktan çıktığını fark ettiler, bu yüzden her iki yılda bir eksik günleri yakalamak için Mercedonius adını verdikleri bir ek ay eklemeye başladılar.

MÖ 45 yılında Roma imparatoru Julius Caesar, günümüzdeki gibi Şubat ayına bir gün eklenen güneş takvimini tanıttı.

MÖ 45 yılında Roma imparatoru Julius Caesar, günümüzdeki gibi Şubat ayına bir gün eklenen güneş takvimini tanıttı.

MÖ 45 yılında, Roma imparatoru Julius Caesar, Mısır'da geliştirilen bir takvime dayanan güneş takvimini tanıttı. Her dört yılda bir, takvimi Dünya'nın Güneş etrafındaki yolculuğuyla uyumlu tutmak için Şubat ayına bir ek gün eklendi. Bu sistem, Caesar'a ithafen hala Julian takvimi olarak bilinir.

Zaman ilerledikçe, insanlar Dünya'nın yolculuğunun tam olarak 365.25 gün olmadığını fark ettiler.

Zaman ilerledikçe, insanlar Dünya'nın yolculuğunun tam olarak 365.25 gün olmadığını fark ettiler.

Ancak bu son düzeltme değildi.  İnsanlar aslında dünyanın yolculuğunun 365.24219 gün sürdüğünü, yani yaklaşık 11 dakika daha az olduğunu anladılar. Dolayısıyla, her dört yılda bir tam gün eklemek aslında gereğinden biraz daha fazla düzeltme yapmaktı.

1582'de Papa XIII. Gregory, küçük bir düzeltme yapılmasını öngören bir emir imzaladı bu noktadan sonra hepimizin bildiği Gregoryen takvimi yaratılmış oldu.

1582'de Papa XIII. Gregory, küçük bir düzeltme yapılmasını öngören bir emir imzaladı bu noktadan sonra hepimizin bildiği Gregoryen takvimi yaratılmış oldu.

Her dört yılda bir hala bir artık yıl olacaktı, ancak 'yüzyıl' yıllarında - 1700 veya 2100 gibi 100'e bölünebilen yıllarda - artık yıl olmayacaktı, ancak aynı zamanda 400'e de bölünebiliyorlarsa. Bu bir bulmaca gibi gelebilir, ancak bu ayarlama takvimi daha da doğru hale getirdi ve bu noktadan itibaren Gregoryen takvim olarak bilinmeye başladı.

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Eğer takvim her dört yılda bir bu küçük düzeltmeyi yapmasaydı, zamanla mevsimlerle uyumsuz hale gelirdi.

Eğer takvim her dört yılda bir bu küçük düzeltmeyi yapmasaydı, zamanla mevsimlerle uyumsuz hale gelirdi.

Yüzyıllar boyunca, bu durum güneş dönenceleri ve ekinoksların beklenenden farklı zamanlarda gerçekleşmesine neden olabilirdi. Takvimin yazı gösterdiği zamanda kış hava oluşabilir ve çiftçiler ne zaman tohum ekileceği konusunda kafa karışıklığına düşebilirdi.

Henüz bütün dünyanın kullandığı bir takvim oluşturulmadan önce İslam ve Yahudilik gibi çeşitli dinler de bir döngü oluşturmak amacıyla takvimler oluşturmuştur.

Henüz bütün dünyanın kullandığı bir takvim oluşturulmadan önce İslam ve Yahudilik gibi çeşitli dinler de bir döngü oluşturmak amacıyla takvimler oluşturmuştur.

Dünya çapındaki diğer takvimlerin kendi zaman tutma yöntemleri vardır. Hem Ay'ın hem de Güneş'in düzenlediği Yahudi takvimi, 19 yıllık bir döngüye sahip büyük bir bulmacaya benzer. Arada bir, özel kutlamaların tam zamanında gerçekleşmesini sağlamak için bir adet ekstra ay ekler.

İslam takvimi daha da benzersiz yapan şey ise, takvimin Ay'ın evrelerini takip etmesi ve ekstra günler eklemek gibi bir uygulamaya gitmemesidir.

İslam takvimi daha da benzersiz yapan şey ise, takvimin Ay'ın evrelerini takip etmesi ve ekstra günler eklemek gibi bir uygulamaya gitmemesidir.

Bir lunar yıl yaklaşık olarak sadece 355 gün sürdüğü için, İslam takvimindeki önemli tarihler her yıl Güneş takvimine göre 10 ila 11 gün daha erken gelir. Örneğin, oruç ayı olan Ramazan, İslam takviminin dokuzuncu ayında yer alır. 2024 yılında, 11 Mart ile 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek; 2025 yılında 1-29 Mart tarihlerinde olacak; ve 2026 yılında ise 18 Şubat ile 19 Mart tarihleri arasında kutlanacaktır.

Basit, karmaşık olmayan ancak etkili araçlar, eski gökbilimcilerin ve vizyonerlerin yaratıcı fikirlerinden doğmuş, bize çevremizi anlama yolunda ilk bakışları sunmuştur.

Basit, karmaşık olmayan ancak etkili araçlar, eski gökbilimcilerin ve vizyonerlerin yaratıcı fikirlerinden doğmuş, bize çevremizi anlama yolunda ilk bakışları sunmuştur.

Bazı eski yöntemler, astrometri ve astronomik nesne listeleri gibi, bugün bile varlığını sürdürmektedir, doğayı anlama çabamızın zamansız özünü ortaya koymaktadır.

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TİRYAKİ

içeriği okuma zahmetine girmedim.. dünya güneş etrafında dönüşünü (yılı) 365 gün 6 saatte tamamlar.. bu altı saat 4 yılda 1 gün ettiğinden şubat ayına ekleni... Devamını Gör