Takvimlerin Günümüze Evrimi: ''Artık Yıllar''ın Olmasının Sebebi Dünyanın Yavaşlaması mı?
Takvimlerin Günümüze Evrimi: ''Artık Yıllar''ın Olmasının Sebebi Dünyanın Yavaşlaması mı?
Kaynak: https://www.iflscience.com/why-does-a...
Şu anda hali hazırda kullandığımız takvimin arkasında çok uzun bir yolculuk var. Peki siz de neden 4 senede bir Şubat ayının 29 gün olduğunu merak ediyor musunuz? Yoksa dünyamız 4 senede bir hızlanıyor mu? Detaylar aşağıda 👇
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Dünya'nın tam bir tur atması için 365 gün gerektiğini duymaya alışkın olabilirsiniz, ancak bu yolculuk aslında yaklaşık olarak 365 ve dörtte bir gün sürer.
Yıllık bir yakınlaşma fikri, antik Roma'ya kadar dayanır, burada insanlar, Ay'ın döngüleri ve evrelerine dayandığı için 355 gün yerine 365 gün olan bir takvime sahipti.
MÖ 45 yılında Roma imparatoru Julius Caesar, günümüzdeki gibi Şubat ayına bir gün eklenen güneş takvimini tanıttı.
Zaman ilerledikçe, insanlar Dünya'nın yolculuğunun tam olarak 365.25 gün olmadığını fark ettiler.
1582'de Papa XIII. Gregory, küçük bir düzeltme yapılmasını öngören bir emir imzaladı bu noktadan sonra hepimizin bildiği Gregoryen takvimi yaratılmış oldu.
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Eğer takvim her dört yılda bir bu küçük düzeltmeyi yapmasaydı, zamanla mevsimlerle uyumsuz hale gelirdi.
Henüz bütün dünyanın kullandığı bir takvim oluşturulmadan önce İslam ve Yahudilik gibi çeşitli dinler de bir döngü oluşturmak amacıyla takvimler oluşturmuştur.
İslam takvimi daha da benzersiz yapan şey ise, takvimin Ay'ın evrelerini takip etmesi ve ekstra günler eklemek gibi bir uygulamaya gitmemesidir.
Basit, karmaşık olmayan ancak etkili araçlar, eski gökbilimcilerin ve vizyonerlerin yaratıcı fikirlerinden doğmuş, bize çevremizi anlama yolunda ilk bakışları sunmuştur.
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara 👇
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içeriği okuma zahmetine girmedim.. dünya güneş etrafında dönüşünü (yılı) 365 gün 6 saatte tamamlar.. bu altı saat 4 yılda 1 gün ettiğinden şubat ayına ekleni... Devamını Gör