Takvimlerin Günümüze Evrimi: ''Artık Yıllar''ın Olmasının Sebebi Dünyanın Yavaşlaması mı?

Her dört yılda bir hala bir artık yıl olacaktı, ancak 'yüzyıl' yıllarında - 1700 veya 2100 gibi 100'e bölünebilen yıllarda - artık yıl olmayacaktı, ancak aynı zamanda 400'e de bölünebiliyorlarsa. Bu bir bulmaca gibi gelebilir, ancak bu ayarlama takvimi daha da doğru hale getirdi ve bu noktadan itibaren Gregoryen takvim olarak bilinmeye başladı.