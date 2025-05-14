T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Durakları! T4 Tramvay Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

Nüfus bakımından Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da trafiğe karşı en iyi çözüm raylı sistemlerle yolculuk. Şehir içi yolculukta en hızlı toplu taşıma alternatifleri ise Marmaray, metro ve tramvay hatları. Şehrin trafik sorununa büyük ölçüde çözüm olan hatlardan biri de T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı. Avrupa Yakası'nda önemli aktarma istasyonları ve ilçelerde yolcu taşıyan hat, İstanbullular tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

T4 tramvay hattı ile seyahat eden yolcular, metro, tramvay hatları ve metrobüs işletmesine aktarma sağlayabiliyorlar. Toplam 22 istasyonda faaliyet gösteren T4 tramvay hattın sefer saatleri ve ücret tarifelerini ise merak ediyor. Peki, T4 tramvay kaç dakikada bir geçiyor?

İşte, T4 tramvay seferleri ve durakları