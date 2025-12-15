Susuzluk Alarmı! İSKİ İstanbul'da Baraj Doluluk Seviyesi Belli Oldu

Ocak ayı için geri sayım başladı. Aralık ayının ortalarında olmamıza rağmen Türkiye'ye beklenen yağışlar gelmedi. Mevsimler kurak geçerken kentler için susuzluk tehlikesi arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün barajlardaki son durumu paylaşırken 15 Aralık günü verileri belli oldu. 15 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte baraj doluluk seviyesinde son durum.