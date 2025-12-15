onedio
Susuzluk Alarmı! İSKİ İstanbul'da Baraj Doluluk Seviyesi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.12.2025 - 08:26

Ocak ayı için geri sayım başladı. Aralık ayının ortalarında olmamıza rağmen Türkiye'ye beklenen yağışlar gelmedi. Mevsimler kurak geçerken kentler için susuzluk tehlikesi arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün barajlardaki son durumu paylaşırken 15 Aralık günü verileri belli oldu. 15 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte baraj doluluk seviyesinde son durum.

İstanbul'da barajlar alarm veriyor.

Megakent aylardır yetersiz yağışlarla mücadele ediyor. Beklenen yağışın görülmediği İstanbul’da barajlar alarm veriyor. Havalar yavaş yavaş soğumaya başlarken etkili olan yağışların barajlara can suyu olup olmadığı merak ediliyor.  15 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu.

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı 17.98 olarak belirtildi.

Baraj doluluk oranları

Ömerli %24.7

Terkos %24.46

Darlık %18.75

Büyükçekmece %14.71

Sazlıdere %9.18

Alibey %2.83

Pabuçdere %0.55

Istrancalar %1.21

Elmalı %3.31

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
