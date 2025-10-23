Survivor'ın 2. Yarışmacısından Bahar'daki Yeni Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Ekim Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Yeni sezonun en iddialı işlerinden Aşk ve Gözyaşı hala istenilen reytingleri alamıyor.
Show TV ekranlarında her salı akşamı yayınlanan Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor.
Selena, Türk Malı ve Pis Yedili dizilerinden tanıdığımız Hazal Şenel, uzun süredir ekrandan uzak yaşıyor.
Survivor 2026 için geri sayım başladı.
22 Ekim Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in son bölümüne Devran ve Azize karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu.
Son döneme damga vuran şarkıcılardan biri de hiç şüphesiz Semicenk.
Star TV'de ikinci sezonuyla ekrana gelen Sahipsizler'in kadrosu bu aralar epey hareketli.
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.
