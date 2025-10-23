onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'ın 2. Yarışmacısından Bahar'daki Yeni Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor'ın 2. Yarışmacısından Bahar'daki Yeni Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.10.2025 - 16:00

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

23 Ekim Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni sezonun en iddialı işlerinden Aşk ve Gözyaşı hala istenilen reytingleri alamıyor.

Yeni sezonun en iddialı işlerinden Aşk ve Gözyaşı hala istenilen reytingleri alamıyor.

ATV ekranlarının yeni sezon için iddialı işlerinden Aşk ve Gözyaşı'nın kadrosu yeniden şekilleniyor. Birsen Altuntaş geçtiğimiz günlerde dizinin kadrosunda ayrılıklar yaşanacağını duyurmuştu. Ayrılık haberi gelmeden yeni oyuncu transferi gündem oldu.

Detaylar:

Show TV ekranlarında her salı akşamı yayınlanan Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Show TV ekranlarında her salı akşamı yayınlanan Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Son olarak Uzak Şehir'de rol alıp ölerek ayrılan ünlü oyuncu, şimdi Bahar dizisinde yer alacak.

Detaylar:

Selena, Türk Malı ve Pis Yedili dizilerinden tanıdığımız Hazal Şenel, uzun süredir ekrandan uzak yaşıyor.

Selena, Türk Malı ve Pis Yedili dizilerinden tanıdığımız Hazal Şenel, uzun süredir ekrandan uzak yaşıyor.

Selena'nın Kıvılcım'ı, Pis Yedili'nin Salça'sı Hazal Şenel'i muhakkak hatırlarsınız. Uzun süredir herhangi bir dizi projesinde göremediğimiz oyuncu, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. 'Oyunculuğu neden bıraktınız?' sorusuna verdiği yanıtla sektördeki tekelleşmeye isyan etti.

Detaylar:

Survivor 2026 için geri sayım başladı.

Survivor 2026 için geri sayım başladı.

Televizyon dünyasının fenomen yarışma programlarından Survivor'ın 2026 sezonu için geri sayım başladı. Ünlüler-All Star kadrosu yavaş yavaş açıklanırken Acun Ilıcalı, bombayı patlattı. Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2026'da yarışacak ünlü şarkıcıyı duyurdu.

Detaylar:

22 Ekim Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

22 Ekim Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Televizyonda reyting yarışları devam ediyor! Eşref Rüya'nın bir hayli yükselişe geçtiği sezonda, Sahipsizler'le yarışına dün akşam bir de Galatasaray - Bodø/Glimt maçı katılınca reyting savaşları kızıştı. Bakalım maç, reytingleri nasıl etkiledi?

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in son bölümüne Devran ve Azize karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in son bölümüne Devran ve Azize karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu.

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sahipsizler'in yeni bölümünde Devran ve Azize'nin öpüşme sahnesi gündem oldu. Burak Berkay Akgül ve Hazal Subaşı'nın canlandırdığı Devran ve Azize'nin öpüşmesi sosyal medyayı resmen ikiye ayırdı. Seyircilerden bazıları sahneyi abartılı bulurken diğer kesim ruhsuz olmasından şikayet etti.

Detaylar:

Son döneme damga vuran şarkıcılardan biri de hiç şüphesiz Semicenk.

Son döneme damga vuran şarkıcılardan biri de hiç şüphesiz Semicenk.

Son dönemin en popüler isimlerinden Semicenk'in 'Sen Kaldın' adlı şarkısı Kanal D'nin popüler Eşref Rüya dizisinde kullanıldı. Semicenk'in ekran başındaki heyecanlı bekleyişini arkadaşı kayda alıp sosyal medyada yayınladı.

Detaylar:

Star TV'de ikinci sezonuyla ekrana gelen Sahipsizler'in kadrosu bu aralar epey hareketli.

Star TV'de ikinci sezonuyla ekrana gelen Sahipsizler'in kadrosu bu aralar epey hareketli.

Star TV ekranlarının sevilen işlerinden Sahipsizler'in kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Devran'a rakip olarak iki yeni oyuncu gelecek.

Detaylar:

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Eşref Rüya'nın kadrosuna yeni bir oyuncu geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahmet Rıfat Şungar'ın canlandırdığı Faruk karakterinin büyük aşkı Ayten diziye dahil olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın