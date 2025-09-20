onedio
Sürekli Değişen Ruh Halinden Recaizade Mahmut Ekrem'i Anlamaya Başlayan Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
20.09.2025 - 19:03

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

👇

twitter.com

"Manifestle" olayı da bitmiş.

twitter.com

👇

twitter.com

Bu efekti büyüklerimizde deneyip deli gibi keyif almamız...

twitter.com
Mevsimler bitiyor, yazcı kışçı kavgası bitmiyor.

twitter.com

👇

twitter.com

Daha ne olsun.

twitter.com

👇

twitter.com

Ankara olamaz, çift yok ekranda.

twitter.com
Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
