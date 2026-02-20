Depremi Önceden Haber Veriyor Olabilir! Bilim İnsanları Hatay'da O Gazı Takip Ediyor
Konya’da Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Erdoğan’ın deprem açıklaması dikkat çekti. Yaptığı bir araştırmayı anlatan Erdoğan, radon gazının depremi önceden haber veriyor olabileceğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Erdoğan, “Deprem öncesinde radon seviyeleri artıyor. Hatay'da 4.9 ve 4.3 artçı depremler öncesinde bir yükseliş, sonrasında bir düşüş şeklinde anomali gözledik' dedi.
Deprem habercisi mi? Bilim insanları Hatay'da 'radon gazı'nı takip ediyor.
“Hatay depremi öncesi ve sonrasında gözlemledik."
