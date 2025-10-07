Sükun Işıtan Kimdir, Kaç Yaşında? Afife Tiyatro Ödülleri’nde Ödül Alan Sükun Işıtan'ın Oyunculuk Kariyeri
Afife Tiyatro Ödülleri’nde Medea Material eserindeki performansıyla “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü kazanan Sükun Işıtan, yaptığı konuşma ile de dikkat çekti. Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan, ödül töreninde Tamer Karadağlı'ya teşekkür edince sosyal medyanın gündeminde yerini aldı. Işıtan'ın konuşması sırasında salondan da tepkiler geldi. Peki, Sükun Işıtan kimdir? Kaç yaşındadır? Sükun Işıtan hangi tiyatro oyunlarında rol aldı?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sükun Işıtan Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sükun Işıtan'ın Oyunculuk Kariyeri
Sükun Işıtan'ın Aldığı Ödüller
Sükun Işıtan'ın Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın