Sükun Işıtan Kimdir, Kaç Yaşında? Afife Tiyatro Ödülleri’nde Ödül Alan Sükun Işıtan'ın Oyunculuk Kariyeri

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 09:14

Afife Tiyatro Ödülleri’nde Medea Material eserindeki performansıyla “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü kazanan Sükun Işıtan, yaptığı konuşma ile de dikkat çekti. Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan, ödül töreninde Tamer Karadağlı'ya teşekkür edince sosyal medyanın gündeminde yerini aldı. Işıtan'ın konuşması sırasında salondan da tepkiler geldi. Peki, Sükun Işıtan kimdir? Kaç yaşındadır? Sükun Işıtan hangi tiyatro oyunlarında rol aldı?

İşte, detaylar...

Sükun Işıtan Kimdir?

Sükun Işıtan, 28 Ekim 1967 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimine ODTÜ Ekonomi Bölümü’nde başlayan Işıtan, buradan mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü de tamamlayarak hayallerinin peşinden gitti. 

Sükun Işıtan Kaç Yaşında? 

1967 yılında dünyaya gelen Sükun Işıtan, 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. 

Sükun Işıtan Aslen Nereli? 

Ünlü tiyatrocunun aslen nereli olduğu ise bilinmiyor.

Sükun Işıtan'ın Oyunculuk Kariyeri

Sükun Işıtan, Bilkent Üniversitesi'nde eğitim aldığı yıllarda sahne disiplini, beden dili ve ses tekniği konularında eğitim aldı. Özellikle klasik metinler üzerine çalışarak güçlü bir tiyatro temeli edindi.

Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları’na katılan Sükun Işıtan, Diyarbakır ve Ankara Devlet Tiyatrosu sahnelerinde uzun yıllar rol aldı. Ünlü tiyatro sanatçısı, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyor. 

Bir süre sonra, rejisörlük ve eğitmenlik alanlarına da yöneldi. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk, sahne ve diksiyon dersleri verdi. Işıtan, son dönemlerde ise Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı ve Başrejisör görevlerine üstleniyor.

Sükun Işıtan'ın Aldığı Ödüller

Sükun Işıtan, 2025 Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde Medea Material eserindeki performansıyla “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü kazandı. 

Işıtan, Medea Material oyunundaki performansıyla “Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri” kapsamında verilen “Ana’dolu Ödülü”nü de almıştı. 2013 yılında ise 'Cesaret Ana ve Çocukları' oyunundaki rolü ile Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü'ne layık görülmüştü.

Sükun Işıtan'ın Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

  • Medea Material

  • Bernarda Alba’nın Evi

  • Toplu Hikâyeler

  • Goya

  • Büyük Romülüs

  • Cesaret Ana ve Çocukları

  • Taşrada Bir Gün

  • Sekizde Buluşalım Aşkım

  • Gün Batımı

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
