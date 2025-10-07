Sükun Işıtan Kimdir, Kaç Yaşında? Afife Tiyatro Ödülleri’nde Ödül Alan Sükun Işıtan'ın Oyunculuk Kariyeri

Sükun Işıtan, Bilkent Üniversitesi'nde eğitim aldığı yıllarda sahne disiplini, beden dili ve ses tekniği konularında eğitim aldı. Özellikle klasik metinler üzerine çalışarak güçlü bir tiyatro temeli edindi.

Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları’na katılan Sükun Işıtan, Diyarbakır ve Ankara Devlet Tiyatrosu sahnelerinde uzun yıllar rol aldı. Ünlü tiyatro sanatçısı, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyor.

Bir süre sonra, rejisörlük ve eğitmenlik alanlarına da yöneldi. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk, sahne ve diksiyon dersleri verdi. Işıtan, son dönemlerde ise Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı ve Başrejisör görevlerine üstleniyor.