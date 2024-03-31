Suç Filmi Sevenlere: Şu Anda Netflix'te Bulunan ve Tüylerinizi Diken Diken Edecek En İyi 25 Suç Filmi

IMDb: 7.1

Özet: Searching'in arkasındaki zihinlerden, en yakınınızdakileri ne kadar iyi tanıdığınızı merak etmenize neden olan heyecan verici bir roller-coaster gizemi olan Missing geliyor. Annesi (Nia Long) yeni erkek arkadaşıyla Kolombiya'da tatildeyken kaybolunca, June'un (Storm Reid) cevap arayışı uluslararası bürokrasi tarafından engellenir. Binlerce kilometre ötedeki Los Angeles'ta sıkışıp kalan June, çok geç olmadan onu bulabilmek için elinin altındaki en son teknolojiyi yaratıcı bir şekilde kullanır. Ancak, daha derine indikçe, dijital hafiyeliği cevaplardan çok sorular ortaya çıkarır ve June annesiyle ilgili sırları çözdüğünde, onu aslında hiç tanımadığını keşfeder.

Oyuncular: Tim Griffin, Ava Zaria Lee, Nia Long

Yönetmen: Nicholas D. Johnso, Will Merrick