Suç Filmi Sevenlere: Şu Anda Netflix'te Bulunan ve Tüylerinizi Diken Diken Edecek En İyi 25 Suç Filmi
Suç Filmi Sevenlere: Şu Anda Netflix'te Bulunan ve Tüylerinizi Diken Diken Edecek En İyi 25 Suç Filmi
Suçun cesur dünyasına heyecan verici bir kaçış mı arıyorsunuz? Sinir bozucu ve sürükleyici bir eğlence hazinesinin beklediği Netflix'ten başkasına bakmayın. Platformda bulunan en iyi suç filmlerinden oluşan seçkimizle yeraltı dünyasına dalın. Nabız hızlandıran soygunlardan yoğun psikolojik dramlara kadar, bu filmler kendi evinizin rahatlığında gölgelere doğru sürükleyici bir yolculuk sunuyor. Patlamış mısırınızı alın ve bu sinematik başyapıtlarla büyülenmeye hazır olun
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25. Army of the Dead (2021)
24. Cold Pursuit (2019)
23. The Guilty (2021)
22. Berlin Syndrome (2017)
21. I Care a Lot (2020)
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20. Army of Thieves (2021)
19. Triple Frontier (2019)
18. The Pale Blue Eye (2022)
17. The Harder They Fall (2021)
16. The Killer (2023)
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15. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019)
14. The Good Nurse (2022)
13. The Highwaymen (2019)
12. The Mule (2018)
11. The Unforgivable (2021)
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10. Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022)
9. Missing (2023)
8. El Camino: A Breaking Bad Movie (2019)
7. Bullet Train (2022)
6. Uncut Gems (2019)
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5. John Wick (2014), John Wick: Chapter 2 (2017) and John Wick: Chapter 3 - Parabellum
4. Jackie Brown (2018)
3. Boyz n the Hood (1991)
2. The Irishman (2019)
1. Joker (2019)
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