Suç Filmi Sevenlere: Şu Anda Netflix'te Bulunan ve Tüylerinizi Diken Diken Edecek En İyi 25 Suç Filmi

IMDb: 6.8

Özet: Samimi ve zekice oynanmış bir suç filmi olan 'The Good Nurse 'ün başrollerinde Oscar ödüllü Eddie Redmayne ve Jessica Chastain, hemşire olarak çalışırken hastaları öldüren seri katil Charlie Cullen' in tüyler ürpertici gerçek hikâyesini anlatıyor. 'The Good Nurse' 2022 sonbaharında gösterime girerek olumlu eleştiriler aldı.

Oyuncular: Eddie Redmayne, Jessica Chastain, Denise Pillott

Yönetmen: Tobias Lindholm