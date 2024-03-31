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Suç Filmi Sevenlere: Şu Anda Netflix'te Bulunan ve Tüylerinizi Diken Diken Edecek En İyi 25 Suç Filmi

Suç Filmi Sevenlere: Şu Anda Netflix'te Bulunan ve Tüylerinizi Diken Diken Edecek En İyi 25 Suç Filmi

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 14:01

Suçun cesur dünyasına heyecan verici bir kaçış mı arıyorsunuz? Sinir bozucu ve sürükleyici bir eğlence hazinesinin beklediği Netflix'ten başkasına bakmayın. Platformda bulunan en iyi suç filmlerinden oluşan seçkimizle yeraltı dünyasına dalın. Nabız hızlandıran soygunlardan yoğun psikolojik dramlara kadar, bu filmler kendi evinizin rahatlığında gölgelere doğru sürükleyici bir yolculuk sunuyor. Patlamış mısırınızı alın ve bu sinematik başyapıtlarla büyülenmeye hazır olun

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25. Army of the Dead (2021)

25. Army of the Dead (2021)

IMDb: 5.8

Özet: Las Vegas'taki bir zombi salgınının ardından bir grup paralı asker, şimdiye kadar denenmiş en büyük soygunu gerçekleştirmek için karantina bölgesine girerek büyük bir kumar oynar.

Oyuncular: Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera

Yönetmen: Zack Snyder

24. Cold Pursuit (2019)

24. Cold Pursuit (2019)

IMDb: 6.2

Özet: Bu film, Liam Neeson'ın yaşlı aksiyon filmleri serisine kar küreme aracıyla giriş yapıyor. Neeson, oğlu aşırı dozda eroinden ölen bir kar küreme aracı operatörünü canlandırıyor ve Neeson'ın karakterlerinin sıklıkla yaptığı gibi, Denver uyuşturucu kartelinin tamamını alaşağı ederek (genellikle küreme aracını silahlandırarak) kanunsuz adalet sağlamayı seçiyor. Karlı aksiyon gerilim filminde Neeson etrafta araba sürerken ve cesetleri parçalara ayırırken görülüyor. Tüm B-filmi enerjisine rağmen, çok eğlenceli ve Laura Dern, Nelson'un perişan karısı olarak rastgele orada. 

Oyuncular: Hans Petter Moland

Yönetmen: Liam Neeson, Laura Dern, Micheál Neeson

23. The Guilty (2021)

23. The Guilty (2021)

IMDb: 6.3

Özet: Çekimleri 11 günde tamamlanan Antoine Fuqua'nın 2018 yapımı aynı adlı gerilim filminin yeniden yapımında Jake Gyllenhaal, endişe verici bir çağrıyla karşı karşıya kalan bir 911 memurunu canlandırıyor.

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Riley Keough, Peter Sarsgaard

Yönetmen: Antoine Fuqua

22. Berlin Syndrome (2017)

22. Berlin Syndrome (2017)

IMDb: 6.3

Özet: Avustralyalı foto muhabiri Clare, Berlin'de tatil yaparken karizmatik bir yerli olan Andi ile tanışır ve aralarında anında bir çekim oluşur. Tutku dolu bir gece başlar. Ancak başlangıçta bir romantizmin başlangıcı gibi görünen olay, Clare'in ertesi sabah uyandığında Andi'nin işe gitmek için ayrıldığını ve onu dairesine kilitlediğini fark etmesiyle beklenmedik ve uğursuz bir hal alır. Yapılması kolay bir hatadır elbette ama Andi'nin onu bir daha bırakmaya niyeti yoktur. Asla.

Oyuncular: Teresa Palmer, Max Riemelt, Matthias Habich

Yönetmen: Cate Shortland

21. I Care a Lot (2020)

21. I Care a Lot (2020)

IMDb: 6.4

Özet: Rosamund Pike belki de en çok Oscar adaylığı kazandığı Gone Girl filmindeki performansıyla tanınıyor, ancak bir çift dolandırıcıyı konu alan bu kedi-fare geriliminde de bir o kadar başarılı. Pike, paralarını çalabilmek için sağlıklı yaşlıları huzurevlerine yatıran kalpsiz bir dolandırıcıyı canlandırıyor. Ancak Dianne Wiest'in canlandırdığı bir kadın üzerinde her zamanki oyununu oynarken, Peter Dinklage'in canlandırdığı Rus suç lordunun annesinin peşine düştüğünün farkında değildir. Sonuç, Pike ve Dinklage arasında izlemesi nefis bir savaş olur. Arenaya iki korkunç insan giriyor. Hangisi çıkacak? 

Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González

Yönetmen: J Blakeson

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20. Army of Thieves (2021)

20. Army of Thieves (2021)

IMDb: 6.4

Özet: 'Army of the Dead' filmindeki olaylardan önce geçen ve Alman kasa hırsızı Ludwig Dieter'in zombi kıyametinin ilk aşamalarında çok gizli bir soygunda bir grup hevesli hırsıza liderlik etmesine odaklanan bir ön bölüm.

Oyuncular: Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee

Yönetmen: Matthias Schweighöfer

19. Triple Frontier (2019)

19. Triple Frontier (2019)

IMDb: 6.5

Özet: Beş arkadaş ve eski özel kuvvetler ajanları, Güney Amerikalı bir uyuşturucu baronunu yakalamak için yeniden bir araya geldiklerinde sadakatleri test edilir ve istenmeyen sonuçlar zinciri ortaya çıkar.

Oyuncular: Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam

Yönetmen: J.C. Chandor

18. The Pale Blue Eye (2022)

18. The Pale Blue Eye (2022)

IMDb: 6.6

Özet: 1830'da West Point Akademisi'nde bir Ekim akşamının sakinliği, geçit töreninin yapıldığı alanın hemen dışında genç bir Harbiyelinin ipte sallanan cesedinin bulunmasıyla bozulur. West Point'inki gibi sert bir rejimde gözle görülür bir intihar duyulmamış bir şey değildir, ancak ertesi sabah daha da büyük bir dehşet ortaya çıkar. Birisi cesedin bulunduğu odaya girmiş ve kalbi çıkarmıştır.

Oyuncular: Christian Bale, Harry Melling, Simon McBurney

Yönetmen: Scott Cooper

17. The Harder They Fall (2021)

17. The Harder They Fall (2021)

IMDb: 6.6

Özet: Kanun kaçağı Nat Love, düşmanı Rufus Buck'ın hapisten çıktığını öğrenince, Rufus'un izini sürmek ve intikam almak için çetesini toplar. Bu kendinden emin, haklı ve yeni tarz Western filminde Nat Love'a eşlik edenler arasında eski aşkı Posta Arabası Mary, sağ ve sol kolu öfkeli Bill Pickett ve hızlı Jim Beckwourth'un yanı sıra sürpriz bir düşman da vardır. Rufus Buck'ın 'Hain' Trudy Smith ve Cherokee Bill'in de aralarında bulunduğu kendi korkutucu ekibi vardır ve bunlar kaybetmeyi bilen bir grup değildir.

Oyuncular: Jonathan Majors, Zazie Beetz, RJ Cyler

Yönetmen: Jeymes Samuel

16. The Killer (2023)

16. The Killer (2023)

IMDb: 6.7

Özet: David Fincher'ın suikastçı dramasında Michael Fassbender, işini metodik bir hassasiyetle tamamlayan kiralık bir katili canlandırıyor. Ancak bir iş ters gittiğinde ve onu işe alan kişiler şimdi onu ortadan kaldırmaya çalıştıklarında, 'katil' kendi hayatını kurtarmak için onu çalıştıran kişilerin izini sürmeli ve onları öldürmelidir. Birkaç harika aksiyon sahnesi ve Tilda Swinton'ın oynadığı birkaç parlak sahne filmi yepyeni bir seviyeye taşıyor. 

Oyuncular: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell

Yönetmen: David Fincher

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15. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019)

15. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019)

IMDb: 6.7

Özet: Bekâr bir anne hayallerindeki erkeği bulduğuna inanmaktadır. Ancak mükemmel görünen hayatları, adam kaçırma şüphesiyle tutuklanıp birden fazla cinayetle ilişkilendirilince alt üst olur. Kendisine komplo kurulduğu konusunda kararlı olan adam, Amerika'nın ulusal televizyonda yayınlanan ilk davasında kendini savunurken, kadın da gerçekle yüzleşmek için mücadele eder.

Oyuncular: Lily Collins, Zac  Efron,Angela Sarafyan

Yönetmen: Joe Berlinger

14. The Good Nurse (2022)

14. The Good Nurse (2022)

IMDb: 6.8

Özet: Samimi ve zekice oynanmış bir suç filmi olan 'The Good Nurse 'ün başrollerinde Oscar ödüllü Eddie Redmayne ve Jessica Chastain, hemşire olarak çalışırken hastaları öldüren seri katil Charlie Cullen' in tüyler ürpertici gerçek hikâyesini anlatıyor. 'The Good Nurse' 2022 sonbaharında gösterime girerek olumlu eleştiriler aldı. 

Oyuncular: Eddie Redmayne, Jessica Chastain, Denise Pillott

Yönetmen: Tobias Lindholm

13. The Highwaymen (2019)

13. The Highwaymen (2019)

IMDb: 6.9

Özet: Kanun kaçakları manşetlere çıktı. Kanun adamları tarih yazdı. Yönetmen John Lee Hancock'un (The Blind Side) elinden çıkan THE HIGHWAYMEN, Bonnie ve Clyde'ı yakalayan efsanevi dedektiflerin anlatılmamış hikayesini anlatıyor. FBI'ın tüm gücü ve en güncel adli teknolojisi ülkenin en azılı suçlularını yakalamak için yeterli olmadığında, iki eski Teksas Ranger'ı (Kevin Costner ve Woody Harrelson) işi bitirmek için içgüdülerine ve eski usul becerilerine güvenmek zorundadır.

Oyuncular: Kevin Costner, Woody Harrelson, Kathy Bates

Yönetmen: John Lee Hancock

12. The Mule (2018)

12. The Mule (2018)

IMDb: 7.0

Özet: 2014 yılında The New York Times, fazladan para kazanmak için karteller için çalışan 90 yaşındaki bir uyuşturucu kuryesi hakkında bir hikâye yazdı. Açıkçası böyle bir rolü oynayabilecek tek bir kişi vardı ve o da Clint Eastwood'du. Eastwood başrol oynamanın yanı sıra projenin yönetmenliğini de üstlendi. O zamanlar pek çok kişi bunun son filmi olabileceğini düşünüyordu ama 93 yaşındaki yönetmen hala kamera arkasında ve kendisinden 60 yaş küçük yönetmenlerden daha hızlı film çekiyor. 

Oyuncular: Clint Eastwood, Patrick L. Reyes, Cesar De León

Yönetmen: Clint Eastwood

11. The Unforgivable (2021)

11. The Unforgivable (2021)

IMDb: 7.1

Özet: Sandra Bullock'un son filmi Bird Box'ın yıldızını Netflix'in tüm zamanların en iyi 10 filmi arasında iki filmi bulunan iki oyuncudan biri yapıyor (Red Notice ve 6 Underground'dan Ryan Reynolds ile eşleşiyor). Büyük ses getiren 'The Unforgivable 'da Bullock, şiddet içeren bir suçtan hapis yattıktan sonra topluma yeniden girmeye çalışan bir kadını canlandırıyor.

Oyuncular: Sandra Bullock, Viola Davis, Vincent D'Onofrio

Yönetmen: Nora Fingscheidt

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10. Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022)

10. Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022)

IMDb: 7.1

Özet: Uzun zamandır tanışan beş arkadaş, milyarder Miles Bron'un Yunan adasındaki evine davet edilir. Beşi de Bron'u çok eskiden beri tanımaktadır ve şu anki zenginliklerini, şöhretlerini ve kariyerlerini ona borçludurlar. Ana etkinlik, Bron'un kurban olacağı bir cinayet hafta sonu oyunudur. Gerçekte hepsinin onu öldürmek için sebepleri vardır. Ayrıca dünyanın en iyi dedektifi Benoit Blanc da davetlidir.

Oyuncular: Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson

Yönetmen: Rian Johnson

9. Missing (2023)

9. Missing (2023)

IMDb: 7.1

Özet: Searching'in arkasındaki zihinlerden, en yakınınızdakileri ne kadar iyi tanıdığınızı merak etmenize neden olan heyecan verici bir roller-coaster gizemi olan Missing geliyor. Annesi (Nia Long) yeni erkek arkadaşıyla Kolombiya'da tatildeyken kaybolunca, June'un (Storm Reid) cevap arayışı uluslararası bürokrasi tarafından engellenir. Binlerce kilometre ötedeki Los Angeles'ta sıkışıp kalan June, çok geç olmadan onu bulabilmek için elinin altındaki en son teknolojiyi yaratıcı bir şekilde kullanır. Ancak, daha derine indikçe, dijital hafiyeliği cevaplardan çok sorular ortaya çıkarır ve June annesiyle ilgili sırları çözdüğünde, onu aslında hiç tanımadığını keşfeder.

Oyuncular: Tim Griffin, Ava Zaria Lee, Nia Long

Yönetmen: Nicholas D. Johnso, Will Merrick

8. El Camino: A Breaking Bad Movie (2019)

8. El Camino: A Breaking Bad Movie (2019)

IMDb: 7.3

Özet: 'El Camino: A Breaking Bad Movie', 'Breaking Bad' dizisinin finalinden sonra Jesse Pinkman'ın tutsaklıktan kaçışını takip eden sürükleyici bir devam filmi. Geçmişinden kaçan Jesse, tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor ve özgürlüğünü ararken hem içindeki şeytanlarla hem de dış tehditlerle yüzleşiyor. Gerilimli aksiyon sahneleri ve dokunaklı karakter anlarıyla film, yönetmen Vince Gilligan'ın ustalıkla hazırladığı ve Aaron Paul'un etkileyici performansıyla desteklenen Jesse'nin hikayesine tatmin edici bir son veriyor.

Oyuncular: Aaron Paul, Jonathan Banks, Matt Jones

Yönetmen: Vince Gilligan

7. Bullet Train (2022)

7. Bullet Train (2022)

IMDb: 7.3

Özet: Şanssız suikastçı Ladybug (Brad Pitt), çok sayıda işinden biri raydan çıktıktan sonra işini barışçıl bir şekilde yapmaya kararlıdır. Ancak kaderin başka planları vardır: Ladybug'ın son görevi, onu dünyanın en hızlı treninde, dünyanın dört bir yanından gelen ölümcül düşmanlarla -hepsi birbiriyle bağlantılı ama karşıt hedeflere sahip- bir çarpışma rotasına sokar. Günümüz Japonya'sında geçen bu dur durak bilmeyen heyecan dolu yolculukta hattın sonu sadece bir başlangıç.

Oyuncular: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson

Yönetmen: David Leitch

6. Uncut Gems (2019)

6. Uncut Gems (2019)

IMDb: 7.4

Özet: Howard Ratner (Adam Sandler), kumar bağımlılığı yüzünden ailesi ve kariyeri darmadağın olmuş, yüz binlerce dolar borca batmış, bir zamanların başarılı New Yorklu mücevher satıcısıdır. Her zaman bir sonraki büyük bahsin peşinde olan Howard, Etiyopya'dan gelen ve çok ilgilenen yüksek profilli bir alıcısı olan nadir bir işlenmemiş Opal keşfettiğinde nihayet büyük vuruşu yaptığını düşünür. Ancak Howard sonunda büyük kazanmaya yaklaştıkça, eylemlerinin sonuçlarından kaçmaya devam edemeyeceğini daha fazla fark etmek zorunda kalır.

Oyuncular: Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel

Yönetmen: Benny SafdieJosh Safdie

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5. John Wick (2014), John Wick: Chapter 2 (2017) and John Wick: Chapter 3 - Parabellum

5. John Wick (2014), John Wick: Chapter 2 (2017) and John Wick: Chapter 3 - Parabellum

IMDb: 7.4

Özet: Keanu Reeves, yüksek konseptli, teknik açıdan şaşırtıcı bir silahlı çatışma filmi herkese onun eşi benzeri olmayan bir aksiyon yıldızı olduğunu hatırlatmadan önce, yüzyılın sonları boyunca bir dizi eleştirel ve ticari hayal kırıklığı yaşadı. Gerçekten de bu basit olay örgüsü ne kadar mükemmel? John Wick'te Reeves, köpeğini öldürdükleri için bir suç örgütünü dağıtan ve sayısız adamı öldüren bir tetikçiyi canlandırıyor. Elbette seyirciler buna tepki gösterdi. John Wick filmleri baştan sona kalite kontrolünü korudu ve John Wick: Chapter 2 neredeyse orijinali kadar iyi. Üçüncü bölüm biraz karmaşık olsa da serinin en iyi dövüş sahnelerine sahip.

Oyuncular: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Halle Berry

Yönetmen: Chad Stahelski, David Leitch

4. Jackie Brown (2018)

4. Jackie Brown (2018)

IMDb: 7.5

Özet: Suçlu bir geçmişi olan bir uçuş görevlisi, kaçakçılık yaptığı için ATF tarafından yakalanır. Jackie Brown'ın çalıştığı yasadışı silah tüccarına karşı muhbirlik yapması için baskı altında olan Jackie Brown, öldürülmeden geleceğini güvence altına almanın bir yolunu bulmalıdır.

Oyuncular: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster

Yönetmen: Quentin Tarantino

3. Boyz n the Hood (1991)

3. Boyz n the Hood (1991)

IMDb: 7.8

Özet: 'Boyz n the Hood', Los Angeles'ın güneyindeki zorlu mahallelerde büyüyen üç genç adamın hayatlarını konu alan etkileyici bir dram. John Singleton'ın yönettiği film, Tre, Ricky ve Doughboy'u yoksulluk, şiddet ve ırksal gerilimlerin zorluklarıyla mücadele ederken izliyor. Film, onların deneyimleri aracılığıyla dostluk, aile ve zorluk döngüsünden kurtulma mücadelesi temalarını işliyor. Kent yaşamına dair özgün tasviri ve güçlü performanslarıyla 'Boyz n the Hood', Amerika'daki Afro-Amerikan deneyiminin dokunaklı ve etkili bir tasviri olmaya devam ediyor.

Oyuncular: Cuba Gooding Jr, Laurence Fishburne, Hudhail Al-Amir

Yönetmen: John Singleton

2. The Irishman (2019)

2. The Irishman (2019)

IMDb: 7.8

Özet: Frank 'The Irishman' Sheeran aklında çok şey olan bir adamdır. Eski işçi sendikası üst düzey yetkilisi ve tetikçi, İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'da görev yaparken öldürmeyi öğrenmiştir. Şimdi hayatına ve mafya kariyerini belirleyen vurgunlara dönüp bakıyor ve Bufalino suç ailesiyle bağlantılarını sürdürüyor. Özellikle de Temmuz 1975'te 62 yaşındayken esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan, Uluslararası Teamsters Kardeşliği'nin eski başkanı, hayat boyu arkadaşı Jimmy Hoffa'nın ortadan kaybolmasında oynadığını iddia ettiği rolü.

Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

Yönetmen: Martin Scorsese

1. Joker (2019)

1. Joker (2019)

IMDb: 8.4

Özet: Sosyal açıdan beceriksiz, kiralık bir palyaço olan Arthur Fleck, reklam tabelası tutan bir palyaço kılığında çalıştığı küçük işinin arasında bir stand up komedyeni olmayı arzulamaktadır. Annesi Penny Fleck'e bakar ve akıl hastalığı hakkında daha fazla şey öğrendikçe geçmişi hakkında da daha fazla şey öğrenir. Toplumdan gelen tüm olumsuzluklarla ve zorbalıklarla başa çıkmaya çalışırken, bir dönüşle dibe vurmaya başlar ve bu da 'Joker' adlı kişiliğinin nasıl ortaya çıktığını gösterir.

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

Yönetmen: Todd Phillips

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