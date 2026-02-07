onedio
Şubat 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
07.02.2026 - 16:33

Elektrikli otomobil sektörünün dünya devi Amerikan Tesla firması, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. Şubat ayı boyunca geçerli olacak yeni araç envanterini paylaşan Tesla, Model Y modeliyle Türkiye'deki elektrikli otomobil piyasasını şekillendiriyor. Model Y, tamamen kendi kendine sürme yeteneği, gelişmiş oto-pilot ve standart oto-pilot paket seçenekleri ile tüketicilere sunuluyor. Peki, Tesla Model Y'nin Şubat ayı fiyatı ne kadar oldu? Tesla Model Y'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Tesla'nın Şubat ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
Tesla Fiyat Listesi: Şubat 2026

Otomobil dünyasının öncü Amerikan firmalarından biri olan Tesla, 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kuruldu. Global çapta Model Y, Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleri ile tanınan prestijli marka, Türkiye'deki otomobil meraklılarına Model Y ile hizmet veriyor.

Uyarı: Tesla'nın 'Satış fiyatları' aşağıda yer alıyor. Ancak Tesla'nın internet sitesinden alınan fiyatların Şubat ayında geçerli kampanyalar, ödeme seçenekleri veya opsiyonlu seçimlere bağlı olarak değişebileceğini unutmayınız.

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Şubat 2026

Oto-pilot paketlerine göre değişiklik gösteren Tesla Model Y'nin arkadan çekiş, long range arkadan çekiş, long range dört çeker ve performans dört çeker otomobillerinin Şubat ayı fiyat listelerini inceliyoruz: 

Full Self-Driving Kabiliyeti 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.338.105 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.817.613 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.478.208 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.898.208 TL

Geliştirilmiş Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.127.516 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.607.024 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.240.446 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.660.446 TL

Standart Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.349.300 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.392.640 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 3.998.400 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.418.400 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

2022 yılında Euro NCAP tarafından 'Küçük SUV' kategorisinde beş yıldızla taçlandırılan ve 2019 yılında otomobil dünyasına adım atan Tesla Model Y, birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. İşte, Tesla Model Y'nin özellikleri:

  • Tesla Model Y, 396 beygirlik (291 kW) motor gücü ve 510 Nm torkuyla performansıyla sınıfının öncüleri arasında yer alıyor.

  • 500 km'yi aşkın menzili ve 15 dakika içerisinde şarj olabilme özelliği ile uzun mesafeler için ideal bir seçim sunuyor.

  • Küçük SUV segmentindeki Model Y, 0'dan 100 km/saat hızına sadece 7,6 saniyede ulaşarak hız tutkunlarının beklentilerini karşılıyor.

  • 201 km/saat maksimum hıza çıkabilme yeteneği, sürüş deneyimini daha heyecan verici bir hale getiriyor.

Tesla Model Y Donanım Özellikleri:

Tesla Model Y, sürücülerine hem güvenli hem de konforlu bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Aracın kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özellikleri mevcut.

ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri, sürüş deneyimini daha rahat ve kontrollü kılarken, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özellikler, aracın konforunu ve güvenliğini bir adım öteye taşıyor.

Model Y, Türkiye'de Performance, Long Range ve Arkadan Çekiş olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle tüketicilere sunuluyor.

