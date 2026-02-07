Şubat 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

2022 yılında Euro NCAP tarafından 'Küçük SUV' kategorisinde beş yıldızla taçlandırılan ve 2019 yılında otomobil dünyasına adım atan Tesla Model Y, birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. İşte, Tesla Model Y'nin özellikleri:

Tesla Model Y, 396 beygirlik (291 kW) motor gücü ve 510 Nm torkuyla performansıyla sınıfının öncüleri arasında yer alıyor.

500 km'yi aşkın menzili ve 15 dakika içerisinde şarj olabilme özelliği ile uzun mesafeler için ideal bir seçim sunuyor.

Küçük SUV segmentindeki Model Y, 0'dan 100 km/saat hızına sadece 7,6 saniyede ulaşarak hız tutkunlarının beklentilerini karşılıyor.

201 km/saat maksimum hıza çıkabilme yeteneği, sürüş deneyimini daha heyecan verici bir hale getiriyor.

Tesla Model Y Donanım Özellikleri:

Tesla Model Y, sürücülerine hem güvenli hem de konforlu bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Aracın kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özellikleri mevcut.

ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri, sürüş deneyimini daha rahat ve kontrollü kılarken, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özellikler, aracın konforunu ve güvenliğini bir adım öteye taşıyor.

Model Y, Türkiye'de Performance, Long Range ve Arkadan Çekiş olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle tüketicilere sunuluyor.