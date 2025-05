Stray Kids Hakkında Bilmen Gereken 11 Önemli Detay

Stray Kids'in maknae'si I.N, bir zamanlar rahip olmayı ve her gün kiliseye gitmeyi hayal ediyordu. Ancak Gangnam tatilinde yaşadığı ürpertici bir karşılaşma onu bu yoldan uzaklaştırdı. I.N'in kişisel bilgilerini ürkütücü bir şekilde bilen bir yabancı, yakıldığında dilekleri yerine getireceğini iddia eden bir kağıtla onu kandırdı. Rahatsız olan IN kağıdı yaktı ve kaçtı, kaderini bir idol olmaya yönlendirdi.