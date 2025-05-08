Stray Kids Hakkında Bilmen Gereken 11 Önemli Detay

Bangchan ve Felix, ENHYPEN'den Jake ve NMIXX'ten Lily, K-pop dünyasında sadece sahnede değil, arka planda da birbirlerini destekleyen bir grup oluşturmuş. Dördü de Avustralyalı, yani kökenleri onları bir araya getiriyor. Bu bağ sadece müzikle değil, kültürel ortaklıkla da güçleniyor. Birbirlerine destek olmak, birlikte vakit geçirmek ve Avustralyalı olmanın getirdiği ortak duyguyu kutlamak, sahne dışında da onları birbirine yaklaştırıyor. Bu dostluk, global K-pop yolculuklarında onlara yürek ısıtan bir dokunuş katıyor ve hayranlarına da bu sıcak bağlarını hissettiriyor.