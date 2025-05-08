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Stray Kids Hakkında Bilmen Gereken 11 Önemli Detay

etiket Stray Kids Hakkında Bilmen Gereken 11 Önemli Detay

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 00:15

Yeni bir STAY iseniz ve grup hakkında bilmeniz gereken başka ne varsa sizi düşündük! Eğer Stray Kids hakkında ortamlarda satmalık bilgiler edinmek istiyorsanız listemizin devamını incelemenizde fayda var!

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Grubun üyeleri, diğer K-Pop grup üyelerinin aksine varlıklı ailelerden geliyor.

Grubun üyeleri, diğer K-Pop grup üyelerinin aksine varlıklı ailelerden geliyor.

Genellikle K-Pop gruplarındaki üyeler yoksul ailelerden gelip zorlu yaşam şartları içinde yaşamlarını sürdürdüler. Ama Stray Kids'in üyeleri bu durumun tam tersi bir örneği. Lüks evlerden (Bang Chan ve Changbin) özel okullara (Lee Know ve Felix) hatta yurtdışında yıllarca eğitim görüp yaşamaya (Han, IN, Seungmin, Hyunjin) kadar grup üyeleri gayet lüks bir yaşantı sürüyor.

HAN, Bangchan'a katılan ilk Stray Kids üyesiydi, ardından Changbin geldi.

HAN, Bangchan'a katılan ilk Stray Kids üyesiydi, ardından Changbin geldi.

HAN, Bangchan'ın JYP'deki ekibine katılan ilk kişiydi ve keskin rap becerilerini ve yaratıcı enerjisini karışıma getirdi. Onun katılımı, Stray Kids'in sahnesini hazırladı. Çok geçmeden Changbin de onu takip etti ve Bangchan ile dinamik 3RACHA üçlüsünü kurdu. Birlikte grubun kendine özgü sesinin temellerini attılar.

Bangchan, TWICE üyelerinin diyetteyken gizlice yemek yemelerine yardımcı oluyordu .

Bangchan, TWICE üyelerinin diyetteyken gizlice yemek yemelerine yardımcı oluyordu .

Bangchan bir keresinde sıkı bir diyet uygulayan TWICE'ın yardımına yetişmişti. The K-Star Next Door bölümünde başını belaya sokma riskine rağmen gizlice TWICE'a tüm yemek kuponlarını verip özlemlerini gidermelerine yardımcı olduğu ortaya çıktı. Açlık zamanlarında gerçek bir dost!

Stray Kids'in maknae'si I.N, gruba katılmadan önce neredeyse rahip olacaktı!

Stray Kids'in maknae'si I.N, gruba katılmadan önce neredeyse rahip olacaktı!

Stray Kids'in maknae'si I.N, bir zamanlar rahip olmayı ve her gün kiliseye gitmeyi hayal ediyordu. Ancak Gangnam tatilinde yaşadığı ürpertici bir karşılaşma onu bu yoldan uzaklaştırdı. I.N'in kişisel bilgilerini ürkütücü bir şekilde bilen bir yabancı, yakıldığında dilekleri yerine getireceğini iddia eden bir kağıtla onu kandırdı. Rahatsız olan IN kağıdı yaktı ve kaçtı, kaderini bir idol olmaya yönlendirdi.

Stray Kids'in dans lideri Minho, BTS'in dans ekibinin bir parçasıydı.

Stray Kids'in dans lideri Minho, BTS'in dans ekibinin bir parçasıydı.

Stray Kids'e katılmadan önce grubun dans lideri olan Minho, yeteneklerini ve özverisini göstererek BTS'in dans ekibinin bir parçasıydı. Stray Kids'in çıkışından sadece altı ay önce, BTS'i desteklemekten kendi grubunu yönetmeye geçti ve olağanüstü dans becerisini ve deneyimini dinamik performanslarına taşıdı.

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Bangchan aynı zamanda K-pop'un ünlü 97'liners grubunun bir parçasıdır

Bangchan aynı zamanda K-pop'un ünlü 97'liners grubunun bir parçasıdır

Bangchan, K-pop dünyasında “97 liners” olarak bilinen o efsane ekipte yer alıyor. Bu ekipte kimler yok ki? BTS’ten Jungkook, ASTRO’dan Cha Eun Woo, GOT7’dan BamBam, SEVENTEEN’den Mingyu ve DK... Hepsi 1997 doğumlu, hepsi kendi grubunun yıldızı. Bangchan da bu grubun içine hem yeteneğiyle hem de enerjisiyle cuk oturuyor. Bu tayfa sadece doğum tarihleriyle değil, sahnede yarattıkları etkiyle de K-pop tarihine adlarını yazdırmış durumda.

Hyunjin ve HAN stajyerlik günlerinde en çok kavga edenlerdi.

Hyunjin ve HAN stajyerlik günlerinde en çok kavga edenlerdi.

Hyunjin ve HAN, stajyerlik günlerinde resmen birbirlerinin sınavıymış. Rekabetleri öyle “tatlı tatlı kapışmalar” kıvamında değil; bildiğin hararetli tartışmalar, gerilim dolu dans pratikleri... Bir seferinde Hyunjin, HAN'ın dans hareketlerine laf edince HAN da boş durmamış, direkt Hyunjin’in rap yeteneklerini masaya yatırmış. Ortam o kadar ısınmış ki, bir öğretmen araya girip “dağılın çocuklar” moduna geçmiş. Ama ne oldu? O günlerden bugünlere, artık bu anılara kahkahalarla gülüyorlar. Kavgadan dostluk çıkarmak da bir yetenek sonuçta.

Felix ve Minho neredeyse Stray Kids'e giremeyeceklerdi!

Felix ve Minho neredeyse Stray Kids'e giremeyeceklerdi!

Felix ve Minho’nun Stray Kids’e uzanan yolu, az kalsın yarıda kesiliyordu. İkisi de hayatta kalma şovunun final görevinden önce elenmişti ve o dönem fanlar için resmen kalp kırıklığıydı. Ama sonra Park Jin Young devreye girdi, “sürpriz” dedi ve ikisini geri çağırdı. O an, umutlar yeniden yeşerdi. Geri döndüklerinde ekip arkadaşlarının sevinci gerçekten görülmeye değerdi. Sarılmalar, gözyaşları, “yeniden beraberiz” havası… Sahneye tekrar birlikte çıkmaları da tam anlamıyla içimizi ısıtan bir an olmuştu.

Bangchan ve Felix, ENHYPEN'den Jake ve NMIXX'ten Lily ile arkadaştır.

Bangchan ve Felix, ENHYPEN'den Jake ve NMIXX'ten Lily ile arkadaştır.

Bangchan ve Felix, ENHYPEN'den Jake ve NMIXX'ten Lily, K-pop dünyasında sadece sahnede değil, arka planda da birbirlerini destekleyen bir grup oluşturmuş. Dördü de Avustralyalı, yani kökenleri onları bir araya getiriyor. Bu bağ sadece müzikle değil, kültürel ortaklıkla da güçleniyor. Birbirlerine destek olmak, birlikte vakit geçirmek ve Avustralyalı olmanın getirdiği ortak duyguyu kutlamak, sahne dışında da onları birbirine yaklaştırıyor. Bu dostluk, global K-pop yolculuklarında onlara yürek ısıtan bir dokunuş katıyor ve hayranlarına da bu sıcak bağlarını hissettiriyor.

HAN, KOMCA'ya üye olan en genç K-pop idolüdür.

HAN, KOMCA'ya üye olan en genç K-pop idolüdür.

HAN, KOMCA’ya katılan en genç K-pop idolü olarak gerçekten olağanüstü bir başarıya imza attı. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen tam 135 kayıtlı şarkısı ile prodüktörlük ve söz yazarlığı alanında büyük bir iz bıraktı. Bu üretkenliği onu BIGBANG’den G-Dragon, BTS’den RM ve SUGA gibi efsanevi isimlerle aynı ligde buluşturuyor. Bu sadece bir başlangıç; HAN, K-pop’un müzik endüstrisindeki en parlak genç yeteneklerinden biri olarak adını daha çok duyuracak gibi görünüyor.

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Stray Kids'in logosu Bangchan tarafından tasarlanmıştır.

Stray Kids'in logosu Bangchan tarafından tasarlanmıştır.

Bangchan’ın yaratıcı dokunuşu, müzikle sınırlı kalmayıp Stray Kids’in görsel kimliğine de damgasını vurdu. Grubun resmi logosunu kendisi tasarlayan Bangchan, sanatsal vizyonunu bu sembol aracılığıyla hayata geçirdi. Bu logo Stray Kids’in benzersiz kimliğini ve enerjik ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor. Bangchan’ın tasarımı, sadece bir amblem değil aynı zamanda grubun yenilikçi ve özgün özlerini kalıcı olarak simgeliyor. Bu yaratıcı katkı onun müziğe olan yeteneğinin yanı sıra sanatsal bakış açısını da gözler önüne seriyor.

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Ma Belle
Ma Belle
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