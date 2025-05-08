Stray Kids Hakkında Bilmen Gereken 11 Önemli Detay
Yeni bir STAY iseniz ve grup hakkında bilmeniz gereken başka ne varsa sizi düşündük! Eğer Stray Kids hakkında ortamlarda satmalık bilgiler edinmek istiyorsanız listemizin devamını incelemenizde fayda var!
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Grubun üyeleri, diğer K-Pop grup üyelerinin aksine varlıklı ailelerden geliyor.
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HAN, Bangchan'a katılan ilk Stray Kids üyesiydi, ardından Changbin geldi.
Bangchan, TWICE üyelerinin diyetteyken gizlice yemek yemelerine yardımcı oluyordu .
Stray Kids'in maknae'si I.N, gruba katılmadan önce neredeyse rahip olacaktı!
Stray Kids'in dans lideri Minho, BTS'in dans ekibinin bir parçasıydı.
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Bangchan aynı zamanda K-pop'un ünlü 97'liners grubunun bir parçasıdır
Hyunjin ve HAN stajyerlik günlerinde en çok kavga edenlerdi.
Felix ve Minho neredeyse Stray Kids'e giremeyeceklerdi!
Bangchan ve Felix, ENHYPEN'den Jake ve NMIXX'ten Lily ile arkadaştır.
HAN, KOMCA'ya üye olan en genç K-pop idolüdür.
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Stray Kids'in logosu Bangchan tarafından tasarlanmıştır.
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