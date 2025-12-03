Spotify Wrapped 2025 En Çok Dinlenen Şarkılar Belli Oldu!

2025’te Türkiye’de Spotify’ın zirvesine BLOK3 damga vurdu. Yılın en çok dinlenen sanatçısı olmasının yanı sıra, platformda en çok dinlenen şarkı da ona ait oldu. En çok dinlenen sanatçılar listesinde BLOK3’ün hemen ardında Ati242 yer alırken, üçüncü sırada Semicenk, dördüncü sırada Era7capone ve beşinci sırada Lvbel C5 bulunuyordu.

Her yıl olduğu gibi 2025’te de top 10’dan hiç eksik olmayan Sezen Aksu, Spotify’ın en çok dinlenen kadın sanatçısı unvanını korudu. Rap müziğin listelerdeki baskınlığı dikkat çekse de Dedublüman, Hande Yener, Ebru Gündeş, manifest, Simge ve Sertab Erener gibi isimler, güçlü çıkışları ve sadık dinleyici kitleleri sayesinde Türkçe pop, alternatif rock ve arabesk gibi türleri ilk 20’ye taşımayı başardı.