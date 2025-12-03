onedio
Spotify Wrapped 2025 En Çok Dinlenen Şarkılar Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 16:43

Yılın o zamanı geldi çattı: Spotify karnelerimiz belli oldu! Peki 2025 yılında en çok hangi şarkıları dinledik? Buyurun listeye!

Spotify, 2025 Yılın Özeti (Wrapped) kapsamında yılın en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’lerini yayımladı!

2025’te Türkiye’de Spotify’ın zirvesine BLOK3 damga vurdu. Yılın en çok dinlenen sanatçısı olmasının yanı sıra, platformda en çok dinlenen şarkı da ona ait oldu. En çok dinlenen sanatçılar listesinde BLOK3’ün hemen ardında Ati242 yer alırken, üçüncü sırada Semicenk, dördüncü sırada Era7capone ve beşinci sırada Lvbel C5 bulunuyordu.

Her yıl olduğu gibi 2025’te de top 10’dan hiç eksik olmayan Sezen Aksu, Spotify’ın en çok dinlenen kadın sanatçısı unvanını korudu. Rap müziğin listelerdeki baskınlığı dikkat çekse de Dedublüman, Hande Yener, Ebru Gündeş, manifest, Simge ve Sertab Erener gibi isimler, güçlü çıkışları ve sadık dinleyici kitleleri sayesinde Türkçe pop, alternatif rock ve arabesk gibi türleri ilk 20’ye taşımayı başardı.

2025’te Spotify’da en çok dinlenen şarkı BLOK3’ten "SEVMEYİ DENEMEDİN" oldu.

2025 Spotify – En Çok Dinlenen Şarkılar Listesi:

1. Sevmeyi Denemedin - BLOK3

2. Sen Kaldın - Semicenk

3. Keşke - BLOK3, Ati242

4. Sonbahar - Era7capone, Poizi, Snow

5. Sana Güvenmiyorum - Dedublüman, Aleyna Tilki

6. Çıkar Biri Karşıma - Poizi, Era7capone, Snow

7. Gözlerinden Gözlerine - Semicenk

8. Git - BLOK3

9. Italy Forma - Ati242

10. Napıyosun Mesela? - BLOK3

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
