Spotify Wrapped 2025 En Çok Dinlenen Şarkılar Belli Oldu!
Yılın o zamanı geldi çattı: Spotify karnelerimiz belli oldu! Peki 2025 yılında en çok hangi şarkıları dinledik? Buyurun listeye!
Spotify, 2025 Yılın Özeti (Wrapped) kapsamında yılın en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’lerini yayımladı!
2025’te Spotify’da en çok dinlenen şarkı BLOK3’ten "SEVMEYİ DENEMEDİN" oldu.
