Sonbahara Giriş Yaparken Müzik Listemde Neler Var?
Yılın belki de en sevdiğim ama bir o kadar da hüzün dolu mevsimi olan sonbahara giriş yaptık. Ben de sonbahar için müzik listeme yeni şarkılar ekledim! Aralarından sevdiğiniz şarkılar olursa muhakkak hangisi olduğunu belirtin!
Charli xcx & Rina Sawayama - Beg For You
September - Cry For You
The Handsome Family - Far From Any Road
Gregory Alan Isakov - Chemicals
Blood Orange - Champagne Coast
Ersin Gürler Akan - Arka Bahçe
Bon Iver - For Emma
Widowspeak - All Yours
Allah-Las - No Vodoo
I Am Oak - On Trees And Birds And Fire
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
