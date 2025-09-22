onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sonbahara Giriş Yaparken Müzik Listemde Neler Var?

etiket Sonbahara Giriş Yaparken Müzik Listemde Neler Var?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
22.09.2025 - 17:03

Yılın belki de en sevdiğim ama bir o kadar da hüzün dolu mevsimi olan sonbahara giriş yaptık. Ben de sonbahar için müzik listeme yeni şarkılar ekledim! Aralarından sevdiğiniz şarkılar olursa muhakkak hangisi olduğunu belirtin!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Charli xcx & Rina Sawayama - Beg For You

September - Cry For You

The Handsome Family - Far From Any Road

Gregory Alan Isakov - Chemicals

Blood Orange - Champagne Coast

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ersin Gürler Akan - Arka Bahçe

Bon Iver - For Emma

Widowspeak - All Yours

Allah-Las - No Vodoo

I Am Oak - On Trees And Birds And Fire

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın