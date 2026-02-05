Sokağa Çıkması Yasaklandı, Okula da Kelepçe ile Gidecek! Akran Zorbalığı Yapan Çocuk Hakkında Emsal Karar
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye...
İstanbul'da akranına bıçakla saldıran çocuğa yönelik verilen karar, hukuk dünyasında taşları yerinden oynattı. Mahkeme, saldırgan çocuğa elektronik kelepçe takılmasına ve okul dışındaki tüm vaktini evde geçirmesine hükmetti.
İstanbul Anadolu Adliyesi, çocuk suçlarının önlenmesi adına alışılmışın dışında bir karara imza attı.
