Sokağa Çıkması Yasaklandı, Okula da Kelepçe ile Gidecek! Akran Zorbalığı Yapan Çocuk Hakkında Emsal Karar

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.02.2026 - 18:54

İstanbul'da akranına bıçakla saldıran çocuğa yönelik verilen karar, hukuk dünyasında taşları yerinden oynattı. Mahkeme, saldırgan çocuğa elektronik kelepçe takılmasına ve okul dışındaki tüm vaktini evde geçirmesine hükmetti.

İstanbul Anadolu Adliyesi, çocuk suçlarının önlenmesi adına alışılmışın dışında bir karara imza attı.

Çekmeköy’de bir çocuğun, yaşıtını sustalı bıçakla tehdit edip darbetmesi üzerine açılan davada, mahkeme cezalandırmaktan ziyade 'ıslah etme' yolunu seçti. 18 yaşından küçük zanlıya elektronik kelepçe takılması kararlaştırılırken, mağdura 500 metreden fazla yaklaşması da yasaklandı.

Aile mahkemesinin verdiği bu özel karar uyarınca, suçlu çocuk sadece okul saatlerinde dışarıda olabilecek. Ders bitimiyle birlikte evine dönmek zorunda olan çocuk, geri kalan tüm zamanını denetim altında geçirecek. Mahkeme heyeti, bu sert tedbirle çocuğun suça itildiği çevreden koparılmasını ve topluma yeniden kazandırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Kararın gerekçesinde, çocukların suça karışmasını engellemek için sadece yargının değil, tüm devlet kurumlarının elini taşın altına koyması gerektiği vurgulandı. Şimdilik iki ay boyunca uygulanacak olan bu kısıtlamalar, çocuğun gelişimine göre yeniden değerlendirilecek. Eğer küçük zanlı mahkemenin belirlediği bu kuralları ihlal ederse, hakkında zorlama hapsi hükümleri uygulanabilecek.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
