Sokağa Çıkması Yasaklandı, Okula da Kelepçe ile Gidecek! Akran Zorbalığı Yapan Çocuk Hakkında Emsal Karar

Çekmeköy’de bir çocuğun, yaşıtını sustalı bıçakla tehdit edip darbetmesi üzerine açılan davada, mahkeme cezalandırmaktan ziyade 'ıslah etme' yolunu seçti. 18 yaşından küçük zanlıya elektronik kelepçe takılması kararlaştırılırken, mağdura 500 metreden fazla yaklaşması da yasaklandı.

Aile mahkemesinin verdiği bu özel karar uyarınca, suçlu çocuk sadece okul saatlerinde dışarıda olabilecek. Ders bitimiyle birlikte evine dönmek zorunda olan çocuk, geri kalan tüm zamanını denetim altında geçirecek. Mahkeme heyeti, bu sert tedbirle çocuğun suça itildiği çevreden koparılmasını ve topluma yeniden kazandırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Kararın gerekçesinde, çocukların suça karışmasını engellemek için sadece yargının değil, tüm devlet kurumlarının elini taşın altına koyması gerektiği vurgulandı. Şimdilik iki ay boyunca uygulanacak olan bu kısıtlamalar, çocuğun gelişimine göre yeniden değerlendirilecek. Eğer küçük zanlı mahkemenin belirlediği bu kuralları ihlal ederse, hakkında zorlama hapsi hükümleri uygulanabilecek.